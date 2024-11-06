習近平視察了為「解放台灣」組建的「空中尖刀」

內地官媒央視等報道，習近平4日下午視察了位於湖北的空降兵軍，強調空降兵在軍隊力量體系中的重要作用，並要求全軍深入貫徹新時代強軍思想，加強軍隊戰備建設，全面提升空降作戰能力。就在台海局勢嚴峻之際，習近平接連走訪火箭軍與空降兵軍，其「弦外之音」恐怕需要高度重視。



首先，從歷史縱深來看，今日隸屬於解放軍空軍的空降兵軍，其前身誕生於1927年的「黃麻起義」。1949年新中國成立後，為「解放台灣」，1950年9月17日在在河南開封組建空軍陸戰第一旅。在2016年軍改以前，空降兵軍的前身是空15軍；空15軍是由陸軍的15軍轉隸過來，就是在朝鮮戰爭「上甘嶺」一戰揚名的15軍。

其次，從軍事意義來看，空降兵部隊因其特殊進入戰場的方式，以及作戰運用樣式和支援保障模式，又被稱之為「天降神兵」。在現代戰爭中，空降兵已成為解放軍重要的機動作戰力量，目前該部隊擁有炮兵、航空兵、裝甲兵等20多個專業兵種組成的「合成飛行軍」，是訊息化條件下，解放軍聯合作戰體系中的「空中尖刀」。

表演機降的空軍「雷神突擊隊」。（微信公眾號／憤怒的熊貓）

再者，從台海戰爭來看，由於空降兵部隊是解放軍反應速度最快的一支作戰部隊。倘若未來爆發「武統」，在登島作戰中，空降兵部隊很有可能是解放軍第一支登上台灣島的部隊。

其中關鍵在於空降兵軍的兩大發展方向。一是「重裝空投」，空投傘兵戰車、輕型榴彈炮等裝備，落地以後就是一支完整的機械化部隊。在登島作戰中，空降兵部隊直接空投到台軍的機場上，在傘兵戰車的掩護下，解放軍空降兵就可以奪取這個機場的控制權。

二是「機降作戰」，即乘坐直升機進行突擊運輸。由於直升機飛行高度低，隱蔽性很強，非常適合執行各種滲透攻擊的任務。進行登島作戰的時候，當海軍陸戰隊正面發起搶灘登陸時，空降兵軍的空突部隊，就可以搭乘直升機滲透到台軍後方；在台軍後方實施機降，然後反過來攻擊台軍防線的關鍵部位，配合正面的搶灘登陸作戰。因此，空降兵軍很有可能是率先登島的作戰部隊。

空降兵部隊挑戰練兵備戰的高度和領域。（微信公眾號／中國民兵）

事實上，美國海軍戰爭學院中國海事研究所曾於2022年3月發布一份名為《解放軍空降部隊建設與台海作戰相關的新能力》的報告。其中指出，解放軍空降兵部隊在台海衝突中，可能會透過敵後作戰發揮重要作用。在登陸戰役期間，空降兵部隊將在解放軍空軍飛機的協助下，對台灣進行傘降或機降作戰。

報告還強調，一旦進入台島，空降部隊將佔領並控制關鍵地形，展開各種行動，以支援更廣泛的對台作戰。近年來，解放軍空降軍進行了重組，並透過利用空軍的大量運輸機庫存（尤其是運-20）、提高國內訓練水平、與外國軍隊共同訓練等方式，來提高其機械化的機動和突擊能力。

與該報告觀點類似，內地軍事博主「憤怒的熊貓」曾分析，空降兵作為解放軍應急機動作戰部隊，主要任務是奇襲對方縱深重要目標，奪佔對方要點，削弱對方防禦能力。由於空降兵大多數情況下是在敵後作戰，戰時可能會受到對方圍攻，因此對於部隊要求極高，要求提高戰術技術水平，配備先進武器裝備，盡可能強的重火力，以增強部隊作戰能力。

空降兵的直-10K機群。（微信公眾號／憤怒的熊貓）

根據「憤怒的熊貓」解讀，空降兵在敵後最危險對手就是地方的重裝部隊。以台海戰場為例子，台軍的反空降特遣隊就是重裝部隊，通常以一個裝甲或者機步聯兵營為主力，配備M60A3或者M48H主戰坦克、雲豹戰車，還編組了炮兵，甚至有陸航分隊，力求在解放軍空降兵剛剛降落的時候，立足未穩之際發起攻擊。

儘管如此，隨着運-20等國產大型運輸機列裝，空降兵部隊探索使用新機型，展開整建制遠端機動、跨區域重裝空投演練，在各種極端環境和特殊氣候條件下，不斷挑戰練兵備戰的高度與領域。國產運-20大型運輸機批次列裝之後，解放軍空降兵重裝化有了明顯的增強。此外，在空降兵部隊，還有一支傳奇隊伍「雷神突擊隊」，是空軍唯一的特種部隊。

在軍事專家眼中，空降兵軍作為解放軍重要的機動作戰力量，是未來台海衝突中，登島作戰的一支奇兵。習近平特別視察空降兵軍，結合「聯合利劍─2024B」軍演以來東部戰區的各項整備，對於面向台灣或潛在中的台海軍事衝突，備戰意義已不言可喻。