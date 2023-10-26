01邊疆記｜新疆這間大學就業率達100%　主要培養伊斯蘭教後備人才

新疆是中國的伊斯蘭教「腹地」，惟近年來，在西方媒體的渲染下，「打壓宗教自由」仿佛成為了這裏的「代名詞」。殊不知，在距離烏魯木齊市中心約18公里處，有一間佔地面積10萬平方米的宗教大學，專門為基層培養伊斯蘭教後備人才。

值得一提的是，在內地青年失業率連年高企的背景之下，這間大學的畢業生就業率竟能高達100%。一名25歲的維吾爾族學生向記者表示，大學生活十分開心，自己的國語水平和宗教專業知識，都有了不少提升。



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新疆伊斯蘭教經學院（以下簡稱「經學院」），是中國唯一一間使用維吾爾語和阿拉伯語雙語授課的宗教大學。1987年6月，位於烏魯木齊市天山區的經學院建成，並正式開始招收學生。由於辦學規模的逐年擴大，2017年9月，經學院遷往位於頭屯河區、佔地面積10萬平方米的新校區。

經學院新校區建設資金2.79億元（人民幣，下同），包括中央財政撥款2.5億元，以及自治區財政撥款2900萬元。據介紹，新校區內建有綜合大樓、圖書館、體育館、體育場、飯堂、禮拜殿、學生宿舍樓、教職工宿舍樓等。步入經學院內，首先映入眼簾的就是極具伊斯蘭教建築風格的綜合大樓，遠處禮拜殿藍色圓頂在太陽光的照射下，亦反射出漂亮的光。

當日雖是周末，但綜合大樓內仍有數名自習的學生，一名正在誦讀伊斯蘭教《古蘭經》的維吾爾族學生，隨即吸引了記者的目光。今年25歲的斯拉吉丁來自阿克蘇農村，於2021年考入經學院，他介紹指，入學考試的科目為國語和政治。

經學院內自習的學生（點圖放大）：

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事實上，23歲已是大部分大學畢業生的年齡，記者不禁問到，為何他23歲才開始大學生活。斯拉吉丁表示，因本身信奉伊斯蘭教，於是在高中畢業做了幾年電工後，決定報考經學院提升自己的專業知識，希望畢業後在基層為信眾服務，「同學和我差不多年齡的也有。」

據工作人員介紹，經學院學費為每年1500元，每年計劃招生200人，26歲以下都可報考本科課程，亦不乏學生於普通大學畢業後，再到經學院讀第二個本科學歷。

被問及在經學院讀書的感受，斯拉吉丁首先表示「很開心」，因為經學院內環境很乾淨、和同學的相處亦和睦，校方不僅每個月補助600元的伙食費，自己還連續兩年獲得6000元獎學金，國語水平和宗教專業知識亦有大幅提升。「在這除了學習，並沒有其他方面的煩惱，也沒有步入社會後的各種壓力。」

經學院學生宿舍內景（點圖放大）：

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斯拉吉丁還進一步稱，同學們有維吾爾族、哈薩克族、回族、柯爾克孜族，「沒有漢族。」

經學院課程方面，工作人員介紹，主要分為宗教知識類、文化歷史類和憲法法律類三大類，涉及《古蘭經》誦讀、聖訓學、現代漢語、阿拉伯語、中國歷史、毛澤東思想概況、中國憲法等科目。

其中，建築面積1400平方米的禮拜殿，不單單是師生每日五次禮拜的地方，也是古爾邦節、開齋節等伊斯蘭教重要節日的會禮場所。還是教授學生怎樣規範進行禮拜、怎樣為小朋友取名字、怎樣為逝者誦經等實用宗教知識的場所。

經學院禮拜殿（點圖放大）：

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至於學生畢業後都會從事什麼工作，工作人員說，學校主要培養伊斯蘭教的後備人才，大部分畢業生會在基層從事「阿訇」（波斯語意為「教師」、「學者」，是中國伊斯蘭教教職稱謂），包括在清真寺內為群眾服務。亦有部分畢業生會留校，或赴經學院於喀什、和田、克孜勒蘇、阿克蘇、吐魯番、烏魯木齊、昌吉、伊犁下設的8間分院做老師。

學習成績優異的學生，可以考取位於北京的中國伊斯蘭教經學院的碩士學位，進一步深造。工作人員指，經學院會按個人情況，以及基層的需求，為學生分配工作，畢業生就業率可達到100%。「只要學生有工作意願，基本上學校都可以安排」。

來自喀什的維吾爾族學生玉散·熱合曼說，希望畢業後回到家鄉做一名伊瑪目（IMam，領拜人），把中華文化和宗教文化結合起來，給群眾帶領正確的信仰方向。他還說，伊瑪目的月薪大約為2300元至2500元左右。

經學院圖書館（點圖放大）：

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在經學院幾層樓高的圖書館內，有大量語言文字類、文學類、歷史類書籍，當中還有一個版塊為「習近平新時代中國特色社會主義思想」，不僅有中文版《習近平談治國理政》第三卷，還有維吾爾文、哈薩克文的少數民族文字版本。

據新華社去年1月報道，《習近平談治國理政》第三卷蒙古文、藏文、維吾爾文、哈薩克文、朝鮮文5種少數民族文字版本，由民族出版社出版。少數民族文字版本的發行，有利於民族地區廣大干部群眾更加全面深入、系統準確地學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，領會豐富內涵，加強各民族交往交流交融。

另據記者查詢發現，作為中國最大的多民族聚居地，新疆的穆斯林人口佔全國穆斯林人口的52.4%，當地少數民族中，有高達96.99%的人口信仰伊斯蘭教。

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