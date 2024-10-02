01邊疆記｜3800歲樓蘭美女皮膚光滑　天然「防腐劑」造就新疆乾屍

新疆是古代絲綢之路的樞紐，特殊的地理環境條件，造就了豐富的歷史文化遺產資源，尤其是出土罕見的人類乾屍，在全國乃至世界範圍內都具有唯一性。

名聞遐邇的樓蘭美女、小河公主等，如今就以乾屍的姿態，沉睡在位於烏魯木齊的新疆維吾爾自治區博物館內，她們跨越了3000多年，令今人仍能窺見盛極一時的美貌，夢回千古。

那麼，除了時間沉澱帶來的震撼，新疆出土的乾屍有着怎樣的特殊性？全國又為何只有新疆能夠出土自然乾屍？



出土於新疆的乾屍均為自然形成，圖中的是且末女屍。（孫聖然攝）

且末女屍的毛髮、指甲都保存完好。（孫聖然攝）

且末男屍距今約2800年，死亡年齡約50歲左右，身長176厘米，1985年出土，科學鑒定為古歐羅巴人種。（孫聖然攝）

且末男屍眼睛、鼻樑以及兩側面頰、額側都有黃色顏料的曲捲紋。（孫聖然攝）

有別於埃及木乃伊 新疆乾屍未經人工防腐

據已有的發現和研究顯示，古屍包括乾屍（又分為人工乾屍和自然乾屍）、濕屍、凍屍、臘屍和鞣屍等類型。提到乾屍，不少人會首先聯想到以木乃伊為代表的人工乾屍。製作木乃伊需先將屍體的內臟和腦漿清理乾淨，再經過人工脫水以及塗抹樹脂香料，最後用厚厚的亞麻布包裹，而以上過程被稱之為「人工防腐」。

與之迥異的是，出土於新疆的古屍則均屬於自然乾屍，是未經過人工干預，在荒漠乾燥、無菌、高溫的環境中脫水而自然形成，有「周身灰暗、皮肉乾枯貼骨、肚腹低陷」等特點。因此，跨越數千年的逝者們，仍保存着骨骼、皮膚及毛髮，能夠以乾屍的形式出現在今人面前，完全是大自然的傑作。

跨越3800年 樓蘭美女器官仍保存完好

樓蘭美女乾屍。（孫聖然攝）

樓蘭美女是古代歐羅巴人種。（孫聖然攝）

作為新疆自治區博物館最具神秘色彩的展館，「古代乾屍陳列館」展出多具乾屍，其中赫赫有名的「樓蘭美女」便沉睡於此。

走近樓蘭美女，可見她的皮肉經過數千載歲月的洗禮早已變得乾枯，但紅褐色的皮膚卻無比光滑，黃棕色的長髮亦得以完整保存，捲壓在尖頂氈帽內。

據介紹，1980年4月，在新疆羅布泊北部鐵板河墓地（又稱太陽墓地）出土的一具青銅時代女性乾屍，即是樓蘭美女，距今已有3800年的歷史，是世界著名的古屍之一。

出土時，考古專家發現樓蘭美女身穿毛織物和羊皮，腳穿粗線縫製的毛皮靴，並無棺木，一旁放着草編簍、草把和梳子等物品。

日本人對樓蘭美女面部進行復原後，發現其生前是一位樣貌美麗動人的女子。（孫聖然攝）

樓蘭美女出土時的場景。（孫聖然攝）

經研究確認，樓蘭美女死亡年齡大概介乎40至45歲，生前高約155.8厘米，血型為O型。目前身長152厘米、重約10公斤，且五官具有鮮明的古代歐羅巴人種特徵。

1992年，樓蘭美女被送到日本巡展，日本人對其面部進行復原後，發現其生前是一位樣貌美麗動人的女子，亦正是自那時起，這具乾屍才被外界盛讚為樓蘭美女。

而在送往日本之前，上海醫科大學已對樓蘭美女進行研究與檢測。驚人的是，她的內臟器官仍保存得非常完好，透過X光可清楚見到輸卵管、輸尿管。除此之外，還在其肺泡腔內發現大量黑色粉塵，反映了當時羅布泊沙漠的惡劣氣候。

