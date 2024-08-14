醫療券｜增深圳綜合醫院　港人讚預約方便：係你做主唔係醫院做主

繼港人北上消費後，北上就醫也開始成為常態，香港政府亦推「長者醫療券大灣區試點計劃」。今日（14日）起計劃新增三家深圳醫療機構，包括位於福田口岸附近的私立綜合性醫院深圳新風和睦家醫院。



今日率先到深圳檢查的港人李先生表示，這裏收費是香港1/3的價錢，而且「香港嘅優點佢哋又有，香港嘅缺點呢，譬如要排隊排好耐啊，哩度就冇啦」。而院方都表示，今日大概有十幾個來自香港的預約，包括全科、眼科、牙科等，香港醫患對醫院的服務都有良好反饋。



本次加入「長者醫療券大灣區試點計劃」的深圳新風和睦家醫院是一家港資私立綜合性醫院。為服務香港長者，醫院設置接駁巴士往返福田口岸，更提供送至山姆等大型商超的服務，讓港人在就醫之後，能繼續在深圳休息娛樂。

醫院亦在大堂設有「港人服務專區」，有粵語服務人員全程服務。同時張貼長者醫療劵適用的9個科室，及各種檢查價格表，其中全科檢查價格低至4折，其他檢查項目享有8折優惠。雖然以人民幣計算，但服務台亦顯示香港衞生署發出的醫療券換算匯率，本月為1:1.075港幣。

港人：價錢平香港1/3 對深圳醫療有信心

香港長者醫療券允許兩名合資格及有配偶關係的長者，在雙方同意下並完成連結其醫療券戶口程序後可共用對方醫療券。港人李先生本次就攜妻子到醫院率先使用醫療券，他表示，妻子的餘額已用完，故今天使用自己的醫療券進行檢查。

李先生稱，雖然已非第一次來該醫院，但今日是第一次、第一日專門來深圳使用醫療券，程序並不複雜，並對醫院細心的服務，和先進的器材、技術等都讚不絕口；尤其藥費為成本價，全身檢查的價格也只是香港的1/3。

李先生表示，雖然香港的醫生世界一流，但深圳的醫生也很好，而且內地亦都有嚴格的監管機構，他對內地的醫療有信心。李先生又介紹，預約程序「好快好方便」，在香港看病可能排隊排一年，但這裏病人可以自由選擇就醫時間，「係你做主唔係醫院醫生做主」。除了親自到現場就醫外，平時有不舒服亦可以使用微信小程序，解決簡單的醫療問題。

港人病患占2成多數為長者 引入30位香港醫生註冊執業

新風醫療大灣區首席營運官蕭毅晃介紹，今日醫療券首日使用，已有十幾位港人預約。他表示，醫院目前香港病患佔2成，其中6、7成為長者，新政策常態化後，預計到明年年中港人會增至3成。

作為私立醫院，蕭毅晃表示，醫院的標準與國際醫院對標，價格與深圳公立醫院相比則有高有低。為了讓香港長者用更劃算的價格進行檢查就醫，醫院已將價格降低，尤其使用醫療券價格會更低，比如專科或全科的診費僅200元至400元左右。同時，病患也有30分鐘左右的就診時間，提供更詳細全面的醫療服務。

醫護工作人員3、4成講廣東話服務港客

另外，蕭毅晃亦介紹，目前醫院有30多位香港醫生註冊執業，以及每日會向公眾公布哪一位香港醫生接診。除香港醫生外，醫院也會提高其他醫生、護士、工作人員的廣東話能力，「廣東話嘅醫護比例，服務人員比例我哋好關注，甚至有段時間，我哋暫停咗所有唔識講廣東話嘅（服務人員），去招聘提高返識講廣東話嘅員工比例，所以而家差唔多有三四成都係識講廣東話。」

醫務衞生局副秘書長李力綱（香港01 歐嘉樂 攝）

今日，醫務衞生局副秘書長李力綱、高級顧問（局長辦公室）樊敬文等官員亦到場巡視3個試點醫療機構。李力綱表示，目前「長者醫療券大灣區試點計劃」醫療點已增加至7個，希望在9月初在東莞、廣州南沙再開通2個服務點；希望可以給長者設計一個順暢舒適的服務流程。

李力綱稱，很開心看到許多長者今日已先行一步來使用新服務，而長者回應亦非常正面，「有些長者甚至給我一個手指公，說這次這個計劃做得十分之好，可以給他一個便利和選擇」。

另外，李力綱亦都提到，有部份內地的醫療機構並非在「長者醫療券大灣區試點計劃」之中，但在香港做廣告時聲稱與醫療券有合作。對此，他表示，特區政府已立即採取行動嚴肅跟進處理，「無論是香港執法機構還是內地監管當局，我們已經即時提出要求作出澄清」。