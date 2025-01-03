台海有戰事｜賴清德夾起了台獨尾巴

2025年元旦，兩岸領導人都發表了例行元旦講話，在談到台灣問題時，中國大陸領導人習近平說「兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢！」這句話先軟後硬，軟中帶硬，軟的是說給台灣同胞聽的，硬的是說給賴清德和民進黨當局聽的，也有說給美方聽的意思。

具體而言，「一家親」是說給兩岸同胞聽的；「誰也無法割斷我們的血脈親情」是說給在台灣搞去「去中國化」的賴清德和民進黨當局聽的；「誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」則兼有說給搞台獨的「賴清德和民進黨當局」和在台灣背後給台灣輸送政治和軍事能量縱容甚至鼓勵台灣搞台獨的美方聽的。

台灣領導人賴清德的講話和兩岸相關的部分用了不小篇幅，不過令人意外的是，和去年「五二零講話"及」雙十講話」相比，賴清德這次講話即沒有他標誌性的「兩岸互不隸屬」論述，甚至連「中華民國」四個字都沒有，不僅如此，他居然還支持兩岸通過「復委託」模式協商重啟旅遊觀光，儘管他這些話是以抱怨中國大陸不放開旅遊觀光的語氣說出來的，但是能提出這個要求本身就已經很有意思了。

要知道賴清德可是「台獨金孫」，「務實台獨工作者」，台灣歷任總統中，就數他最獨了。去年「五二零」登基上任，賴清德一篇演講，直接把兩岸定位為兩個互不隸屬的主權國家，震驚四座，惹得中國大陸暴怒。在這篇台獨宣言中，賴清德不僅描繪了他的台獨夢想，還勾勒出了達成台獨的具體路徑，稱之為「四大支柱行動方案」，如通過強化軍事武裝對抗中國，經濟上加速融入美西方體系等。在隨後的「雙十講話」中，賴清德又重申了他的主張。

一個如此台獨的領導人，為什麼在兩個月後，突然一緊口風，夾起台獨尾巴，在元旦講話中絕口不提兩岸互不隸屬的「新兩國論」，甚至連「中華民國」也不提，反而提出要協商重啟陸客旅遊觀光呢？答案就在這兩個月的形勢變化中。

2025年1月1日，賴清德發表上任後首次的元旦講話，內容不僅延續了前任蔡英文任內將「台灣」與「民主」捆綁連結的論述，如刻意強調「民主韌性」、「民主供應鏈」等詞彙。（台灣總統府提供）

形勢變化之一來自中國大陸，或者更具體的說，是習近平對賴清德的點名警告，以及展現出的隨時可以武力方式完成統一的能力和意志，讓賴清德感到後背發涼。

去年11月份，習近平和拜登在利馬會面，習近平一上來就扔出中國處理中美關係的四條紅線，頭一條就是「台灣問題」，習近平說，這四條紅線「不容挑戰」，「這些是中美關係最重要的防護欄和安全網」。接下來，更要命的是，習近平在會面中還指名道姓點了賴清德的名字，他對拜登說」『台獨』分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的『台獨』本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對『台獨』，支持中國和平統一。」

中國領導人當着美國總統的面公開點名台灣領導人的名字，並且要求美方認清本性，這在之前是從沒有過的事情。此前，無論兩岸關係多差，大陸領導人都沒點過對方的名字。只有在遙遠的毛鄧時代，當時台灣還在兩蔣領導下，因為他們曾經是戰場上的對手，在那種特殊的歷史背景下，才會點兩蔣的名字。台灣自李登輝已降，中國大陸方面自江澤民開始，就從來不會在公開場合提台灣領導人的名字，更不用說在中美領導人會面中提及。習的這個點名說明，對於賴，北京不存任何期待，要不要動手完全沒有心理方面的包袱。

另一個是中國大陸的軍事演習。賴清德上任以來，解放軍共進行了兩次大規模軍事演習，一次是賴清德「五二零」講話後的圍島演習，也是第三次圍島演習。另一次演習是在12月9日起至11日在第一島鏈海域進行了大規模軍事集結。12月的這次演習規模之大，不僅超過此前三次圍島演習，為1996年台海危機以來解放軍展開得最大規模海上軍事行動，而且沒有做任何宣揚報道，也沒有發布演習公報。俗話說「咬人的狗不叫」這種悄無聲息的演習，才是最危險的演習，這說明如果需要，解放軍隨時可以猝不及防發起行動，一邊以武力解決台灣問題，一邊對外軍介入進行有效拒止。賴清德顯然已經嗅到危險氣息。

解放軍宣佈12月9日至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區。（X@duandang）

形勢變化之二來自美國。在賴清德大選期間和上任後發表「五二零」演說和「雙十」演說時，拜登仍然對美國政治可以有效掌控。拜登是個在冷戰時代浸淫長大的老牌美國政客，民主黨人，他更注重價值觀和意識形態外交，更注重台灣對美國的地緣價值，將台灣視為美國的戰後遺產，在俄烏戰爭爆發後，曾至少四次公開表述一旦台海衝突會出兵保衛台灣。拜登政府的這些特徵與行為，是賴清德敢和中國大陸對抗的底氣。

而隨着美國大選結果在2024年11月5日出爐，拜登政府正式進入看守政府狀態，特朗普則以霸道強勢的形象罕見地以候任總統身份發號施令，成為美國的實質總統，形勢就完全不一樣了。

和拜登完全不同，特朗普沒有任何意識形態包袱，沒有傳統的地緣政治概念，對盟友關係什麼的也毫不在乎。特朗普的核心理念是「美國優先」（MAGA），眼裏只有美國利益，不管對方是盟友還是對手，都是他敲打勒索的對象。特朗普曾多次抱怨台灣搶了美國的晶片產業，將美台關係比喻為保險公司和客戶的關係，要求台灣交保護費。他還將台灣和中國大陸比作筆尖和辦公桌，對所謂出兵保護台灣根本毫無興趣。特朗普在競選成功的第一場演講中還明確說「不要戰爭」，包括不要台海戰爭，而台獨必然會誘發戰爭。

兩岸問題的本質是中美問題，沒有美國因素就沒有台灣問題，沒有美國插手中國內戰，後又持續對台售武，武裝台灣，給台灣輸送政治和軍事能量，台灣問題可能早就不存在了。美國是台灣歷任領導人的後台和底氣，「倚美謀獨」更是歷任民進黨籍領導人的最大靠山。當美國發生這樣巨大的政治變化，對台灣如此不客氣的特朗普即將上任成為美國總統，習近平又展現出用武力解決台灣問題的能力和意志，賴清德焉能不看臉色行事，趕緊夾起台獨尾巴？他的那些虎狼之辭從元旦講話中消失，一點都不奇怪。