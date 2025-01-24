300萬間餐廳關門　價格戰仍救不了2024內地餐飲業寒冬？

中國餐飲業的老闆們，不少人去年一整年可能都笑不出來。聚焦餐飲領域的內地自媒體「紅餐網」微信公號1月20日發文稱，去年有近300萬間餐飲門店關門，創下歷史新高。



據紅餐網不完全統計，過去一年，不少餐廳已消失，當中涉及正餐、茶飲、咖啡、烘焙、火鍋、甜品、自助餐、小吃速食、酒館、烤肉等各大品類。

實際上，這情況早已有跡可循。企業信息平台「天眼查」數據顯示，去年上半年，中國餐飲相關企業註銷、吊銷量已有105萬6000家，而2023年全年吊銷、註銷的餐飲企業是135萬9000家。

從數字看，感受可能沒有直觀的強烈，如果流覽社交媒體，相關個案比比皆是。例如，在小紅書上搜索欄目輸入「餐廳閉店」「餐廳倒閉」等關鍵字，馬上可以看到一堆信息：不是餐廳陷入破產、老闆被追債跑路，就是餐廳員工被欠薪、不知所措。

有微博網民就此一針見血地指出：「暴雷一個個，別管多大的牌子，說倒就倒。」

沒錯，在2024年，說倒就倒的中國餐廳多到數不清，但要數最出名的，莫過於京滬兩地的米其林餐廳。先提北京的Opera BOMBANA和TIAGO。

Opera BOMBANA餐廳承辦過高圓圓與趙又廷婚慶派對而備受矚目。（微博）

前者是一家2013年便開始營業的義大利餐廳，曾有多名明星光顧，包括成龍、高圓圓、趙又廷、徐克等。頂著明星光環，加上米其林大廚坐鎮，生意應該不錯吧？的確是。《每日經濟新聞》引述餐廳一名工作人員說，「平時生意還可以的」。

但為何從官宣停業到正式停業，只有短短幾天那麼倉促？餐廳甚至被曝出經營虧損，有供應商堵到店門口討債？

與Opera BOMBANA在同一時期關門的TIAGO，命運也幾乎相同。據「外灘TheBund」微信公號，該集團在北京有六家高端餐廳，其中摩登泰餐KEAAMI四度蟬聯米其林必比登北京唯一泰餐。TIAGO同樣欠了供應商錢，其中一名供應商向《北京商報》說，「欠了30多萬元（人民幣，下同），跟他們公司任何人都聯繫不上」。

Tiago旗下北京門店全部關閉。（微博）

這樣的情況也不只發生在北京。坐落在上海外灘、由米其林三星主廚坐鎮的法餐廳L’Atelier 18，去年1月才亮相，8月就關門跑路，還被員工曝光拖欠工資和公積金。

上海L'Atelier de Joël Robuchon社交平台上分享的照片（IG@joelrobuchon_shanghai）

這還不是最誇張的個案。有「上海最貴的餐廳」之稱的Ultraviolet by Paul Pairet，去年11月被評為米其林三星後的第二天，就馬上宣佈今年可能停業。大眾點評顯示，該餐廳人均消費達6800元。

除了這些高端餐廳，不少平價餐飲品牌和連鎖店也面臨衝擊。以豪大大雞排為例，這家台灣知名小吃品牌進軍中國大陸市場十多年後，12月6日宣佈所有門市陸續於12月31日前閉店。豪大大雞排在香港、台灣及海外授權地區門市，則仍照常經營。

據《澎湃新聞》去年6月報道，昔日走紅江浙滬的連鎖奶茶品牌厝內小眷村，在過去三年時間裡，品牌門店更從500家減少到57家。

可見，無論是高端還是平價，西餐泰餐或是小吃奶茶，都逃不過這波閉門和撤資潮。

經濟不行 消費者回歸理性

為什麼呢？不少分析都將原因歸咎於消費者回歸理性。

在經濟放緩的大背景下，不少內地民眾的收入受到影響，對於消費方面也變得越來越謹慎。

一名自稱在金融業工作的上海網民在微博說，她在疫情前幾乎每隔兩天都會上高檔餐館用餐，而且也不會注意功能表上列出的價格，「想吃什麼就點什麼」。不過，她現在不再盲目追求高端、貴價的餐飲體驗，而是看重性價比。「不是不好吃，而是不值這麼多錢。」

這種消費觀念的變化，直接影響了高端餐飲市場的格局。據《南方都市報》報道，紅餐大數據顯示，2023年5月，上海人均客單價在500元以上的餐飲店，佔餐飲總門店數量的1.35%，約有2700多家。而到了去年7月，這個數字減少了1400多家，萎縮幅度超過一半。

為了求存，不少高端餐廳開始放低身段，紛紛推出「窮鬼套餐」，包括人均消費1800元的米其林二星餐廳壹零貳小館推出498元套餐，人均消費1000元的高端連鎖中餐品牌新榮記推出398元套餐，米其林一星餐廳成隆行蟹王府的套餐更低至189元。

輿論指，「窮鬼套餐」已然「捲」到每一個吃的角落。

選擇降價求生的，不僅僅是高級餐廳，許多平價餐飲業者也跟進。

據《第一財經》報道，去年6月，九毛九旗下品牌慫火鍋進行了新一輪菜品和價格調整，門店外貼出「認慫公告」稱：「鍋底8元起、葷菜9.9元起、素菜6.6元起、燜飯6元任吃」。和府撈面也在6月宣佈價格下調約30%，主流產品價格帶調整至16元至29元。

5月中旬，呷哺呷哺對外上線新菜單，單人套餐及雙人套餐的價格全面下調。海底撈旗下小嗨火鍋則推出了49元單人套餐，鍋底9.9元起。

2018年9月11日，北京，呷哺呷哺门店。

對於這一輪價格戰，中國食品產業分析師朱丹蓬接受《每日經濟新聞》採訪時說：「餐飲企業在價格上的調整符合了整個行業的發展趨勢，也符合了這個消費端對於高性價比的訴求，所以我們看到很多頭部企業整體的利潤率在下降。這也是一個洗牌的過程，餐飲消費的紅利還是客觀存在的，我長期還是看好餐飲行業。」

食品與餐飲產業經營者陳小龍則向《每日經濟新聞》說，價格戰在短期內可能會吸引顧客，增加市場份額，但長期來看，它可能會導致整個行業的利潤率下降，影響行業的健康發展。

這一點，可從北京餐飲業去年上半年的利潤同比銳減88.8%，以及上海第二季度限額以上住宿和餐飲業企業營業利潤為負7.7億元，得到印證。

進一步來看，這背後或許與餐飲門店已嚴重供給過剩有關。據紅餐網報道，有數據表明，中國每千人就擁有七家餐飲門店，數據位居世界第一。

報道引述民食之本創始人歐峰說，餐飲行業在經歷了高速增長之後，進入到了滯脹到衰退的過程，如果明年經濟大盤有所好轉，2025年底，餐飲行業也會好起來。但是在此之前，餐飲的大洗牌仍是必然。歐峰預計2025年上半年，餐飲行業可能還會迎來一波更猛烈的閉店潮。

說到底，若經濟持續萎靡不振，消費市場很難得到提振，與之息息相關的餐飲業要完全復蘇就更加難上加難。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

