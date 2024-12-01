金牌人生下半場？李寧賺大錢　舉重冠軍替人搓澡　跳高選手送外賣

前中國體操女隊隊員吳柳芳轉型網紅後，在社交平台發布多條性感熱舞影片，世界冠軍師妹管晨辰則批評她「不要給體操扣屎盆子了」，事件引發爭議，網民反應兩極。



內媒則呼籲，對於運動員的人生下半場應該給予更多寬容。其實中國國家隊在體育賽事中的表現一向亮眼，巴黎奧運就奪得40面金牌，其他國際賽事每年也都有不少金牌選手，不過在退役之後，如何經營自己人生的下半場，每個運動員都有不同的選擇。



中國前體操冠軍變性感網紅熱舞 退役運動員的生活再獲關注

中國前體操冠軍變性感網紅熱舞 後輩怒批抹黑體操 網民反應兩極

李寧成為中國知名商人：身價高達百億

1988年4月李寧宣布退役，同時他放棄了進大學、當教練、當官員的機會，反而是選擇出任廣東三水健力寶集團總經理特別助理，當時李寧此舉成為當年震撼中國體育界及企業界的一時熱話。

奧運冠軍轉跑道做老闆：李寧品牌市值480億 林丹被指是潛力股

1988年4月李寧宣布退役，同時他放棄了進大學、當教練、當官員的機會。（資料圖片）

奧運冠軍們轉型當老闆並不少見，內媒《上游新聞》便盤點了多年以來這些老闆們以及其「錢途」，當中「體操王子」李寧於1990年創立了李寧公司公司2004年在香港上市，成為首個在香港主板上市的中國運動品牌。李寧品牌市值高達約480億元（人民幣．下同），成為進入商場的奧運冠軍們中的市值第一人。

奧運冠軍轉跑道做老闆：李寧品牌市值480億 林丹被指是潛力股

金牌運動員張尚武街頭行乞 曾引發關注

有選手轉戰商場春風得意，亦有選手退役後，生活無以為繼。中國前體操國手張尚武2001年在世大運奪下2面金牌，但2003年腳跟肌腱受傷，不久後停止運動生涯，曾淪落到在街頭賣藝、乞討維生，甚至因貧偷竊被關，不過他常在微博發起公益活動，生活似乎好過了些。

體操國手張尚武2金背後曾行乞偷竊 3年刑滿後行善積德

據《紅星新聞》報道，張尚武12歲進入國家體操隊，18歲時就在有小奧運之稱的世界大學生運動會中，獲得男子體操吊環和團體2枚金牌，2005年因傷退役後，因為貧困潦倒行竊，被判3年10月徒刑。

前國家體操運動員張尚武的近況。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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張尚武出獄後，在街頭乞討、賣藝維生的消息在網路上傳開，雖然一度成為媒體焦點，但生活水平沒有一點進展，隨後再度因為偷竊入獄，直到2020年3月出獄後才轉行經營電商。

張尚武賣藝期間曾受訪指出，這不是一種自暴自棄，「不是我選擇了這種生活方式，我只是被身體條件所迫，我的底線是不做犯罪的事，不危害社會」。由張尚武在微博的貼文可見，出獄後他常發起公益活動，到養老院送餐、削水果等，生活似乎好過了些。

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鄒春蘭被下藥致不孕 澡堂搓澡維生

另外一個廣為人知的案例是舉重冠軍鄒春蘭。據內媒報道，鄒春蘭生於1971年，1987年進入吉林省第一體工隊時，剛滿16歲。從她進入體工隊起，就開始在不知情的情況下服用禁藥「大力補」，期間奪得許多體育競賽的金牌，每天1粒，直到1993年退役，達6年之久。就是因為這款禁藥導致鄒春蘭就開始汗毛變長，嗓音變粗，最終不孕也提前結束運動生涯的悲劇。

退役18年來鄒春蘭做過種種努力，夫婦倆曾在長春一家浴場打工，鄒春蘭替人搓澡。（微博）

退役18年來鄒春蘭做過種種努力，夫婦倆曾在長春一家浴場打工，鄒春蘭替人搓澡。（微博）

退役18年來鄒春蘭做過種種努力，夫婦倆曾在長春一家浴場打工，鄒春蘭替人搓澡。全國冠軍淪為搓澡工，在被全國媒體廣泛報道之後，她的生活才有所改善，每個月估計能賺2000元到3000元。

2006年4月，吉林省體育局重競技管理中心和全國婦聯為鄒春蘭提供價值20萬元的洗衣設備和一間面積為105平方米的門面房，並免費培訓鄒春蘭洗衣技術。

跳高名將冒雨送外賣：感受不同的生活型態

跳高名將張國偉曾多次拿下國際賽事獎牌，不過2020年4月時他宣布退休。個性幽默的他當起網紅，不過一段他冒著雨送外賣的影片也讓他再次翻紅。當時有網民質疑張國偉只是為了拍片而已，也曾扮成攤販在路邊賣水果、和婦女一起蹲在溪邊洗衣，當然也有他平時健身、練習跳高的影片。

跳高名將張國偉曾多次拿下國際賽事獎牌，不過2020年4月時他宣布退休。個性幽默的他當起網紅，不過一段他冒著雨送外賣的影片也讓他再次翻紅。（微博）

不過，張國偉本人倒是看得很開。他認為這只是體會不同的生活狀態和生活方式。

此前評論文章稱，吳柳芳事件之所以引發中國社會熱議，主要癥結還在於她退役後另闢蹊徑，當性感直播主的同時，又不斷強調中國國家隊前運動員的身份，希望以兩種噱頭疊加引流。

據網民留言來看，如果類似吳柳芳等運動員情況，選擇切割原來的運動員光環，以素人身份重新轉戰新賽道，引來的爭議必然會小很多，而在不犯法的前提下，吳柳芳相信有權決定自己人生下半場的生活和工作。

社會對個人的選擇予以尊重、包容和理解，也是進步的重要標誌之一，另外對於金牌運動員的生活保障也值得關注。