中國小堆核潛艇發展驚人　結束美國全面碾壓時代︱專家有話說

根據美國國防部近期向美國國會提交的「中國軍事與安全發展報告」，中國最新一批改進型核潛艇已經下水，它的靜音性能讓美國及其盟邦難以偵測；其所攜帶對陸及反艦的武器也比以往更為強大，美國的軍事專家表示，美國水下力量全面碾壓中國的時代可能已經結束了。於此同時，傳聞已久的「小堆核潛艇」亦陸續在網路上被人提及。



作者：蔡翼（台灣國際關係學者，東亞綜合研究中心執行長）



小堆核潛艇已經發展多年，早在2017年，中國的海軍少將尹卓就在CCTV-7一檔節目上透露：中國正在發展一種安裝了「低温核反應堆」搭配AIP系統的潛艇。低温堆核潛艇是指採用結構緊湊、模組化、低温、低壓、自動化程度高的低温反應堆作為動力的新型核潛艇。通常稱低温反應堆為小堆；採用小堆為動力的潛艇被稱為「小堆核潛艇」。

其實小堆核潛艇也是核潛艇，理論上和一般核潛艇一樣具備無限續航能力，不需像柴電潛艇那樣上浮充電，大大減少了被敵方發現的概率。小堆潛艇的低温低壓小型亞臨界核反應堆的結構非常緊湊，可裝設在排水量4,000噸左右的潛艇上。

至於反應堆的選擇，中國的釷基熔鹽堆應用近年來處於國際前列。這是六種第四代先進核能系統候選堆型號之一，具有安全性高、核廢料少、防擴散性和經濟性好等特點，近年已成為國際先進核能應用的重點。使用高温熔鹽作為冷卻劑，具有高温、低壓、高化學穩定性、高熱容等熱物理特性；熔鹽堆採用無水冷卻技術，只需少量水就可以運轉，所以可以在乾旱缺水地區實現高效發電。熔鹽堆輸出的温度可達700攝氏度以上，非常適合供熱給斯特林之類發電機作為發電之用。

中國大陸目前柴電潛艇都是採用「斯特林發電機」作為他們AIP系統供電來源。據公開資訊，目前世界功率最大的斯特林發電機已在中船集團下屬711所研製成功，發電機額定功率達到了320千瓦（KW），該款發電機採用模組化設計，構造簡單緊湊，又擁有低振動、低噪音的特質。潛艇潛航時使用該發電機發電，很難被敵方的聲納偵測到，隱匿性甚至優於傳統的柴電潛艇。

中國新型「小堆」核潛艇。（作者提供）

「小堆核潛艇」結合了低温、低壓的核反應堆、發電功率良好的斯特林發電機，加上中國領先世界的電池儲能技術和拿手的無軸泵推推進系統，勢必能組成一種靜音效果極佳的中型核潛艇。AIP潛艇在配備小型核動力後巡航速度可從3至5節提升到12至14節， 最大航速亦可超過30節。由於其動力設備簡單緊湊，比柴電動力AIP潛艇擁有更多的空間來安裝其他武器系統、聲納、電子系統和生活設施。

根據商業衛星圖片上武漢武昌造船廠建造中的新型潛艇，艇體長度要比039A型的77米長，約有85米，水下排水量有望從039A型的3,600噸提升至4,000噸左右。這艘加長艇身的新型潛艇可能與要裝設導彈的垂直發射裝置（VLS）有關，可攜帶如鷹擊-18、鷹擊-21之類對陸、對海的長程導彈。如果鷹擊-21換上了乘波體滑翔彈頭，射程將大幅增加，可潛航到敵國附近較安全的海域，發射裝有核彈頭的導彈，執行水下的核打擊任務。

UUV可擔任忠誠僚機

UUV就是水下無人載具，是目前世界眾多海軍強國都在積極發展的無人化、智能化水下兵器，其中以中國及美國最為積極。像中國在2023年阿布扎比國際防務展展出的超大型水下無人載具（VLUUV），裝有非常先進的聲納陣列監測系統，並且裝有四組魚雷發射管，這種智能化的UUV就宛如一艘迷你攻擊潛艇。

未來等到UUV發展更成熟後，可搭配小堆核潛艇，結合中國大陸現在正在發展中的先進水下偵測系統和水下通訊系統，可以組成網路化水下作戰體系，分區對大面積海域進行監控與巡弋， 狙擊敵方潛艇。

小堆核潛艇自持力及生存能力遠優於柴電潛艇，其作戰功能幾可達傳統核潛艇的八成，但是造價卻遠低於傳統核潛艇，並且也能擔負戰略嚇阻的功能。如果中國未來能夠裝備了幾十艘性價比極高的小堆核潛艇，不但可以在全球狙擊獵殺敵方航母，在戰時還可運用狼群戰術獵殺敵方的戰艦及商船。估計等小堆核潛艇技術進一步成熟後，中國會逐步將柴電潛艇升級為小堆核潛艇，打造一支全核動力的潛艇部隊。

本文原載《亞洲週刊》，經作者授權轉載。

