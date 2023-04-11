竹筒奶茶｜回收發霉變黑竹筒清洗再重用　涉事飲品店停業整頓

今年春天，「竹筒奶茶」成為內地奶茶界的新寵，各大景區的遊客幾乎「人手一杯」打卡，但爆紅的背後也伴隨消費者質疑竹筒的衛生問題。

近日，浙江杭州某景區一家奶茶店被揭發食品衛生欠佳，回收的竹筒簡單清洗後便再用，且大多竹筒疑似發霉。



網傳影片顯示，在狹窄的小巷內，大量待清洗的竹筒在膠桶內泡水，一名女子從桶內取出竹筒洗刷。膠桶周圍放有一個大紙箱，箱內放滿竹筒，大部分竹筒底部發黑，疑似發霉。

目擊者稱，當時見有人刷洗竹筒，但環境非常髒亂，且沒有用流動水，「那個人蹲在小巷子裏，在那裏刷竹子，也沒有流動的水，水也挺髒的，環境也不太衛生，竹筒放在箱子裏面，竹筒裏面就是黴，清洗的人是竹筒奶茶店的工作人員」。

4月10日，杭州市臨平區人民政府新聞辦公室發通報稱，塘栖景區某奶茶店存在食品衛生問題，臨平區市場監管局實地調查後已立案，涉事奶茶店已停業，後續調查情況將及時對外公布。

「竹筒奶茶」是近期奶茶界的新晉網紅，其最大特色在於容器取自天然的竹筒。奶茶店會將各式奶茶、飲料等放入竹筒，擠上一圈圈奶油後再撒上餅乾碎等作為裝飾。

此前，有網民反映，喝完「竹筒奶茶」後上吐下瀉，也有人表示「看到有人拿麻袋撿用過的竹筒，擔心衛生問題」。

網傳圖片顯示，奶茶店內展示的竹筒已明顯褪色。有網民稱，購買竹筒奶茶後感覺竹筒表面磨損嚴重，懷疑被重複利用多次，對其衛生條件存疑。