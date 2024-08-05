｢麟洋配｣李洋退役後　王齊麟攜手｢身高190腹肌男神｣月底赴日出賽

在巴黎奧運中，中華台北羽球男雙組合王齊麟、李洋的「麟洋配」7日晚間以2:1戰勝中國隊梁偉鏗、王昶組合，成功衛冕奧運金牌，創造史無前例的二連霸佳績。然而，隨著賽事落幕，隊員未來動向成為關注焦點。



李洋早前已表態將高掛球拍，計劃在今年剩餘的台北公開賽和年終賽後正式退役。他表示，未來將回到台灣「國立體育大學」任教，專注於羽球推廣和培育新秀。相較之下，王齊麟則選擇繼續挑戰賽場。

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根據台媒報道，王齊麟將攜手新搭檔邱相榤出戰月底的750系列日本公開賽以及下月的韓國賽。邱相榤年僅21歲，身高190公分，擁有迷人的腹肌外型，並在羽球界表現亮眼。他自2022年起參與國際賽事，曾與楊明哲搭檔獲得4座國際挑戰系列賽冠軍，今年則與劉廣珩組隊在越南公開賽奪冠。

邱相榤除了在賽場上展現實力，私下生活也備受關注。他是台灣跆拳道選手「甜心」羅嘉翎的男友，兩人身高相配，情感穩定，經常在社交媒體上甜蜜互動。羅嘉翎今年也成功獲得巴黎奧運資格，成為台灣唯一取得此項目參賽資格的選手。王齊麟和邱相榤的搭檔，不僅在賽場上引人注目，也為台灣羽球界帶來新的希望與期待。