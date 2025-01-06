吳曉波年終秀「唱響中國經濟光明論」

過去幾年，每到跨年之際，總有幾場年終秀引發關注，財經作家吳曉波持續了十年的年終秀正是其中之一。

吳曉波1968年生，早年從事財經記者，後轉型成為財經作家，專注於公司和企業研究，曾出版《大敗局》、《激盪三十年》、《激盪十年，水大魚大》等暢銷書。2022年6月初，吳曉波疑似因發表中國經濟惡化的文章，新浪微博與微信公眾號一度被禁言。時隔一年，吳曉波又因發布「通過炒作失業率、散步抹黑證券市場發展等負面有害訊息，發布攻擊否定現行政策和管理制度」的內容再次被微博禁言。吳曉波微博粉絲超470萬，目前顯示為正常狀態，最新一條微博發布於1月2日，系其對年終秀的推廣。

不同於疫情期間的「唱衰」，吳曉波今次年終秀用一貫的人物故事和數據唱響了中國經濟光明論。歸結起來，這場告別式的年終秀主要回答了三個核心問題：

第一個問題是，該怎麼理解我們身處的這個周期和時代？

吳曉波說，我們正站在新周期的起點，這個周期由三部分構成：新的經濟發展周期的起點、新的地緣政治的起點和新的技術變革周期的起點。具體來說，經濟發展周期層面，2018年起，中國經濟進入到了康波周期的第三個階段，這個階段有四個特點：產業加速整合，消費K型呈現，科技尋求突破，宏觀中低速度。9月24日之後，中國的財政政策、貨幣政策、資本市場、房地產市場等都發生了諸多變化。這些政策今天還處在發酵期，將深刻影響2025年以及未來三到五年中國經濟的發展。

吳曉波年終秀。（資料圖片）

地緣政治層面，還有不到半個月時間，特朗普將再次擔任美國總統，美國將如何「特朗普化」？特朗普將對全球經濟，包括中美關係帶來怎樣的突變性影響？這些問題到今天都存在很大的不確定性。再看技術變革層面，從Open AI推出ChatGPT起，人工智能在軟硬件上的技術進步是以「周」的速度在迭代和推進的。

在經濟發展周期部分，吳曉波提供了幾組數據：

1820年，在農耕文明時期最後的節點，中國在全球GDP的佔比達到33%，是當時的全球第一大經濟體。隨後，這個數字迅速下滑，最低時，中國這個人口大國對全球經濟總量的貢獻度居然不到2%。但在過去的四十多年裏，中國實現了強大的崛起。在1978年，中國的人均GDP是156美元，到2023年，中國的人均GDP達到1.27萬美元，增長了81倍。中國的經濟總量在全球的佔比，在1978年到2023年間從1.8%增長到17%，增長了將近10倍。

再來看美國。1978年，美國的人均GDP剛剛超過1萬美元，2023年的人均GDP是8.17萬美元，增長了近8倍。美國在全球經濟總量中的佔比，40多年前是27%，現在是26%，幾乎沒有什麼變化。所以過去幾十年，中國「蛋糕」的增長，不是從美國人手裏搶來的，而是經過了一次全球化意義上的再次分配。甚至美國的經濟總量能夠保持在今天這樣的水平，也是因為中國製造、中國經濟的崛起和它形成了一種「雙贏」關係。

中國能夠完成如此大的成就，靠的是什麼？吳曉波將其歸結為對內的制度紅利——改革開放，以及全球化浪潮帶來的時代紅利，只要堅持幹這兩件事，中國的國運就能綿延，這也是每個人面向未來最大的戰略定力。「我們要相信國運，我們要像信仰宗教一樣地相信國運」，吳曉波說，46年來，押注中國會衰落的人，一直在犯可怕的錯誤，現在依然如此。中國孩子們的生活，將遠比他們的父輩要好。

