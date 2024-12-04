韓國解除戒嚴｜六小時政變，尹錫悦完蛋了！

昨天上床開始昏昏欲睡，突然收到了韓國開始戒嚴的消息，一激靈一骨碌從牀上爬了起來。

這可是大事啊，距上次韓國實施總統戒嚴已經四十多年了，怎麼今晚突然又來了？

四十多年前那次戒嚴，可是徹底改變了韓國政治歷史，這次到底發生了什麼？

不會南邊得到消息，北邊朝鮮的小胖子要動手了吧？

這個已經紛亂無比的世界，難道真要在2024年的結尾再開一盤嗎？

如果真是這樣，世界會怎樣？半島會怎樣？即將上任的特朗普會怎樣？

韓國總統尹錫悦發布戒嚴令

帶着這些問題，打開HK01、手機推送和幾家經常看的韓美外媒，一通搜索下來，終於搞明白了政變原因。

尹錫悦在戒嚴令中說，是為了防範「從北者」破壞民主政治搞戒嚴，但實際上這事根本和北邊小胖子沒有任何關係。

整個事情的主要起因，是尹錫悦那個據說整過容的美豔無比的老婆，從一個可能是「受賄」（實際上應該是這樣，不過是不是受賄任然要有嚴格意義上的法律來定義）的包包說起，然後在野黨揪着不放，漩渦越捲越深，越鬧越大，越鬧越收不場，到最後這幾天，甚至可能威脅到尹錫悦的執政地位，尹錫悦因此「一怒為紅顏」，發布了四十多年來第一次，民主韓國的戒嚴令。

韓國總統尹錫悅與妻子金建希2023年11月20日起一連四天訪問英國（REUTERS）

尹錫悦這樣幹，這是什麼？這不是政變嗎？政變也應該是我在野黨搞，你執政的尹錫悦搞這一出是幹什麼？向四年前的特朗普老大哥學習嗎？

於是在野黨立刻抗議，說尹錫悦這是打着保護民主的旗號破壞民主，實質上是袒護自己的家人。那個被找理由判刑的李在明，也在黨徒簇擁下突破戒嚴士兵，翻牆進入國會。

韓國民眾和大量新聞機構的記者也在深夜冒着寒冷大量走上街頭，一些重點政治區域，立刻熱鬧起來。甚至連執政黨不少人也一臉懵逼，不知道大半夜的，尹錫悦在抽什麼風，對戒嚴表示不解。

2024年12月4日，韓國首爾，總統尹錫悦宣佈將解除戒嚴令。圖為在國會外的聚集的人群在聽到這消息後作出反應。（Reuters）

但尹錫悦是總統，三軍總司令，他發布了戒嚴令，任命了戒嚴總司令，那軍人以服從該命令為天職，就必須得執行，於是軍人拿着槍，開着坦克走上街頭，天上還有武裝直升機在來回飛巡。

但是經歷過民主洗禮和政治鉅變的韓國軍人也明白，尹錫悦這個戒嚴令好像有點稀裏糊塗，再加上韓國曆史上那些在戒嚴時代衝民眾開槍的軍人後來都遭到歷史的審判，成了民族罪人，韓國軍人也知道不能對自家民眾和反對黨開槍。

於是就開始放水，原本被戒嚴的國會也成了擺設.......

2024年12月4日，韓國首爾，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴令後，戒嚴部隊駐紮在國會外。（Reuters）

就在我們跟蹤各路訊息，進一步研判事態會怎麼發展的時候，突然又一條訊息彈出來，尹錫悦宣佈結束戒嚴，解除了戒嚴令。

這下不光我們這些跟蹤事態發展的媒體從業人員，各路記者編輯執編總編們一臉懵，連韓國人也被整不會了。這是什麼？是搞兒戲嗎？政變就這樣結束了嗎？

滿打滿算，才6個小時......

廢物啊，戒嚴這種事，能這樣玩嗎？

韓國戒嚴：12月4日清晨，大批民眾在國外聚集。（Reuters）

接下來韓國的事態會怎麼發展，現在還真的不好說，不過有一條可以肯定，尹錫悦肯定是完蛋了！

接下來，只要他離開總統這個位置，一定會被搞得生不如死。他和他老婆，他們全家，都會被查個底兒朝天。

他和他老婆的牢飯，可以說是已經提前預定好了。

尹錫悅當選後拒絕搬往青瓦台，圖為位於韓國首爾龍山區梨泰院路22號的韓國總統府。（圖片來源：韓國總統府）

他之前做檢察官查別人，經歷此番政變，當總統和卸任後，他必定會被別的檢察官查到纖毛畢現。

韓國史上有個青瓦台魔咒，意指那些韓國總統，一個善終的都沒有，很多人說是風水不好。

尹錫悦吸取了前任總統們的教訓，他當選後拒絕搬往青瓦台，在國防部搞了個地方辦公，就是想避開那個地方的風水。結果他不僅沒有避開，反而比前輩們更早預定了牢飯......