北京觀察｜反腐為何又升温？

在中共十八大後前幾年轟轟烈烈的反腐「打老虎」動輒聚焦在國級官員或者地方政壇「窩案」的映襯下，近兩年中共反腐似乎日趨平淡。不過，中國華融資產管理公司原掌門賴小民1月5日被宣判死刑，再次激發外界對中共政壇反腐的關注熱情。

近日中共政壇反腐也確實呈現出升温的迹象。1月11日上午11時，中紀委官網發佈了三則副部級落馬官員（三人均為省級地方政協副主席）被處理的消息：遼寧省政協原黨組副書記、副主席劉國強被開除（中共）黨籍並取消退休待遇；海南省政協原黨組成員、副主席王勇被雙開（開除黨籍、開除公職）；北京市政協原黨組成員、副主席李偉被雙開。

天津市第二中級法院2021年1月5日公開宣判中國華融資產管理股份有限公司原中共黨委書記、董事長賴小民死刑。（微博@天津二中院）

一週前的1月4日，同樣是北京時間上午11時，中紀委官網曾發佈四名中管幹部受到黨紀政務處分的通報：重慶市原副市長、公安局原局長鄧恢林嚴重違紀違法被開除黨籍和公職；青海省原副省長、海西州委原書記文國棟嚴重違紀違法被開除黨籍和公職；原中國船舶重工集團黨組書記、董事長鬍問鳴嚴重違紀違法被開除黨籍，按規定取消其享受的待遇；中糧集團原黨組成員、總會計師駱家駹嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

體制內待遇級別為副部級的賴小民被宣判死刑並立即執行之後，另一個涉及廳局級的體制內金融高管案件大案也很快迎來宣判：1月7日，河北省承德市中級人民法院公開宣判中國國家開發銀行原董事長鬍懷邦胡懷邦受賄一案，對胡懷邦以受賄罪判處無期徒刑。根據法院通報，從2009年至2019年，胡懷邦斂財超8,552萬元人民幣。

中共十九大上，趙樂際從王岐山手中接過中紀委書記一職，中共反腐曾被判斷進入相對平靜的制度反腐階段。有港媒分析認為，中紀委近日如此密集地釋放反腐信息，是為將於1月22日召開的十九屆中紀委五次全會營造氣氛。這種看法並不有足夠的說服力，因為除了五年一次的中共換屆年，中紀委每年年初都會依慣例召開一次全會，定調新一年的反腐。

中紀委官網1月11日發表的評論文章稱「7名受處分中管幹部5名被指出（中共十八大以來）不收斂不收手，有的甚至十九大後仍不收斂不收手。」該文還稱，2021年是中共建黨百年，對面「依然嚴峻複雜的反腐敗鬥爭形勢」，中共將「堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，堅持重遏制、強高壓、長震懾，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，把反腐敗鬥爭進行到底」。

顯然，中共將以更加嚴格的反腐和黨建，來迎接自己的建黨百年。但是一個需要直面的尷尬是，為何中共從政治壓力和制度更新兩個方面都加大了反腐力度，卻仍未控制住官員們「前赴後繼」的貪婪之心？