中美關係備各方關注。（Reuters）

第二個問題是，面對「生而全球」的浪潮和人工智能革命，中國企業的出路在哪？

不出海就出局，這是過去幾年坊間流行的一句話。吳曉波在回答中國企業的出路時，也將焦點放在了企業出海上。在回顧了中國製造業自1990年代中期以來的四次外溢後，吳曉波重點對比了中日企業的出海。表面看，日本企業出海對中國來說似曾相識。兩者都是全球第二大經濟體，誘因都是國內產能飽和，行業內卷嚴重，外部條件也相似，都遭遇了來自美國的狙擊。但專注到企業出海的內在，兩者差異巨大。

30多年前日本企業出海，70%的投資項目佈局在歐美國家。日本的出海主力軍是大型企業和財團，產品主要為製成品，集中在冰箱、空調、洗衣機、汽車等領域，沒有參與所在國的基礎設施投資。他們對外輸出的是，豐田、松下和索尼的工廠管理模式。今天中國企業的出海則不同：第一，中國主要去的是發展中國家；第二，中國企業出海是大、中、小企業齊頭並進，不僅有製成品工廠出海，還有大量工業中間件企業出海；第三，中國參與了所在國的工業園區的建設；第四，中國企業對外輸出了一些新的商業模式。

緊接着，吳曉波總結了中國企業出海的五個新特徵：不僅是產能的梯級轉移，更是市場的梯級開發；不僅是工廠的新建，更是工業園區的整體開發；不僅是產能的單向輸出，更是供應鏈的整體聯動；不僅是企業的單打獨鬥，更是政企攜手的協同作戰；不僅是製造能力的輸出，更是商業模式的全球化創新。

「我們要對中國的供應鏈、工程師和製造能力有信心。全世界最好的工人，最好的工廠，一定在中國。」吳曉波說，在未來的五年、十年、十五年，無論是落葉歸根，還是落地生根，一個經濟學意義上的「影子中國」即將出現，它既是產業意義上的，也是技術意義上的，是資本意義上的，甚至可能是人口意義上的。當這個「影子中國」出現以後，它會成為中國國內的社會變革的一個進步的、市場化的力量。

吳曉波年終秀。（資料圖片）

社會變革離不開企業家和企業家精神。吳曉波說，中國的企業家和創業者是最不需要「打雞血」的一群人，很多信心的缺失，很多陌生感的產生，都是因為宏大敘事所帶來的干擾。「我們的企業家其實都在『種地』，偶爾抬頭看看天，天天都雷電交加，心裏就不定了。大家每天討論的事兒，都是和企業無關的事，都是和產業無關的事，都是和管理無關的事，都是和技術無關的事，都是漫無邊際的宏大敘事下的種種危機，企業家還辦得好企業嗎？」

第三個問題是，在確定性和不確定性之間，新周期的引擎是什麼？

在這部分，吳曉波以預見的方式做了回答。包括：在政策寬鬆的前提下，增強消費信心和擴大收入利基，將更多的資金用於廣泛的民生保障領域，包括全民醫療保障體系、保障性住房體系、義務教育體系、低收入家庭援助體系；在新的商業環境中，創造出一些新的崗位和專業，尤其當機器替人成為趨勢時，迫切需要重新理解人與製造業的關係；隨着技術快速發展，AI原住民崛起，如義烏商戶使用人工智能數字化平台提高貿易效率；AI電腦等產品誕生，推動智能體發展，如聯想發布全世界第一台AIPC。此外，還有行業模型元年到來、零碳經濟能者先行、創造需求能力整合以及地方文旅等。

吳曉波年終秀內容涵蓋方方面面，但總基調始終如一，那就是唱響中國經濟光明論，只不過這裏的「唱響」並不是生硬的「唱響」，抑或是為了「唱響」而「唱響」，而是以長時段的數據說話，以很多鮮活的人物故事說話。從這個層面來看，「唱響中國經濟光明論」說難也不難，也是水到渠成的事情。