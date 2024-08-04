世界和平vs.台灣加油：巴黎奧運折射出來的世界想像︱張鈞凱專欄

巴黎奧運會各項賽程正如火如荼進行中，其激烈程度連觀眾席也相當有「看頭」。8月2日羽毛球混雙決賽，中國隊黃雅瓊與鄭思維的「雅思」組合，擊敗難纏的韓國隊對手，奪得金牌。頒獎儀式過後，同為國羽成員的劉羽辰向黃雅瓊求婚，展現出來的「中國式浪漫」，吸引了眾人的目光。



「台灣加油」可以理解，卻違反了《洛桑協議》

不過，有個鏡頭很可惜成為漏網之魚。就在頒獎儀式進行中，後方觀眾席舉起多面五星紅旗，歡聲雷動，隱隱約約能夠看到一面標語夾雜其中，在一把白底的扇子上寫了四個中文黑字：「世界和平」。不管在奧運賽場上，還是今日的國際形勢，「世界和平」這四個字，濃縮了多少人的盼望，以及對於未來的期許，彌足珍貴。

相對於此，來自台灣的中華台北隊羽球男雙組合王齊麟和李洋，同日在四強賽迎戰丹麥隊好手。正當賽事扣人心弦之時，場邊卻傳來一陣騷動。原來是有位台灣男觀眾先高舉「Taiwan In」的加油毛巾，被大會工作人員沒收；接着換後排一位台灣女觀眾，舉起了寫有「台灣加油」的台灣地圖海報，在工作人員勸阻無效後，一名身穿粉紅衣的男子以身體擋住標語，隨後轉身搶走，女觀眾手上只剩下台灣地圖最南端的「屏東」。

此事在台灣引起了群情激憤，連台外交部都出面加以譴責。當然，台灣觀眾為選手加油的熱情，完全可以被理解，可是其舉動卻違反了台灣方面參與奧運會的《洛桑協議》（Agreement between the International Olympic Committee, Lausanne and the Chinese Taipei Olympic Committee, Taipei），係以「中華台北」（Chinese Taipei）的名義與相應會旗、會歌之「奧運模式」參加各項國際運動比賽與組織。因此，巴黎奧會工作人員出面阻止不合規的應援道具，也是合乎情理。

西方零和遊戲理念，台灣的憤世嫉俗與顧影自憐

被撕毀的「台灣加油」海報，雖然只是巴黎奧運的一件小插曲，卻體現出長年受兩岸關係特殊性與台獨意識形態拉扯下的台灣社會，看待奧運的心理愈來愈「畸形」。不只是藍綠政客藉機「蹭熱度」、「蹭流量」，觀眾則是帶着自我膨脹、唯我獨尊、見不得別人（大陸）好的極度仇恨心態在看比賽，彷彿只要打敗了大陸對手，「台灣獨立」就水道渠成一般。

如此心理其實展現出台灣社會「親美反中」之下的自我矮化、憤世嫉俗與顧影自憐，例如當大陸19歲泳將潘展樂以46秒40的成績雙雙打破奧運紀錄與世界紀錄後，台灣輿論卻與西方媒體口徑一致，放大澳洲前奧運代表級游泳教練霍克（Brett Hawke）「非人類可能」（not humanly possible）的質疑，以及渲染在美國「長臂管轄」強勢介入下的「禁藥」疑雲。

中國隊游泳女將張雨霏替潘展樂抱不平，她霸氣回懟西方媒體提問：「中國選手取得優異成績就會被質疑，那為什麼菲比斯（Michael Phelps）、莉迪姬（Katie Ledecky）這些美國著名游泳選手的成績不會被質疑？」（資料照，路透社）

由此進一步來看西方社會的「奧運觀」，雖然國際奧委會的宗旨，是期許在奧林匹克理想指導下，鼓舞和領導體育運動，從而促進和加強各國運動員之間的友誼，儘管奧運五環旗乃象徵五大洲的團結，全世界的運動員以公正、坦率的比賽和友好的精神在奧運會上相見，但誠如旅法中國學者宋魯鄭的見解：「奧運會這個西方設計的體育比賽，其實還是很符合西方所推崇的零和遊戲理念：只有一個冠軍，一枚金牌；不可分享，不可分割」，可謂一針見血。

「舉國體制」到「頻密藥檢」，斥裸裸種族歧視

所以，我們在巴黎奧運賽場上，看到了西方強權主導下的反興奮劑組織，「非常規」地對中國游泳隊進行了頻密的藥檢（國際奧委會回應指，中國游泳隊今年已藥檢600多次）；看到了西方媒體對中國泳隊成績的「窮追猛打」；看到了潘展樂真情流露的坦言：

我在下面跟查默斯（Kyle Chalmers，澳洲游泳名將）打招呼，他一點都不理我，包括美國隊的亞歷克西（Jack Alexy）。我們訓練的時候教練在岸上，他們那種滾翻直接往教練身上濺水花，有點看不起我們的樣子。

中國泳將潘展樂在100米自由泳破世界紀錄奪金。（路透社）

西方對中國隊近乎「種族歧視」的高高在上，近年來隨着中國隊選手的坦然與從容，開始有了說辭上的變化，但本質是沒有改變的。過去批評中國「舉國體制」，如今則宣稱「非人類可能」，甚至影射害羞內向的全紅嬋是「文盲」，或者「看圖說故事」，造謠蘇煒德在單槓嚴重失誤，使之遭到教練與隊友的無情排擠。換言之，無不是要「指控」中國是一個「無人性」、「非人道」的國家。而在如此的國際話語霸權結構下，台灣也是樂在其中、自鳴得意的「共犯」之一，以此自我幻想「脱亞入歐」、「去中崇西」。

中朝韓「刷屏」自拍照，令人嚮往的暖心新世界

回過頭來看觀眾席上截然不同的兩張加油海報，一張是自信大度的「世界和平」，另一張是偏執忿恨的「台灣加油」，從客觀意義上來看，折射出來的是截然不同的世界想像。一種是象徵世界大同的人類命運共同體追求，另一種則是臣服於霸權國家之下，非此即彼、你死我活的零和博弈思維。

時間拉回到7月30日晚間登場的乒乓球混合雙打決賽，在中國隊孫穎莎的「指揮」下，中朝韓三國選手在領獎台上自拍。這個歷史時刻的暖心畫面，隨之在網上「刷屏」，身體力行了和平與和解的理念，更真正維護了奧林匹克精神──團結（together）、和平、進步。這難道不是令人嚮往的新世界想像嗎？