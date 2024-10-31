內地疫情期間就讀生就業受歧視　企業拒招「網課一代」？

內媒《南風窗》報道，近日內地出現一種新型的就業歧視，即不招聘疫情期間就讀大學的應屆生，原因是部份HR認為疫情期間的大學生普遍上網課，容易沉迷手機、沒有學好專業技能、缺少社會實踐等等。



2024年10月18日，河南鄭州，一場秋季校園招聘會在鄭州大學體育館內舉行，不少大學生參會求職找工作。（視覺中國）

因上網課被拒絕

《南風窗》報道，王瑜畢業於2023年，4年的大學生活中有3年都處於疫情期間，求職時便曾被HR以在疫情期間完成課程，缺少實操訓練為由拒絕。在一次被HR質疑時，王瑜表示，自己只在2020年上了一個學期的網課，在校期間也經常接受試講訓練，但HR並沒有改變想法，反稱：「你們這一屆畢業的技能沒學好，事兒還多。」

2024年10月18日，河南鄭州，一場秋季校園招聘會在鄭州大學體育館內舉行，不少大學生參會求職找工作。（視覺中國）

2024年6月底，剛剛畢業的許彤在第一家公司面試，中途一個領導走進來詢問HR「來的人是哪個批次的」，聽說當天的面試者大多是2024屆應屆生，他直接向HR表明，今年不招應屆生，「（2024屆應屆生）都上網課，學不到東西。」後來還有兩次，許彤在線下面試時直接被企業告知，2024年的畢業生大多通過網課完成大學課程，能力很有可能與崗位需求不匹配。

同樣是2024屆的郭菡，求職時被HR要求查看她的手機電量使用排行，還說「疫情班最大的問題就在這裏，一邊上網課一邊玩手機」。

像他們這樣的2022屆至2024屆的畢業生，被部份HR稱為「疫情班」學生，有企業負責人表示，不接收2022屆至2024屆的畢業生，並表示在自己交流的圈子中普遍對疫情班的孩子們不太認可。

江蘇淮安：高校畢業生秋季招聘會人頭攢動。（視覺中國）

企業的顧慮

報道指出，一位前地產公司重慶地區HR表示，他注意到「疫情班」應屆生的校外實踐經歷有所減少。一直以來，該企業都會篩選出有3段及以上校外實踐的應聘者進入面試，而在「疫情班」中，至少50%的人校外實踐少於3段，過去這個數字只有大約30%。

上海浦東某企業負責人張嵐認為，疫情使當時的在校生少了一個了解社會的過程，容易沒有與社會相處的能力，她也遇到過不少缺少溝通能力的應屆生。此外，張嵐也稱「疫情班」應屆生做事比較拖拉。

2024年10月25日，江蘇泰州，泰州學院的大學生在招聘現場查看招聘廣告宣傳版。（視覺中國）

張嵐表示，自2020年至今，她的公司招收了20餘名應屆生，但2024年春季，她決定不再進行校招了。而停招應屆生也與企業發展的困境相關，目前企業發展困難時，在簡歷階段就淘汰應屆生是壓縮用人成本的措施之一。

標簽的存在遮蔽現實問題

《南風窗》報道，長期以來一直關注年輕人群體的人類學學者袁長庚表示，身邊的學生常常主動把自己歸為「疫情期間上大學的一代」。這種身份認同指代了很多東西：比如上學期間缺少機會、沒有辦法享受大學生活、不比往屆競爭力強，「他們自己也在嘀咕」。

在袁長庚看來，疫情是否真的帶來了他們擔憂的那些「缺陷」，還無法輕易下定論。但他確實感覺到這種身份帶來的自我懷疑，「他們會沒有自信，或者說是有更多的不安和焦慮」。

江蘇淮安：高校畢業生秋季招聘會人頭攢動。（視覺中國）

袁長庚表示，標籤的存在，可能會遮蔽很多真實的問題。他身邊做HR的朋友，疫情前對大學生也會有一些想法或偏見，但一旦有了「疫情班」這種說法，不論是在HR還是應屆生心中，這些本來存在的問題可能就被放大了。