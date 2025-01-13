外媒高調內網噤聲　一起墜樓案何以演變為群體性事件？

發生在陝西渭南市蒲城縣職業教育中心的風波雖然已經平息，但一起墜樓案何以演變為群體性事件，且類似的事件不斷重複發生，仍值得追問。

事件的原委是這樣的：1月2日該職教中心一名17歲學生墜樓身亡，1月5日晚間23時，蒲城縣聯合調查組發布情況通報，公安機關經進行現場勘查、調閲監控、調查走訪、屍表檢驗，認定該生系高空墜落死亡，目前排除刑事案件。該通報同時提到，事發前墜樓學生曾與室友發生衝突，後經政教處調解後返回宿舍，但當晚就發生了墜樓事件。

雖然調查組「已就調查結論告知家屬」，但在情況通報前，諸多無法證實的小道消息已經在社交媒體流傳，比如家屬要求探視死者遺體被駁回、知情學生手機和智慧手錶被沒收、宿舍內有明顯打鬥痕跡死者生前疑遭校園霸凌等等。依託於此類小道消息和當地訊息網絡，死者家屬和當地民眾聯動起來，開始自發聚集在學校門口抗議。隨着事態的擴大化，死者母親6日晚發布視頻，呼籲民眾「不要相信謠言去學校聚集」，「請給我孩子和學校留下一片清靜」。

截止《香港01》發稿前，蒲城縣聯合調查組針對墜樓案並未給出進一步說明，針對由此而起的群體性事件，社交媒體流傳的圖片、視頻等已無蹤跡，留存的只是官方對墜樓案的通報。在防火牆外，包括CNN、BBC、路透社、德國之聲在內的媒體均對此事進行大篇幅報道，報道中多數都提到了「官方敘事」遭質疑和警察的暴力維穩。

每一起群體性事件都有偶發的因素，但隨着類似事件的不斷重複發生，仍可以歸納出一些決定性因素。在該事件中，最先對學生墜樓發出質疑的是家屬。官方通報發出前，一篇被網友接力轉發疑似來自死者親屬的長文寫道，死者母親在事發當日被通知到校後，被人看管、不允許拍照、要求探視死者遺體被駁回等，可以想象，家屬正處於喪子之痛的絕望時刻，從校方獲得的不是安慰、不是坦誠相告，而是處處戒備，難免心生疑惑和不安。當家屬的質疑和不安經由社交媒體送到當地訊息網絡群，更多的社會力量開始參與進來，導致群體性聚集，這也為事態的一步步失控埋下了隱患。

面對已經聚集起來的人群，官方在通報案件調查情況時，除了文字說明外，仍有必要就家屬和社會面質疑的點給出直接有力的回應。比如為何死者身體上會有多處淤青，這是否屬實，如果屬實，淤青是與室友衝突造成還是另有他因，是否如外界傳言存在校園霸凌？另外，聯合調查組情況通報中既然提到了「調閲監控」，為何聚焦人群中卻流傳着監控已壞的風聲，已經調閲的監控是否可能及時告知家屬以抵消疑慮？

2021年成都四中一起學生墜樓案也曾有過類似情節。彼時也是當事學生家長第一時間趕到學校後卻並禁止入校，其母稱家屬要求看監控視頻也被學校拒絕。隨後學生家長開始在社交媒體質疑校方並要求公開真相，其後便是群體性聚集，乃至演變為官方口徑中有境外敵對勢力參與的「顏色革命」。風波尚未平息之際，官方媒體對死者生前活動軌跡事無鉅細的一則報道，包括時間線和死者在校內活動的路線圖，以及警方蒐集到的當事學生自殺的證據，同時還解釋了其中有一段時間視頻缺失是因為墜落處無監控攝像設備等，這樣實打實的證據很快平息了事態。

回到蒲城縣職業教育中心墜樓案，這原本是一起並不複雜的案件，官方如果能給出直接有力的證據證明系高空墜落死亡、排除刑事案件，就該及時與家屬溝通，守住第一道安全閥，並在力所能及的範圍內給予家屬應有的關照和安慰，而不是一開始就將對方推在了對立面。要知道，類似案件的擴大化，多數都是從家屬的質疑和不信任開始的，而家屬的不信任和質疑，往往取決於校方和警方與其溝通的方式、方法。一旦溝通的方式出了問題，再加上社交媒體的助力，民眾層面寧信其有不信其無，很容易將事態推向不可收拾的局面。面對這樣的局面，地方政府基於維穩思路，也只能先用強力先平息事態。

對於此類事件，內地媒體已經習慣性不去碰觸，境外媒體則會高調關注、小題大做，且社交媒體刪帖和官方媒體噤聲本身，亦會成為此類報道的着力點。當一方噤聲一方高調，一起原本簡單的墜樓案，很容易被包裹上「社會缺乏公義」、「警察暴力執法」、「社會秩序崩壞」的外衣，甚至往往經由境外媒體的高調關注，墜樓案本身不再重要，以此為載體引申出來的諸多問題，才是該有的議程設置。對地方政府來說，這無疑是又一次訓練和考驗，尤其在社交媒體無孔不入的今天，如何與社會期望值不斷賽跑，具體而微地體現在每一起公共事件中，也是擺在各層級執政者面前的一道考題。