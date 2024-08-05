10塊咁多！張雨霏成中國奧運史上獎牌最多選手：也許會找個男友

巴黎奧運會游泳項目已全部結束，內地26歲運動員張雨霏延續神奇，所參加的單項都登上了領獎台，斬獲6塊獎牌（1塊銀牌、5塊銅牌），個人奧運獎牌數達到10塊，成為中國奧運史上獎牌數最多的運動員。



在賽後接受採訪時，張雨霏對未能在本屆奧運會上奪得金牌感到有些遺憾，同時她透露自己在巴黎奧運會之後想換種生活方式，也許會找個男朋友。



張雨霏在200蝶摘銅。（Getty Images）

張雨霏在本屆奧運會女子4x100米自由泳接力、女子4×100米混合泳接力、女子100米蝶泳、女子200米蝶泳、女子50米自由泳摘得5塊銅牌，在男女混合4x100米混合泳接力中摘得1塊銀牌。

內媒報道指，幾乎每天都有比賽的張雨霏參加了6個項目的決賽，全部站上領獎台，得牌率高達100%。張雨霏在賽後採訪中回應「勞模」稱號，表示自己真的有江蘇省勞模獎狀。

巴黎奧運女子50米自由泳決賽：張雨霏摘得銅牌。（VCG）

不過，張雨霏也對這次比賽未能奪金感到有些遺憾，她說，「我為自己感到驕傲，但我並不滿意它們都是銅牌和銀牌。我夢想著獲得金牌。」但張雨霏又說：「並不是說你盡了最大努力，你就能得到你想要的成績。」

這是張雨霏的第三屆奧運會，本屆奧運會之後，她希望能夠休息一下，並改變多年來一切都是游泳的生活，「我想嘗試一種不同的生活體驗。也許會找個男朋友，也想上大學和出去旅行」。

即使遭生理期及生病夾擊，張雨霏還是堅持出戰。（Getty Images）

「死也要死在泳池裏」

據早前報道，張雨霏女子200米蝶泳摘銅後接受訪問，一邊強忍淚水一邊回答：「昨天剛發燒完，今天好了後又碰上生理期的第一天，我整個人右邊都是麻掉。」張雨霏在頭100米也是帶頭，她坦言沒想過游得如此快。因病影響，她連平時的賽前熱身程序亦有所不同，只游1000米就準備出賽，張雨霏更直言：「死也要死在泳池裏。」

縱然因病失金，但張雨霏沒有以此作藉口，「比賽期間生病是運動員的大忌，這不是一件值得歌頌的事情。」