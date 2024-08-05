李洋最後一戰 賽後合照一句話逗笑大馬選手卻惹哭網友｜巴黎奧運
撰文：聯合新聞網
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中華台北羽毛球好手李洋、王齊麟組成的「麟洋配」，昨晚在巴黎奧運羽毛球男雙決賽中以2:1擊敗國家隊，成功衛冕，也為中華台北隊拿下本屆奧運的第一面金牌。
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有網友發現，李洋與銀牌國家隊選手、銅牌馬來西亞選手，三隊好手一起自拍留念時，脫口而出「一句話」，逗笑了馬來西亞選手，卻讓網友們眼眶泛淚。
李洋在與三隊選手自拍時，開玩笑地說「要拍好喔，我只剩這一場可以拍囉」，讓馬來西亞的謝定峰選手直接笑了出來。
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李洋會這樣說，是因為他即將退役，這是他職業生涯的最後一場奧運，賽後他也跪在場中親吻球場，與自己奮鬥過的球場道別。
網友們也在影片下紛紛留言，
「剩這張可以拍也有點感傷」
「他拍完第一張還要人家過來一點（應該是擋到後面選手）真的很注重這張照片哈哈哈」
「他們感情感覺很好欸，好棒喔」
「李洋是什麼貼心鬼啦，真的很喜歡比完賽選手們一起大合照的氛圍」
「超可愛又真實」
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