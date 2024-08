世界和平vs.台灣加油：巴黎奧運折射出來的世界想像︱張鈞凱專欄

巴黎奧運會各項賽程正如火如荼進行中,其激烈程度連觀眾席也相當有「看頭」。8月2日羽毛球混雙決賽,中國隊黃雅瓊與鄭思維的「雅思」組合,擊敗難纏的韓國隊對手,奪得金牌。頒獎儀式過後,同為國羽成員的劉羽辰向黃雅瓊求婚,展現出來的「中國式浪漫」,吸引了眾人的目光。



「台灣加油」可以理解,卻違反了《洛桑協議》

不過,有個鏡頭很可惜成為漏網之魚。就在頒獎儀式進行中,後方觀眾席舉起多面五星紅旗,歡聲雷動,隱隱約約能夠看到一面標語夾雜其中,在一把白底的扇子上寫了四個中文黑字:「世界和平」。不管在奧運賽場上,還是今日的國際形勢,「世界和平」這四個字,濃縮了多少人的盼望,以及對於未來的期許,彌足珍貴。

相對於此,來自台灣的中華台北隊羽球男雙組合王齊麟和李洋,同日在四強賽迎戰丹麥隊好手。正當賽事扣人心弦之時,場邊卻傳來一陣騷動。原來是有位台灣男觀眾先高舉「Taiwan In」的加油毛巾,被大會工作人員沒收;接着換後排一位台灣女觀眾,舉起了寫有「台灣加油」的台灣地圖海報,在工作人員勸阻無效後,一名身穿粉紅衣的男子以身體擋住標語,隨後轉身搶走,女觀眾手上只剩下台灣地圖最南端的「屏東」。

此事在台灣引起了群情激憤,連台外交部都出面加以譴責。當然,台灣觀眾為選手加油的熱情,完全可以被理解,可是其舉動卻違反了台灣方面參與奧運會的《洛桑協議》(Agreement between the International Olympic Committee, Lausanne and the Chinese Taipei Olympic Committee, Taipei),係以「中華台北」(Chinese Taipei)的名義與相應會旗、會歌之「奧運模式」參加各項國際運動比賽與組織。因此,巴黎奧會工作人員出面阻止不合規的應援道具,也是合乎情理。

西方零和遊戲理念,台灣的憤世嫉俗與顧影自憐

被撕毀的「台灣加油」海報,雖然只是巴黎奧運的一件小插曲,卻體現出長年受兩岸關係特殊性與台獨意識形態拉扯下的台灣社會,看待奧運的心理愈來愈「畸形」。不只是藍綠政客藉機「蹭熱度」、「蹭流量」,觀眾則是帶着自我膨脹、唯我獨尊、見不得別人(大陸)好的極度仇恨心態在看比賽,彷彿只要打敗了大陸對手,「台灣獨立」就水道渠成一般。

如此心理其實展現出台灣社會「親美反中」之下的自我矮化、憤世嫉俗與顧影自憐,例如當大陸19歲泳將潘展樂以46秒40的成績雙雙打破奧運紀錄與世界紀錄後,台灣輿論卻與西方媒體口徑一致,放大澳洲前奧運代表級游泳教練霍克(Brett Hawke)「非人類可能」(not humanly possible)的質疑,以及渲染在美國「長臂管轄」強勢介入下的「禁藥」疑雲。

中國隊游泳女將張雨霏替潘展樂抱不平,她霸氣回懟西方媒體提問:「中國選手取得優異成績就會被質疑,那為什麼菲比斯(Michael Phelps)、莉迪姬(Katie Ledecky)這些美國著名游泳選手的成績不會被質疑?」(資料照,路透社)

由此進一步來看西方社會的「奧運觀」,雖然國際奧委會的宗旨,是期許在奧林匹克理想指導下,鼓舞和領導體育運動,從而促進和加強各國運動員之間的友誼,儘管奧運五環旗乃象徵五大洲的團結,全世界的運動員以公正、坦率的比賽和友好的精神在奧運會上相見,但誠如旅法中國學者宋魯鄭的見解:「奧運會這個西方設計的體育比賽,其實還是很符合西方所推崇的零和遊戲理念:只有一個冠軍,一枚金牌;不可分享,不可分割」,可謂一針見血。

「舉國體制」到「頻密藥檢」,斥裸裸種族歧視

所以,我們在巴黎奧運賽場上,看到了西方強權主導下的反興奮劑組織,「非常規」地對中國游泳隊進行了頻密的藥檢(國際奧委會回應指,中國游泳隊今年已藥檢600多次);看到了西方媒體對中國泳隊成績的「窮追猛打」;看到了潘展樂真情流露的坦言:

我在下面跟查默斯(Kyle Chalmers,澳洲游泳名將)打招呼,他一點都不理我,包括美國隊的亞歷克西(Jack Alexy)。我們訓練的時候教練在岸上,他們那種滾翻直接往教練身上濺水花,有點看不起我們的樣子。

中國泳將潘展樂在100米自由泳破世界紀錄奪金。(路透社)

西方對中國隊近乎「種族歧視」的高高在上,近年來隨着中國隊選手的坦然與從容,開始有了說辭上的變化,但本質是沒有改變的。過去批評中國「舉國體制」,如今則宣稱「非人類可能」,甚至影射害羞內向的全紅嬋是「文盲」,或者「看圖說故事」,造謠蘇煒德在單槓嚴重失誤,使之遭到教練與隊友的無情排擠。換言之,無不是要「指控」中國是一個「無人性」、「非人道」的國家。而在如此的國際話語霸權結構下,台灣也是樂在其中、自鳴得意的「共犯」之一,以此自我幻想「脱亞入歐」、「去中崇西」。

中朝韓「刷屏」自拍照,令人嚮往的暖心新世界

回過頭來看觀眾席上截然不同的兩張加油海報,一張是自信大度的「世界和平」,另一張是偏執忿恨的「台灣加油」,從客觀意義上來看,折射出來的是截然不同的世界想像。一種是象徵世界大同的人類命運共同體追求,另一種則是臣服於霸權國家之下,非此即彼、你死我活的零和博弈思維。

時間拉回到7月30日晚間登場的乒乓球混合雙打決賽,在中國隊孫穎莎的「指揮」下,中朝韓三國選手在領獎台上自拍。這個歷史時刻的暖心畫面,隨之在網上「刷屏」,身體力行了和平與和解的理念,更真正維護了奧林匹克精神──團結(together)、和平、進步。這難道不是令人嚮往的新世界想像嗎?