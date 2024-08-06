巴黎奧運｜從東京到巴黎　兩岸羽球金牌大戰再度割裂民間輿論

中華台北打組合李洋和王齊麟8月4日在奧運會羽毛球男雙決賽中，擊敗中國組合王昶和梁偉鏗，不僅為中華台北隊在本屆巴黎奧運會斬獲首金，也創造奧運會歷史，成為首個在羽毛球男雙比賽中衛冕的組合。



李洋和王齊麟在上一屆的東京奧運會中，同樣在羽毛球男雙決賽中戰勝中國對手。

王齊麟在賽後接受台媒聯訪時說，三年來他和搭檔經歷起起伏伏，也面對許多質疑聲，「能再次站上頒獎台，然後又可以讓國旗歌在會場播放，我真的覺得非常感動」。

根據1981年達成的洛桑協定，台灣以中華台北名義參加奧運會，贏得金牌時播放的是國旗歌，升旗儀式上使用的是一面帶有梅花標誌和奧運五環的中華奧會會旗。同時，國際奧會也禁止青天白日滿地紅旗及相關政治標語入場。

不過，過去幾天在奧運會羽毛球賽場上，一些台灣球迷展示的應援標語引發爭議。

綜合《聯合報》和今日新聞報道，李洋和王齊麟8月2日在四強比賽中對戰丹麥組合時，場邊有台灣球迷舉起用中文寫著「台灣加油」的台灣地形圖，引來工作人員關切。隨後出現一名疑似大陸男子擋住其手中海報，之後粗暴搶走。

台灣外交部8月3日譴責，蠻橫搶奪標語是粗暴卑劣手段和暴力行徑，「非但毫無教養可言，且嚴重違反奧運所代表的文明精神，更悖離法治與侵害言論自由」。

同一場賽事上，有台灣球迷高舉印有英文「Taiwan」字樣的綠色毛巾為中華台北組合加油，也被現場工作人員沒收。台灣執政的民進黨和當地的「台獨」支持者通常以綠色為自身的代表顏色。

類似情況在4日的羽毛球男雙決賽上再度上演。政治立場親綠的台灣《自由時報》在次日報道中形容，賽前觀眾進場的安檢如臨大敵，安保人員會將入場觀眾攜帶的包包徹底翻遍，並嚴格檢查所有旗幟和球迷自製看板上的標語，甚至還為此出動翻譯。

報道還稱，如果安保人員發現有台灣意象的物品，一律被沒收丟掉。報道沒有說明台灣意象是什麼。

全台掀起觀看潮

當天的男雙決賽打得異常激烈，兩岸選手為金牌而戰，而賽場外、互聯網上，兩岸民眾也掀起一場政治立場戰。

據《路透社》報道，從王齊麟的家鄉台北到高雄南部，再到李洋的家鄉金門，台灣各大城市都設立了大螢幕直播比賽；台北車站大廳擠進超過1000名觀眾，一些人揮舞著「中華民國國旗」，高呼「支持台灣！」

一名在台北車站附近的大螢幕觀看比賽的27歲白領對《路透社》說：「我們想打敗中國（大陸），因為政治形勢如此。」

如此激烈的表述，同樣出現在內地的社交媒體上，但內容和立場截然不同。

中國組合梁偉鏗、王昶在中國都有高人氣。

不少內地微博用戶指李洋和王齊麟鼓吹「台獨」，並在比賽相關的帖子下留言「台灣必歸」、「這輩子台灣都是中國的省」等等。還有大陸網民喊話：「給我贏！教中國台灣運動員唱國歌！教對面如何做中國人的時候到了。」

雖然官媒央視，以及手機用戶端央視頻都在節目單中列出了這場男雙決賽的直播，但在比賽開始後沒有第一時間播放，央視頻app上則顯示「網絡波動，信號恢復中」；直到賽事進入第二局才切入直播，全程僅播放40分鐘。有體育界人士猜測，因為兩岸政治的敏感性，央視決定不直播比賽；之後因輿論壓力，才恢復直播。

體育評論員孫寧智透露，咪咕視頻由於「敏感原因無訊號」，所以不會轉播羽毛球男雙決賽。（微博）

李洋曾在上一屆的東京奧運後在臉書發帖稱：「看著我們中華台北的旗子升起，唱著我們中華民國的國旗歌，內心的感動和激動無法言喻。」他同時強調自己是金門人，來自台灣，並在帖文中附上「中華民國」旗幟的表情符號。

賴清德朱立倫發文祝賀

李洋和王齊麟成功在奧運衛冕後，幾乎全台媒體都不停報道他們的佳績，相關話題也在台灣網絡論壇PTT和Dcard掀起討論。

賴清德第一時間在各大社交媒體發文，感謝李洋和王齊麟為台灣拿下本屆奧運會的首枚金牌。他寫道：「『麟洋配』在奧運的最後一舞，面對強勁對手，一路奮戰到底的精神，團結了台灣、激勵了台灣！」

據TVBS新聞台報道，賴清德之後也親自致電祝賀李洋和王齊麟奪冠。

國民黨主席朱立倫也在臉書發文表示，感謝李洋和王齊麟為自己、也替台灣再次拿下一枚金牌，並說他們的堅持與永不放棄，「感動了全國民眾，更再次讓世界看見台灣！」朱立倫還說，為了慶祝中華隊奪金牌，國民黨中央黨部將在次日發送雞排給黨公職人員以及民眾。

然而，相較於媒體熱絡的報道和政治人物的高調表態，許多在內地市場深耕的台灣一線藝人卻幾乎一片沉默，態度與上一屆東京奧運相比明顯不同。

例如，在兩岸有不少粉絲的台灣藝人徐熙娣（小S），當年因在社交媒體Instagram上為中華台北羽毛球選手戴資穎發了鼓舞的貼文，當中提到「國手」兩字，被大批大陸網民撻伐，她甚至還因此失去多個在內地的代言。台灣歌手蔡依林和徐佳瑩也因類似舉動被大陸網民「出征」，並被貼上「台獨」標籤。

李洋（左）及王齊麟在2021年東京奧運羽毛球男雙封王，為中華台北贏得史上首面羽毛球金牌。（Getty Images）

此次巴黎奧運會期間，她們在社交媒體上完全沒有發表任何有關中華台北選手的言論。有內地網民調侃，「是不是怕了，怕在大陸賺不到錢」。

當然，並不是所有內地網民都是不理性的，包括一名粉絲人數超過15萬的微博用戶發文寫道，「麟洋配」拿下中華台北代表團本屆奧運首金，成為奧運史上羽球男雙第一個連霸的組合；「比賽還沒開打前，觀眾席上『中國加油」、『台灣加油」的加油聲互起。」

還有網民在帖文留言區寫下這樣的評論：「榮耀之戰」「精彩，太精彩了，現場氣氛火爆」「連霸，厲害！」

在兩岸緊張關係未見緩和的背景下，這樣的聲音很難得，但隨著兩岸互動越來越少，這種聲音會不會被對立和撕裂的聲音取代？

本文獲《聯合早報》授權刊載。

