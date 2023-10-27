01邊疆記｜進商場安檢、每50米一報警點　｢中國最安全城市｣在新疆

提到新疆，你會有怎樣的第一印象？

實然，14年前發生在烏魯木齊的暴力示威，令那裏在很長一段時間內，都被貼上了「亂」、「不安全」等標籤。

那麼，今時今日的烏魯木齊治安環境如何？又為何被稱作「中國最安全的城市」？



+ 7

樹上黃葉隨着陣陣涼風飄落，十月的烏魯木齊已充滿了濃濃的秋意。連續兩晚在這座城市漫步，令記者印象最為深刻的便是治安現狀。

2009年7月5日，一場持續多日的示威活動，在烏魯木齊大規爆發，亦即轟動一時的「七五事件」，造成至少197人死亡、1700多人受傷，以及大量車輛、建築物被毀壞。

+ 3

據了解，事件的起因源於當年6月，廣東韶關有玩具廠發生群毆，造成2名維吾爾族死亡，隨後有烏魯木齊民眾發起要求對群毆進行全面調查的遊行，運動升級後演變成暴力襲擊。

內地官方調查認為，「七五事件」是由以「疆獨分子」熱比婭·卡德爾為首的「世界維吾爾代表大會」在國外策劃的，並通過網絡等多渠道煽動鬧事「要勇敢一點」、「要出點大事」。

事實上，「七五事件」使不少人開始關注新疆、關注烏魯木齊，「不安全」、「暴力」、「亂」等標籤亦成為14年後仍然存在的一種刻板印象，或是擔憂。但今時今日，網絡上有聲音形容，「在烏魯木齊根本無法打架鬥毆，因為當開始吵的時候，就會有警察來到身邊。」

+ 2

據記者觀察，烏魯木齊的街頭，不乏見到行駛或停靠在路邊的公安，甚至武警車輛，每隔50米有一個報警點、每隔幾百米有一個便民警務站，警力資源達到「隨叫隨到」的程度。

有內地媒體2016年報道，烏魯木齊在大街小巷建立949個便民警務站，幾乎覆蓋全城。新疆當局亦於去年發布《便民警務站條例》，規定便民警務站擔負街面巡邏防控、應急處突、治安防範、服務群眾等職責任務。

除此之外，記者還發現，烏魯木齊的安保工作亦十分嚴謹，無論進入商場還是酒店等場所，均需通過安檢。而搭乘地鐵等交通工具還要通過機器、人工雙重安檢。

+ 2

顯然，如今的烏魯木齊，治安環境達到了相當高的水平，「國內治安最好的地方」、「中國最安全的城市」已經被認為是這座城市的新標籤。

公開資料顯示，烏魯木齊是新疆維吾爾自治區的首府，亦是全疆乃至整個西北地區重要的政治、經濟、文化、金融等中心。這一名稱源自蒙古語衛拉特方言，有「優美的牧場」之意。

延伸閱讀：

01邊疆記｜搭國內最長航線赴香妃故鄉 看一帶一路上的千年古城

01邊疆記｜盛產｢迪麗熱巴｣的地方 維族女子笑憶在港被誤當外國人

01邊疆記｜新疆農作物不止棉花 荒漠奇蹟種植萬畝海水稻連年高產

01邊疆記｜居民曾飽受吃土折磨 30年前的不毛之地如今的碧波萬頃

01邊疆記·圖輯｜景觀媲美美國峽谷 ｢峽谷之王｣食鹽可供全球200年

01邊疆記·圖輯｜西王母居住的瑤池 傳有「水怪」出沒增神秘色彩

01邊疆記·圖輯｜世界最美廢墟在新疆 兩千年洗禮成戈壁灘上明珠

01邊疆記｜三毛與西部歌王忘年戀 新疆訣別與｢橄欖樹下獨等待｣

01邊疆記｜新疆這間大學就業率達100% 主要培養伊斯蘭教後備人才