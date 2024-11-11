台灣志願兵戰死烏克蘭成「大內宣」　一個比悲傷更悲傷的故事

日前傳出一名44歲的台灣志願兵吳忠達戰死烏克蘭沙場，消息指出他於11月1日在烏東戰場上遭俄軍炮擊身亡。台灣方面多數報道，無不用「英雄」、「為民主自由而戰」來形容，甚至稱他為「貓戰士」，因為有消息稱其在前線收養了9隻流浪貓。



事實上，台灣方面對於這位吳姓戰士的了解，絕大多數來自於一名隸屬於台灣基督長老教會的牧師黃春生，以及在台灣推動「黑熊學院」、最近被國台辦列為「頑固台獨分子」的民進黨立委沈伯洋。

黃春生牧師在其Facebook上貼了很多吳忠達過世後的訊息，包括生前與他的Line對話，以及其在前線的自拍影片等等。台灣媒體對吳忠達的種種形容，其實都來自於黃姓牧師的Facebook發文，包括「心裏非常柔和」、「為民主自由而戰」，以及稱其偶像為親綠名嘴議員于北辰等等。甚至在悼念禱文中，充滿了各種以宗教話語包裝的意識形態詞句，諸如「作為專業的戰士，他毅然決然捍衛民主陣營」，「真正的勇士不僅是以武力捍衛民主自由的價值，還要以愛心勝過仇恨」，「懇求聖靈催逼我們的心靈致力上帝國的新國度」云云。

眾所周知，黃姓牧師所屬的台灣基督長老教會，是一個強烈主張「台獨」，並長期支持民進黨的宗教團體，在香港2019年「反修例」期間，也發動大規模援助上街頭的反對派人士。該教會早在1977年即公開發表《人權宣言》，內文強調「使台灣成為一個新而獨立的國家」。黃姓牧師在Facebook的各式發文，無不看出他肯定日本殖民統治台灣、批判中國等明顯的政治傾向，甚至替民進黨側翼舉辦「青鳥大辦桌」等活動。

11月8日在台北舉行的吳忠達追思會。（Facebook／黃春生牧師）

而另一位在此事件高調發言的民進黨立委沈伯洋，則是與反中商人曹興誠共同在台灣推動「黑熊學院」，名義上是推廣「民防」，事實上是在宣揚「全民皆兵」，甚至帶有隱喻「清洗統派」（網路用語為「吊路燈」）的法西斯主張，兩人都擔任了打造台海戰爭悲壯感的電視劇《零日攻擊》之顧問或出資者。沈伯洋以「認知作戰」專家聞名，深受民進黨近兩任主席蔡英文、賴清德的信任與重用，在台灣社會製造各種「第五縱隊」、「紅色滲透」的恐中情緒，他還曾表示內地3A遊戲《黑神話：悟空》，可能會被中國政府用來「統戰」台灣的「遊戲直播主」。

問題在於，一位台灣人戰死烏克蘭，按理來說應由台灣外交部門出面說明情況，並與烏方交涉處理後事。可是台灣「外交部」的說法卻極其簡略，僅指出透過台灣駐波蘭代表處向烏克蘭國際志願軍總部查證獲告，一名參軍台人不幸在前線陣亡。另依據家屬表示，不願公布該台人姓名，也不願接受媒體採訪。

台灣「外交部」的低調說詞，與黃春生、沈伯洋兩人的大肆宣揚，形成了強烈的對比。據了解，吳忠達是一位單親父親，膝下有三名均未成年的子女。平心而論，如果真如媒體所言，他因不忍看到烏克蘭小孩無法長大而走上戰場，或如牧師所言，其內心對貓和長者都「非常柔和」，豈會拋下三位未成年的子女而遠赴烏克蘭為「民主自由」而戰？既矛盾又令人費解。

黃春生牧師撰寫的吳忠達悼念禱文。（Facebook／黃春生牧師）

一位不具名的台灣學者也向《香港01》記者私下提出疑惑，「戰場怎麼會有小貓？十分『台派文青』啊！」

換言之，吳忠達戰死烏克蘭，他有個人的信仰或信念，也可能有種種不足為外人道的想法。但被媒體與獨派人士將之形塑為「民主自由戰士」，加以美化，卻又是另外一番景象，很有可能帶着對台灣社會「大內宣」的意圖。畢竟今日台灣社會多數人不願「上戰場」，更不希望台灣成為另外一個烏克蘭。可是這些真實想法，又與美國對台灣的戰略設定背道而馳。美國政客不斷要求台灣要與中國進行「以小搏大」的「不對稱作戰」，而賴清德則要求台灣社會「不能懷疑美國」，還在黃埔百年校慶上痛斥「投降主義」。

在此情形下，吳忠達成為了民進黨「勇武派」的一塊樣板，精心塑造出一個「動人故事」。最終目的，不過是希望動員台灣人們為了「抗中保台」奔向戰場。如今特朗普（Donald Trump）2.0「不要戰爭」，未來美國新政府還能替賴清德的兩岸戰爭敘事「背書」多久，也成了另外一個問題。倘若如此，吳忠達在烏克蘭所喪失的生命，可真是「比悲傷更悲傷的故事」。