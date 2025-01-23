台海有戰事：特朗普二度登基，台灣連筆尖都算不上了

2025年1月20日，特朗普（Donald Trump）在美國國會大廈圓形大廳宣誓就任第47任美國總統。現場有逾2000人參加觀禮，包括受邀參加典禮的中國國家主席習近平的特別代表、國家副主席韓正以及中國駐美大使謝鋒等，和各國受邀代表一起都出現在圓形大廳觀禮現場。

中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正出席特朗普就職典禮。（Reuters）

作為美國在印太最小的馬仔，台灣也循慣例派出了由立法院長韓國瑜率領的跨黨派代表團到華盛頓觀禮。像其它國家或地區那樣被邀請？當然是不可能的，這是作為馬仔的覺悟。新老大上任，馬仔必須主動表示，邀不邀請都得過，得端茶倒水盡力表現，以期老大能輕撇一眼。

不過，令台灣失望的是，即便端茶倒水，也輪不到台灣，輕撇一眼，也遙不可及。

台灣代表團根本就沒有進入圓形大廳典禮現場的資格，那裡根本就沒有台灣的位置。

韓國瑜是和台灣駐美代表俞大㵢一起溜進設在國會大廈遊客中心的轉播大廳看直播。其他台灣代表團成員被安排到了另一個更遠、更空曠的影片轉播場地——可容納超過2萬人的第一資本體育館（Capital One Arena），而且只給了區區四張門票，其他代表團成員則連進體育館看影片直播的資格都沒有，只能「在凜利的寒風中」，在體育場外伸長脖子跺腳取暖聽熱鬧。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為中國國家副主席韓正出席特朗普就職儀式，他身邊是阿根廷總統米萊（Javier Milei）與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（Reuters）

而且，即便這四張體育館門票，也是經台灣駐美代表處磕頭苦苦哀求，美國「就職典禮國會聯合委員會」（Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, JCCIC）才在最後一刻臨時安排出來。直到在典禮舉行前一天，因為華盛頓天氣嚴寒，原定典禮場地從室外轉到室內，台灣外交部還表示台灣會因此而無法觀禮。

然而，就是這樣的安排，也被台媒賣命鼓吹，好像台美關係又到了一個新高度。溜進遊客中心轉播大廳的韓國瑜和俞大㵢還特地在國會拍了一組照片曬到網上，而且刻意選擇以「U.S CAPITOL」標牌和遊客中心室內為背景，以表明終於進了美國國會大廈，好像這樣做到了不辱使命。韓國瑜還在臉書PO文，表示「很榮幸見證這個歷史性的時刻」。

在第一資本體育館（Capital One Arena）觀看畫面轉播的其他台灣代表團成員，也紛紛在社交媒體和鏡頭前曬出一臉驕傲的照片。

代表團成員、國民黨立委柯志恩透過臉書感歎「能進到會場完全出乎意料之外！」她還表示要「感謝（台灣）外交部同仁窮盡一切的努力、重新整裝規劃，完成近乎不可能的任務，也有賴外交部及駐美代表的密切溝通與協調，以及平時與美國國會議員保持友好關係，讓我國（指台灣）慶賀團成功到舒適的會場觀禮，並進入貴賓席。」

台灣的立法院長韓國瑜與台駐美代表俞大㵢則在國會山莊內的遊客中心一處廳堂觀禮。（韓國瑜FB）

另一位代表團成員、民進黨籍的王定宇也在臉書發文說：「川普、凡斯就職典禮，Capital One 體育場貴賓包廂區獨家開箱，台灣代表團進場受邀觀禮！要大大的肯定外交部和駐美代表處所有外交人員的努力成果，也謝謝美方提供的協助。」

言詞間不難看出他們為終於有機會「參加」特朗普的就職典禮興奮到何種程度，以及得到這四張體育館門票的不易。而這四張連典禮現場的門都摸不著的門票，還不到兩萬多張總量的四千分之一！

這就是台灣作為「小弟」在美國政府、在特朗普心裡的分量。

這還不算什麼，特朗普在上任第一天就瘋狂行使總統權力，參加了三場大型聚會，發表了數不清的講話，簽署了高達196條法令，光白宮發布到網上的都有48條，這些內容涵蓋了其競選承諾的方方面面，包括但不限於退出《巴黎氣候協定》，退出世界衛生組織，向墨西哥和加拿大徵收關稅，要求得到格陵蘭，改名墨西哥灣為美國灣，改北美最高峰為麥金利峰，廢除新能源政策法令，廢除北極石油鑽探禁令，特赦國會山騷亂人士，暫停美國對外援助，簽署結束政府言論審查的行政命令，廢除拜登簽署的將古巴剔除在資助恐怖主義國家名單外的行政命令。與中國和中美關係有關的包括表示在75天內不對TikTok採取行動但要求中國批准收購TikTok協議，以及將在2025年訪問中國等等。

台灣的立法院長韓國瑜與台駐美代表俞大㵢則在國會山莊內的遊客中心一處廳堂觀禮。（台駐美代表處）

但是從頭到尾，翻遍特朗普上任第一天的所有行程、講話、PO文和法令，完全沒有台灣的影子。一處也沒有！

台灣就好像從特朗普的腦子裡完全消失了！

以特朗普這樣大嘴巴的「MAGA主義」者，如果台灣對特朗普重要，或者對美國的利益重要，怎麼可能會出現這種情況？

當然，台灣也許要慶幸特朗普沒有提到台灣。因為在特朗普關於台灣的既往講話裡，不是抱怨台灣「偷了美國的晶片」，就是說台灣是距離美國「9000英里外的一個島嶼」，不僅從未表示過會保衛台灣，反而處處流露出對台灣的不滿，和想把台灣交易出去的想法。如果他真要在上任首日再重複一遍這些觀點，估計台灣就要炸了。

特朗普第一任期曾說過，中國是一整張辦公桌，台灣只是一個筆尖，從特朗普就職典禮安排和他上任首日的情況看，在他的第二任期，可能台灣連筆尖都算不上了。