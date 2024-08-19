「中國國旗」消失術，這家台灣酒店待客之道很傲慢︱張鈞凱專欄

巴黎奧運期間，中國跳水選手全紅蟬的「水花消失術」，令世人嘆為觀止。奧運閉幕後，位於巴黎的台灣長榮桂冠酒店，卻使出了「中國國旗」消失術，則令內地全網義憤填膺。



「剪掉」中國國旗，巴黎長榮酒店的理由反讓火燒更旺

事件起因於，內地旅遊博主「張教官」（張健豪）8月13日發布視頻稱，自己在巴黎奧運會期間入住巴黎長榮桂冠酒店，酒店在內部懸掛了奧運參賽國國旗，卻唯獨漏了中國國旗。該博主表示可以提供國旗，要求酒店管理人員掛上時卻遭拒絕。張教官還找到了自稱是該酒店的中餐行政主廚楊師傅現身說法，他表示「萬國旗」剛掛上去時，確實是有中國國旗，但後來酒店台籍高管「蘇總」，要求將中國國旗「剪掉」。

張教官隔日再赴酒店，與台籍管理人員了解情況。但對方態度非常強硬，一來聲稱他們從亞馬遜（Amazon）網路平台買到的「萬國旗」，裏面「本來就沒有」中國國旗；二來表示要如何布置酒店，「我們酒店有權決定」；三來強調「全部都要拆掉了」，以此「婉拒」掛上中國國旗，並表示該酒店中國籍旅客入住比例僅有「4%至5%」（但楊師傅出示的統計資料，卻高達60%至70%）。

此事件越演越烈，攜程、美團等多家內地平台已下架該酒店。位於上海的長榮桂冠酒店則於微信公眾號發布聲明，稱「該酒店對於此次事件處理思慮有欠周全，造成部分住客觀感欠佳與各界之關切，深感抱歉」，「本酒店不希望此事影響兩岸人民的情感」。法國華人進出口商會也發表聲明，旅法華人華僑界表示，巴黎長榮桂冠酒店的行為不僅嚴重傷害了廣大華僑華人的情感，更是對中國國家尊嚴的直接冒犯。

台灣政客與名嘴「火上澆油」，兩岸民意對撞更趨嚴重

值得注意的是，這次巴黎長榮桂冠酒店引發的「中國國旗」消失事件，儘管酒店方的說詞破綻百出，但中國大陸官方和官媒至今並未對此有所表態，事件的延燒仍停留在民間社會的不滿與抵制。可是台灣官方卻「坐不住了」，台陸委會副主委梁文傑率先發聲，痛批「用民族主義干涉商業或賺流量，不會讓中國變得偉大，只會引來國際越來越反感。」

台灣網路輿論亦隨之沸騰，許多綠營側翼批評「中國人玻璃心」。被認為親藍的政論節目名嘴黃暐瀚更直接發出「動員令」：「長榮酒店，台灣的酒店。台灣人的選擇！住起來，加油！」還有在台靠着「反華」大賺流量的日本媒體人矢板明夫「火上澆油」，竟舉曾放置右翼仇恨文宣的日本APA酒店為例，宣稱「沒有中國人入住，業績反而更好」。

可以看到，由此衍生而出的兩岸民意對撞，其負面影響是趨於嚴重的。不過，陸方民眾的要求其實還在合理範圍，希望酒店方給出合理解釋，何以掛上了全球國家的國旗，卻硬是要專程「剪下」中國國旗？如此舉動，不是一句「我們酒店有權決定如何布置」可以簡單帶過的，因為擺明是針對中國大陸及其旅客的惡意歧視與敵視。

受西方「取消文化」影響，「不喜歡中國就讓它消失」

當然，事件發展至今，尚不知下令「剪旗」的決定，究竟是「蘇總」一人之意志，還是長榮桂冠酒店的官方政策。但背後體現出來的，其實正是今日兩岸關係之縮影。例如光是2022年台灣對大陸貿易順差就高達1,500多億美元，但台灣社會在政治人物的引導下，對中國大陸的反感與忿恨卻不減反增。

此次巴黎奧運期間，在羽球男雙項目四強賽中，有台灣觀眾為了替中華台北隊「麟洋配」加油，在場邊高舉「Taiwan In」加油毛巾，以及「台灣加油」海報，結果被大會保安沒收或勸阻。當然，在民粹情緒的加持下，台灣方面的反應又是認定此乃「中國打壓」，卻不曾去理解台灣以「中華台北」（Chinese Taipei）之名參與奧運，先有1979年的《名古屋協議》，後有1981年的《洛桑協議》，不能使用「中華民國」的旗歌出賽，背後正是美國政府直接向國際奧會施壓的結果！

台灣運動員以「中華台北」名稱及其旗、歌參加奧運會，背後其實是美國政府施壓的結果。（中華台北奧運提供）

在各種去脈絡化的政治宣傳下，許多台灣民眾對於自身「旗歌」無法現身於奧運會中感到忿忿不平，想方設法要打破「奧會模式」，甚至進一步要偷渡「台獨」象徵物，卻不知道背後的大國博弈，要想以「台灣」之名參賽更是難上加難，還有可能令台灣運動員面臨無賽可比的窘境。政治上的操弄，以及心理上的抑鬱，只能將「台獨不成」的怨恨發洩在「中國」身上，在西方「取消文化」（cancel culture）當道的政治正確之下──不喜歡就讓它消失──便成為台灣政治社會文化的一種出氣心態主流。

施展「中國國旗」消失術，傲慢面具背後掩飾的玻璃心

「萬國旗」裏明明有中國國旗，卻因為這樣那樣的原因要「剪掉」它，還為了不願補掛中國國旗，選擇把整串旗都拆掉，如此「中二」之行為，很難想像出自於一家世界知名航運集團旗下的五星旗酒店之手。酒店並不是像使領館一樣是「主權領地」的象徵，而是以客為尊的服務場所，巴黎長榮桂冠酒店有更多更好更合適的應對方式，偏偏選了一個跟大陸客人「死磕」、「硬槓」到底的最糟糕做法。借用台灣陸委會的「評語」，究竟是誰在「用民族主義干涉商業或賺流量」呢？

由於執政黨在兩岸關係上盡走偏鋒，使得台灣在台海問題上屈居於被動與弱勢，再加上美國各種「口惠實不至」的不靠譜「挺台」，讓台灣整體心理充滿患得患失與憤世嫉俗。明知法理台獨走不通，於是只能靠着「貼紙建國」、惡搞大陸稱之為「西台灣」（West Taiwan），甚至是施展「中國國旗」消失術等等「小手段」，以自欺欺人的方式來撫慰主觀願望不敵客觀現實的受傷心靈。「傲慢」面具所要掩飾的，恐怕正是極其脆弱的「玻璃心」？