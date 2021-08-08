退役運動員｜前國手張尚武2金背後曾行乞偷竊　3年刑滿後行善積德

中國前體操國手張尚武2001年在世大運奪下2面金牌，但2003年腳跟肌腱受傷，不久後停止運動生涯，曾淪落到在街頭賣藝、乞討維生，甚至因貧偷竊被關，不過現在的他常在微博發起公益活動，生活似乎好過了些。



根據《紅星新聞》報導，張尚武12歲進入國家體操隊，18歲時就在有小奧運之稱的世界大學生運動會中，獲得男子體操吊環和團體2枚金牌，2005年因傷退役後，因為貧困潦倒行竊，被判3年10月徒刑。

前國家體操運動員張尚武的近況。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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張尚武出獄後，在街頭乞討、賣藝維生的消息在網路上傳開，雖然一度成為媒體焦點，但生活水平沒有一點進展，隨後再度因為偷竊入獄，直到去年3月出獄後才轉行經營電商。

張尚武賣藝期間曾受訪指出，這不是一種自暴自棄，「不是我選擇了這種生活方式，我只是被身體條件所迫，我的底線是不做犯罪的事，不危害社會」。由張尚武在微博的貼文可見，出獄後他常發起公益活動，到養老院送餐、削水果等，生活似乎好過了些。

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