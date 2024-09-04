內地醫院難開到進口原研藥？　集採落選令患者用藥受限是誰之過

內媒《經濟觀察報》近日發表評論文章，一名家長的孩子就醫時，醫院只能給患兒使用一款國產阿奇黴素，而非進口的原研藥。



文中指出，有的進口藥因報價過高而在全國藥品帶量集採中落選，但部份醫院一刀切只採購集採中選藥品，而一些原研藥即便進了醫院，也不一定能到患者手中。



2023年11月14日，崑山，家長帶著孩子在醫院就診。（視覺中國）

《經濟觀察報》9月4日發佈的一篇評論文章中提到一則就醫故事， 一位父親的孩子因支原體肺炎在浙江某醫院就診，在對症治療的藥物中，該醫院只能給患兒使用一款國產阿奇黴素，而非進口的原研藥。孩子打了兩天點滴後仍高燒不退，直到轉去另一家醫院，換成注射進口原研藥——輝瑞的希舒美後才退燒。這位父親問：為什麼以前能用的進口藥消失了？

文中指出，事件僅僅是一名家長描述的個案，不能代表國產仿製藥的副作用一定比原研藥大，也不能斷言國產仿製藥就沒效果。且藥物使用之後也需要一定時間起效。第三天換成進口藥後退燒，難以排除之前國產仿製藥「鋪墊」下來的藥效。

不過文章亦表示，這位患兒家長提出一個重要線索：像希舒美這樣的進口原研藥在醫院確實不容易開到了。

2013年01月，江蘇省南京市，一家醫院的藥房裏藥劑師在為患者發藥。（視覺中國）

進口藥報價太高落選 部份醫院一刀切不採購

文中指出，有的進口藥因報價過高而在全國藥品帶量集採中落選，但部份醫院一刀切只採購集採中選藥品，集採落選的藥品難以進入醫院，令患者很難有選擇。

國家醫保局的初衷是為了幫患者省錢。2021年，國家醫保局指導國家藥品聯採辦實施第五批全國藥品帶量集採，輝瑞的進口原研藥便因報價過高而落選。

2023年11月14日，上海一三甲醫院兒科急診處，不少家長帶着孩子看病。（視覺中國）

集採落選進口藥消失，用藥受限誰之過？（資料示意圖：視覺中國）

文章中提到，雖然國家醫保局從未說醫院不能採購集採落選的藥品。但為平衡集採中選品種的使用數量，國家醫保局設置了幾個前提條件：一是在一年周期內，參與集採的醫院必須先完成集採中選品種的用量（醫院自主申報），然後才能用集採落選品種。

通常而言，集採落選品種可分得不超過30%的空間。在這一政策下，有的醫院為完成醫保考核指標，乾脆 「一刀切」地只採購集採中選藥品，完全不採購落選藥品。

2013年01月，江蘇省南京市一家醫院。（視覺中國）

作者提到，有地方要求，在一個招採周期內（比如2年或3年），集採落選品種必須將價格降至趨近於中選品種（比如：中選藥品最高價的 1.5 倍或進口藥在全球市場的中位價），否則會因為觸碰價格 「紅線」被撤網。有時藥企出於商業考慮，也會主動撤網。這意味著，醫院不再能從各省搭建的醫藥採購平台上購買到這款藥物。

文章另外指出，一些原研藥即便進了醫院，也不一定能到患者手中。

如為了防止醫藥企業串謀醫院、醫生，醫保局將集採執行考核，同集採節約醫保資金後返還給醫院的資金撥付掛鈎。這就導致有醫院為了獲得更多結餘留用資金 ，要求醫生使用任何進口原研藥都要先層層審批，這為醫生使用藥物築造了人為的壁壘。