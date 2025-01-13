陝西學生校內墮亡　曾與宿友發生口角　家長哭訴討真相爆警民衝突

1月5日，陝西渭南蒲城縣一則情況通報表示，當地職業教育中心一名名為黨昶鑫的學生於上周四（1月2日）凌晨從學校宿舍墮樓身亡。



家屬懷疑黨昶鑫遭遇校園霸凌，並指控學校隱瞞真相，到學校門口抗議討要說法。X平台有影片顯示，抗議過程中民眾與警方發生衝突，疑似有人受傷。現場有大量民眾聚集圍觀。



據蒲城縣人民政府網站通報顯示，1月1日晚間10時許，該校3年級學生黨某因不滿郭某和同宿舍徐某聊天影響自己休息，與郭某發生口角及肢體衝突，後經值班室副主任調解回到宿舍。2日凌晨3時許，當某被同學發現倒在宿舍樓下。警方經現場勘察、調閱監控等，認定當某為高空墮亡，目前排除刑事案件。通報稱，警方已將調查結果告知家屬，目前正在善後處理。

黨昶鑫母親在網絡自述稱，1月2日凌晨她被老師通知到學校，但直至上午7時才獲警方通知：「你的孩子跳樓了，我們調查過，是他自己跳的樓」，此後她又被帶往學校對面的賓館，被2名老師輪流看管。下午4時，死者母親被帶往殯儀館，她看到孩子面部、頭部並無外傷，但脖子以下有很多淤青。在她表示要檢查孩子是否有其他外傷時，遭到阻攔。

黨昶鑫母親猜測孩子遭遇校園霸凌，她指所有知情學生的手機、電話手錶等全被沒收，圖片被刪除，而宿舍亦有明顯打鬥痕跡，在網絡發聲是希望能為孩子討回公道。

事件在網絡持續發酵，有影片顯示，黨昶鑫家屬手捧孩子遺像跪地痛哭，家屬及大批民眾前往學校門口抗議，要求校方交代真相。期間，警方與民眾爆發衝突，民眾向警方投擲棍棒、石頭、「雪糕筒」等，警方則手持盾牌、警棍毆打抗議人員，過程中有疑似學生的人員受傷流血，幾名男子被抓捕。有多達數百人圍觀拍攝。

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外媒關注事件 死者母親：請給我孩子和學校留一片清凈

近年來，內地持續關注學生在校園內的身心健康，一直提出為學生「減負」，希望改變應試教育、留守兒童、體罰、霸凌等各類校園問題，並修訂《未成年人保護法》和《教育法》為青少年提供法律保障。學生校內跳樓事件發生後，家長們向學校尋求CCTV，希望還原非正常死亡的子女最後影像，校方、官方有責任及義務積極調查、回應，為家長及社會還原事實真相。

陝西事件發生後，BBC、美國之音、德國之聲、路透社等多家外媒關注，但有媒體將注意力聚焦在「疫情後最大的示威」，以及將事件與中國經濟相聯繫，稱「若中國經濟持續低迷，同類事件將層出不窮」；BBC更指中國「官方敘事」，「經常出現事實缺失和措辭冷漠」。

此外，X等平台流傳大量影片、信息，真假難辨。有不少外媒引述未經證實的網傳消息，指死者黨昶鑫被遭同學報復推下樓、涉事學生是官員兒子等；《美國之音》更直接質問「當局為何掩蓋校園霸凌真相」，認定內地當局掩蓋真相有所隱瞞。

當地官方通報事件。

死亡學生母親在網絡發影片表示，希望能還孩子和學校一片清淨。

蒲城縣人民政府網站在通報中強調，「對孩子的不幸離世，感到無比痛心與惋惜，對失去孩子的父母及家屬，表達深切慰問。此事件的發生，表明學校在學生心理關愛等方面存在薄弱環節，下一步，教育部門將強化心理健康、珍愛生命的日常教育，努力使每一個學生健康成長。」

通報亦表示，希望民眾能尊重法律和事實，尊重逝者及親屬，不造謠、不信謠、不傳謠，共同依法維護健康有序的社會輿論環境。

1月6日，黨昶鑫的媽媽發布影片表示，目前相關部門已介入調查，呼籲民眾不要相信謠言去學校聚集，她希望能夠給孩子和學校「留一片清淨」。