習近平為何不急於與特朗普再通話？

近日與北京高校的一眾學者聚會，大家在聚會上討論最多的是兩個話題：哪吒2看了嗎？特朗普和馬斯克到底要幹什麼？

第一個問題顯然很好回答，《哪吒之魔童鬧海》上映以來，已經打破多項歷史記錄，其即將破百億的票房成績，讓很多一開始對動畫電影沒多少興趣的人，也紛紛走進加場的影院一探究竟。但第二個問題每個人都有不同的角度和看法，甚至爭論了一個下午，也沒有一個相對明確的結果。

自正式就任以來，特朗普和馬斯克的確動作頻頻，以至於讓美國內部和世界各國都有點眼花繚亂。於內部，從美國國際開發署等對外機構，到國防部、教育部等核心部門，連美國國立衛生研究院也被波及。2月6日，21名民主黨議員聯合發布公開信，指責政府效率部「可能威脅國家安全」。幾乎同時，19個州的民主黨籍總檢察長提起聯合訴訟，認為特朗普允許馬斯克團隊訪問政府計算機系統違反了聯邦法律。

2025年2月11日，馬斯克在美國白宮橢圓形辦公室聆聽美國總統特朗普的演講。（Reuters）

於外部，特朗普除了迅速「退群」（目前已先後退出世界衛生組織、巴黎協定、聯合國人權理事會）外，還對世界各國開展無差別關稅戰，繼對中國商品加徵10%的關稅生效後，特朗普2月10日簽署行政令，宣佈3月12日起，對所有美國進口鋼鋁徵收25%關稅，並取消對部分貿易伙伴國家的鋼鋁免稅配額和豁免政策。表面上看，特朗普的關稅戰更像是一門「交易的藝術」，所以當加拿大、墨西哥、日本先後上門請求談判併網開一面時，特朗普便順水推舟，該延緩的延緩，能交易的交易。

除了退群和關稅戰，特朗普上台後如何應對以巴問題和俄烏戰爭，始終是各方關注的焦點。對於前者，在特朗普正式就職前夕，也即2025年1月15日，以色列與哈瑪斯達成停火協議，雙方將分三階段逐步實現永久停火。就職後，特朗普的計劃是由美國接管並開發加沙地帶，且不排除向該地派遣美軍，被重新安置的巴勒斯坦人無權返回，而是將被疏解到約旦和埃及等地。特朗普的這一計劃不僅遭到約旦和埃及的明確反對，也為中東局勢增加了更大不確定性。對於後者，特朗普在競選時說24小時內解決俄烏問題顯然是誇大其詞，但最新消息是特朗普已經與普京通話，普京同意就結束俄烏戰爭進行談判，另據俄方聲明，普京還支持特朗普的一項重要觀點，即莫斯科和華盛頓「是時候展開合作了」。

不管是內部還是外部，美國顯然都在進行一場大變革，且這場變革才剛剛開始，會持續多久，影響多大，結果如何，現在還很難預判。在這樣的節點，中美關係固然備受關注，但中國顯然並不急於做什麼、說什麼。

2025年2月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

特朗普就職前的1月17日，習近平曾應邀與特朗普通話。在通話中，習近平除了祝賀特朗普再次當選美國總統，還寄望中美關係「在美國新總統任期有一個好的開始」、「在新的起點上取得更大進展」。此外，習近平也沒有避談兩國的分歧，習近平說，「作為兩個國情不同的大國，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。」值得一提的是，習近平特別提到台灣問題和中美經貿關係，前者「事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」，後者的本質是「互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇。」

但這次通話之後，中美高層對話陷入停滯，面對美國加徵10%的關稅大棒，中國沒有效仿墨西哥和加拿大，而是一邊表達「強烈不滿、堅決反對」，一邊向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，採取相應的反制措施，比如從2月10日，對部分美國輸華產品加徵10%至15%的關稅，同時對應用於國防、清潔能源等行業的五種金屬礦物實施出口管制，以及以反壟斷為由對美國科技巨頭谷歌立案調查；以違反正常的市場交易原則為由，把旗下有Calvin Klein、Tommy Hilfiger等品牌的美國PVH集團，以及全球基因測序巨頭因美納（Illumina）公司列入不可靠實體清單。

伴隨着中美已經開打的關稅戰的，是特朗普營造出的新的煙霧彈，那就是他與習近平的再次通話。特朗普曾在2月3日說，他和習近平將在未來「24小時內」通話，吊足了各方的胃口，但很快特朗普改口說「不急於」通話。最新的消息是，當被問及在其上任後兩人是否已經通過話時，特朗普說「是的……我曾與他通話，也跟他的團隊對話」。但中國外交部11日在例行記者會上拒絕證實，僅提到兩人在特朗普就職前三天的那次通話。

2019年，特朗普跟習近平在大阪G20峰會上會面。（Reuters）

顯然新上任的特朗普希冀營造出「一切盡在掌控中」的既視感，包括中國，面對美國打出的關稅大棒也得服服帖帖，但習近平並不急於與特朗普再次通話，原因除了前文提到的美國大變革才剛剛開始需要「聽其言觀其行」外，還有一個重要原因是中國始終認為只有做好自己的事才是最大的底氣，也才能更加遊刃有餘處理中美關係和國際變局。換言之，解套中美關係，癥結不在對方，而在誰將內政問題處理得更好。