唯一擁有姓名和歷史記載的乾屍

高昌國左衛大將軍張雄的乾屍，是展館中唯一一具擁有姓名和歷史記載的乾屍。（孫聖然攝）

多具展出的乾屍中，唯一一具擁有姓名和歷史記載的，就是高昌國宮廷侍衛軍首腦人物、左衛大將軍張雄的乾屍。他的乾屍身長176厘米，推斷其生前身高180厘米左右，體重68至73公斤。

張雄的乾屍距今1300至1400年左右，皮肉收縮，肚腹低陷，周身呈土黃色；其臉型瘦削，束假髮（部分纏成發髻，部分散披項肩），為仿當時突厥人的習俗；腿呈「O型」，是長期騎馬作戰所致，其中左腿仍保留下葬時穿着服飾的淡黃色碎片，因服飾為絲綢所製當中含有蛋白易分解，所以衣物未能完整保存下來。

據《唐永昌元年張雄夫人麹氏墓志銘》記載，張雄雖出身望族，為人卻低調謙遜，「不以地望高人」、「不以才優傲物」、「白面知兵，神機俊爽」，由此可見，張雄還是位文武雙全的將軍。

張雄乾屍臉型瘦削，束假髮。（孫聖然攝）

張雄乾屍的左腿仍保留下葬時穿着服飾的淡黃色碎片。（孫聖然攝）

張雄原為河南南陽人，因避戰亂來到高昌國，又因英勇善戰屢立戰功，成為了高昌國聲名顯赫的大將軍，然而卻因極力主張與唐交好的政見，遭遇排擠和冷落，最終抑鬱而終，年僅50歲左右。

張雄去世時，他的妻子麹氏只有26歲左右。張雄去世55年後，麹氏去世，兒子將二人合葬，遺憾的是麹氏的屍體未能形成乾屍。

新疆獨特地形及乾燥氣候 形成乾屍的重要一環

1979年羅布泊古墓溝出土的幼兒乾屍，去世時5歲左右，距今3800年歷史。乾屍從頭到腳裹有毛毯，僅僅露出面部，其牙齒至今亦清晰可見。（孫聖然攝）

那麼，為何新疆能夠成為中國唯一出土過自然乾屍的省份？獨特地形及乾燥氣候是其中最重要的一環。「疆」字的右半部份，就是「三山夾兩盆」最貼切的展現，三「橫」從上到下依次代表阿爾泰山脈、天山山脈和崑崙山脈，兩「田」則分別代表北部的准噶爾盆地和南部的塔里木盆地。

三座山脈所起到的屏障作用，使本就深居內陸、遠離太平洋的新疆，同時亦無法接收到來自北冰洋、大西洋和印度洋的水汽，從而形成氣候乾燥、雨量稀少等特殊的自然環境。

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被譽為新疆「最美乾屍」小河公主。（孫聖然攝）

女屍身長158厘米，皮膚呈灰白色。（孫聖然攝）

此外，值得一提的是，新疆位於古代絲綢之路要衝，是東西方文化的薈萃之地，在歷史上是各種族、民族遷徙、交匯和融合之處，這亦使新疆一躍成為世界上擁有各人種古屍最多、天然保存最好的地區之一。

不同的墓葬形制、葬式、葬俗和各具特色的隨葬品，是不同時代、不同部族或民族文化特色的形象反映，新疆各地出土的各類乾屍都具有自己的特點，代表不同地區的文化、經濟、生活等特點，這些乾屍和遺物對研究體質人類學、民族學、考古學以及醫學提供了珍貴的實物資料。