台海有戰事｜消失的台灣

特朗普（Donald Trump)已經上任半個多月了，這期間他推出了一項又一項驚世駭俗的政策，內政外交四處開花，顛覆了拜登(Joe Biden)政府的幾乎所有政策，也顛覆了很多人對美國政治的傳統認知。

在對華政策方面，特朗普也落墨甚多，如暫緩執行對TikTok的禁令，和中國領導人習近平通話，加強與中國在AI領域的競爭，在巴拿馬運河排擠中國，對中國商品徵收10%關稅，對來自中國大陸和香港地區的小額包裹徵收關稅旋又暫停實施等等，泥沙俱下，軟硬俱來。

這些內政外交舉措，無一不指向特朗普所定義的美國核心利益，事關美國的霸主地位，都是在圍繞特朗普對美國利益和國際政治的核心關切鋪陳展開，一項一項看似叛經離道，實則都頗有章法。

可是這半個多月來，從頭到尾，特朗普都沒有提過台灣一個字。一個字也沒有。甚至連他上任前多次抱怨的所謂台灣偷了美國的晶片產業問題，也未置一詞。

這半個月來，美歐關係特朗普說了，俄烏戰爭特朗普說了，中東加沙問題特朗普說了而且還和以色列總理見面了，美國後院拉美的事情特朗普說了，與日本韓國印度澳洲的事情特朗普說了，與墨西哥和加拿大的問題特朗普也說了，與中國的關係更是特朗普最關心的核心外交議題，但是唯獨對台灣，他一個字也沒有說。

台灣人對美國入戲太深，只因民進黨吹起的抗中泡泡。（資料圖片）

不僅特朗普沒有說，連他麾下的重要內閣成員也沒有人說，至少沒有人公開去說。甚至連美國在台協會（AIT）主席被炒魷魚也沒有發個通稿，說給個聲明。

這說明什麼？說明在特朗普的認知和政策裏，台灣根本就無關緊要，與美國的核心利益無關。就算是他所關心的美台晶片問題，美國在台灣最重要的象徵性存在，也上不了他的關鍵問題清單。台灣根本就是個可有可無的存在。

台灣總說自己對美國有多麼重要，不少人甚至一廂情願地認為若兩岸爆發衝突，美國一定會出兵保衛台灣。美國有一些政客，為了從台灣得到經濟上的好處，到台灣賺一些演講出書費用，或者向台灣兜售武器，也會經常這樣忽悠台灣。也不排除，有一些受傳統冷戰思維與傳統地緣政治影響的美國人，確實有推動美國保衛台灣的想法。

但是在特朗普這裏，所有這些都是極荒誕的瘋狂的想法，是讓美國利益受損的災難性行為。實際上，從特朗普上任這半個多月看，台灣根本什麼都不算，對本屆特朗普政府而言，甚至連筆尖都不算。

在美國政治和中美關係中，台灣仍然會是一個話題，特別是中美之間的一個話題，一個選舉政治話題，需要的時候，大家仍然可以擺到桌面上談一談。但是在特朗普眼裏，它的分量無足輕重，他甚至連斜一眼、說一句的興趣甚至都沒有。他甚至可能已經認為，那是中國人自己的事，與美國何干？

認清這個事實可能會讓不少台灣人感到尷尬，但這就是事實，殘酷的事實，台灣必須學會適應並接受。以後就算特朗普和他的內閣成員再談起台灣，台灣人也應該明白台灣問題在特朗普議題清單中的重要性排序。在這個清單上，台灣的名字很可能已經消失了。