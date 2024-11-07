特朗普再次當選對中國來說未必不利｜美國大選

特朗普再次當選當日，外交部例行記者會上外媒記者提問，特朗普在美國大選中正逐漸取得優勢，此前，他宣稱要提高對中國的關稅。中方對此有何評論？毛寧表示：「美國的總統選舉是美國的內政，我們尊重美國人民的選擇。關於你提到的關稅，我們不回答假設性的問題」。

是的，特朗普又回來了，大家有預期的就是「貿易戰」。但或許中美貿易戰從2018年打到了現在，也都心領神會了。特朗普當選一定對中國不利嗎？恐怕也未必。

中長期來說，美國對華政治環境堪憂，99%的法案對華立場都明顯強硬。香港大學政治與公共行政學系教授、當代中國與世界研究中心創始主任李成認為，未來四年美中關係面臨的最大風險就是打仗。但這個概率從總體來講並不是特別大。因為中美發生交戰將是沒有贏家的。尤其是在台灣海峽，但台灣海峽發生戰爭的可能性還不如美國內戰。

毛寧主持11月6日的外交部例行記者會。（中國外交部網站截圖）

特朗普再次入主白宮，對華關係來說，有利的因素是元首外交，他跟中國領導人很熟悉，而且以商業為導向，也就是可交易性。但他會有更多的變數，但在目前中美關係的情況下有變數不一定是壞事情。而且他可能在很多方面需要中國。特朗普要成為美國最偉大的總統，他要得諾貝爾和平獎，雖然有人會嘲笑他，但是他是這樣想的，所以在無論是俄烏戰爭，還是中東的矛盾，還是朝鮮問題，他都會做一些比較令人驚訝的舉動來修復來改善，在這個過程當中他可能需要中國的幫助，所以這裏邊是有機會的。還有就在於特朗普的孤立主義到底能夠維持多。美國的外交是跟着事件走的，當有些事件發生以後，他會改變現在的孤立主義，是會更多加強跟美國同盟國的交互，還是繼續現在這樣孤立主義得罪了很多同盟國。

在特朗普的前一任期，儘管貿易戰打的是如火如荼，可在最後時刻還是與中國簽署了第一階段貿易協議，這表明他還是有底線的，他畢竟是一個商人。貿易戰並非目的而是手段，如果自認美國經濟承受不起，他就會收手或不會猛攻猛打。反觀拜登這幾年，表面上說着防止意外衝突，表面上反對特朗普的對華政策，實際上正是延續了特朗普時期的貿易戰，還在此基礎上推動了中美科技脱鈎，更是在軍事上不斷增強與中國的軍事對峙，在台灣問題上走的更遠。可以說拜登期間中美已經實際上進入了全面的「準冷戰」狀態。

如果特朗普上任後真的繼續撕裂美歐關係，這對中國來說反而是好事一件，在中美大國競爭的關鍵時刻，美國越是孤立對中國越有利。歐洲絕大多數國家都與特朗普有過節，更有不少人公開談論特朗普當選的害處。老特可是記仇的人，屆時少不了對歐盟一頓猛折騰。

圖為2019年6月29日，習近平（右）和特朗普在G20大阪峰會期間會晤。（Reuters）

還有一個重要的點是，馬斯克堅定支持特朗普。他不會犧牲自己的利益來成就特朗普，他很可能成為影響特朗普對華政策的重要一環。

當然，李成也指出，特朗普是難以預測的，此外就是共和黨內有更強的反華反共的基礎。特朗普核心團隊的很多人，是極端的反華反共。而且國會的行政官員主張，主張台灣獨立的，主張要中國為新冠賠款的，大多數都是共和黨的議員，而不是民主黨的，更不是民主黨拜登政府的內閣成員。特朗普多大程度上會受到這些左右，也有不確定性。但同時也應看到，民主黨不可能甘心於自己的失敗，特別是在參眾兩院的控制權都可能輸掉的情況之下，會對共和黨進行瘋狂的抑制。

其實，對於中國來說，要崩潰的是美國的霸權體系，而不是要崩潰美國。作為世界第一大經濟體，在世界經濟前景嚴重不明的情況之下，美國的經濟危機，對中國也是一大傷害。中國既不希望中美對決發生，也並不希望美國迅速崩潰，中國還需要時間穩固住發展成果，更需要時間來實現現代化強國建設。如今，民主黨和共和黨已經形成了一種敵對關係，美國的政治和社會可能會更加的混亂，這回該輪到民主黨人搞亂美國了。但有多崩潰，都不是中國要考慮的事了。

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