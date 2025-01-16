緬甸詐騙營 | 如何剷除電詐恐怖分子 提三點政策建議

首先是定性，不能再以單純的電詐定性，因為通過電信與網絡詐騙只是他們諸多罪行的其中之一，他們更嚴重的罪行是販賣、綁架、囚禁人口，虐待、殘害、殺害受害人，販賣人體器官等等。這是實實在在的反人類行為，具有恐怖主義的典型特徵，用電詐來定性嚴重弱化了其惡劣性與危害性。

其次，在重新定性的基礎上，要敢於動用一切最有力的手段進行最嚴厲打擊。

之前在反電詐的層面，我們已經在國家層面進行了系統性部署，取得了顯著成績，成功剷除了緬北「四大家族」，懲罰了一大批電詐分子，挽救了很多家庭財富。在反電詐層面，中國政府絕對是最努力的國家政府之一，這一點相信很多中國人在日常生活中都有切身感受。

然而隨着事態發展，當事情超出電詐層面，演變成針對中國人和中國海外利益的大規模有組織犯罪，特別是已經具有恐怖主義的典型特徵後，再在反電詐的層面思考和行動就明顯不合適了。這就是現在人們一方面肯定反電詐成績，但另一方面卻對電詐恐怖分子侵害國人生命財產安全卻得不到及時和有力懲罰不滿的深層次原因。

這個時候，就必須採取適應於新形勢的措施，把這件事提升到打擊恐怖主義和維護中國海外利益安全的層面才可以。

以前很多人可能不太了解為什麼美國滿世界追殺侵害美國國家利益和國民安全利益的恐怖分子，奇怪美國為什麼哪怕頂着國際壓力，也要通過懸賞通緝、派出特種部隊刺殺，甚至規模性軍事行動等辦法把那些恐怖分子送進地獄。最近曝光的那些針對中國海外利益和中國人進行的有組織恐怖犯罪行為，讓人開始跳出狹隘的意識形態對峙，認真思考是否可參考美國打擊傳統恐怖分子的辦法，來打擊那些針對中國的電詐恐怖分子。

營運商內鬼提供8000萬個手機號碼給境外犯罪集團，成為電詐、網賭的幫兇。（影片截圖）

鑑於此，所採取的建議懲罰性措施可包括商業層面的懲罰措施，如通過國際支付體系追蹤斬斷他們的資金流，對這些機構、園區和電詐團伙、個人進行制裁，並對和他們有商業聯繫和資金往來的政府、機構進行連帶制裁等。

對其首要分子和保護傘，不管他們現在是哪個國家的身份，哪怕他們是電詐集中營所在國的政府官員和軍閥，也要敢於把他們列入制裁清單，進行全球通緝、缺席審判，甚至採取軍事手段追蹤、定位，進行定點清除。

第三，合理利用在聯合國的常任理事國身份優勢，在聯合國通過國際決議，賦予施壓電詐集中營所在國政府，為對電詐分子進行跨國執法、定點清除、軍事打擊奠定國際法基礎。

和傳統恐怖主義主義一樣，電詐恐怖主義也是人類毒瘤，很多國家和人民都深受其害。舉例來說，在緬甸和迪拜的電詐集中營裏，就不只有以中國人為主的受害者，還有很多其它國家的公民被販賣或綁架進去，針對他們的國籍所在國進行電信和網絡詐騙。

緬甸北部地區毗鄰我國邊境，長期局勢動盪，「犯罪窪地」效應日趨凸顯。大量電詐集團快速興建大規模電詐園區，通過高薪招聘、組織偷渡等方式大肆招募人員到詐騙園區，瘋狂實施針對中國公民的電詐犯罪。（央視新聞截圖）

因此，圍繞打擊電詐恐怖主義在聯合國框架下通過若干國際決議，對電詐恐怖主義進行重新定性，並進行全球合作打擊，具有現實可行的政治基礎。中國可以抓住和利用好這個國際政治民意基礎，建立在反電詐恐怖主義、反對跨國人口販賣和綁架領域等進行更有效國際治理的主動權和主導權。

針對那些電詐集中營特別多、特別惡劣的國家政府、地方政府、軍閥等，可以在聯合國框架下把他們納入「支持人口販賣和大規模詐騙的國家或組織或個人」名單。

對那些專門針對中國海外利益和中國人實施大規模有組織犯罪的國家和政府，或者合作不力的，可考慮實施政治顛覆，並通過聯合國決議框架，賦予跨境軍事打擊以合法性。

隨着中國發展，中國在全球的利益會越來越廣泛，中國人也會出現在世界各個角落。絕對不能讓這些針對中國的電詐恐怖分子，把中國人和中國的海外利益當成獵物，否則若養成習慣，覺得中國利益可以隨意傷害，中國人是可以隨意綁架販賣戕害的肥羊，就糟了。

某種程度上，其實現在就已經有這種令人擔憂的趨勢了。那些針對中國海外利益和中國人進行有組織暴力犯罪的團伙不僅在緬甸分佈廣泛，在中東迪拜和一些中亞國家也開始在冒頭。

因此，要儘快迅速行動起來，敢於動用一切最嚴厲的手段，包括一切經濟、法律、政治和軍事等手段，對這些電詐恐怖分子進行最嚴厲打擊。