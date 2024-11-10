SpaceX要求台灣供應商產線外移　台網民怒斥此舉掏空台灣

據《路透社》11月5日報道，馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司（SpaceX）要求台灣供應商將產線移往海外，已導致一些部分供應鏈遷移。消息在台灣引發討論，有網民表示此舉是在掏空台灣。



美國總統大選2024：Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）10月27日在紐約出席拉票活動（Reuters）

據《路透社》此前報道，有消息人士表示，出於地緣政治風險，SpaceX要求其製造商在台灣以外的地區生產，迫使至少一家製造商將生產轉移到越南、泰國等海外地區。

衛星零組件製造商敬鵬工業和兩家SpaceX供應商啟碁科技、升達科技等均表示「地緣政治引起的擔憂是海外擴廠原因」。

而馬斯克2023年曾表示，台灣是中國「不可分割的一部分」，引發台灣政府強烈批評。如今SpaceX提出這些要求，讓馬斯克與台灣的爭議關係再受矚目。

SpaceX要求台灣供應商產線外移。（視覺中國）

Tesla創辦人馬斯克2024年10月在美國賓夕法尼亞出席大選活動（REUTERS）

台灣則有網民對事件表示不滿，稱「美國一直都想把台灣的供應鏈抽出去」「來了！產業外移掏空台灣」。

內媒《參考消息》報道指出，所謂地緣政治風險是美台勾連一手造成，民進黨鐵了心要把台灣民眾推向兵凶戰危的深淵。難怪此次SpaceX要求台灣供應商產線外移，有台灣網民指：「不搞抗中仇中，怎麼會有今天？」