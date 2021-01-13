美助理國務卿會晤台代表　中國外交部轟自欺欺人

美國於1月9日宣布取消美台交往限制，根據美國國務院行程公吿，美國國務院政軍局助理國務卿庫珀（Clarke Cooper）1月12日與台灣駐美代表蕭美琴會面。 對此，中國外交部表示，中方堅決反對類似的會見。外交部又稱，美方以前一直強調所謂的美台交流「非官方」性質，是自欺欺人。

據台灣中央社1月12日報道，美國國務院近日高調通過「每日行程公吿」，公布庫珀將於1月12日與蕭美琴進行閉門會晤，但未公布兩人會面地點。報道指，過去台灣官方代表不能公開進入白宮或國務院等行政機關，但這次美國國務院高調在其網站上宣布上述消息，「具有開創意義」。

對於庫珀與蕭美琴會面，中國外交部發言人趙立堅1月12日表示，中方有關的原則立場已經闡述得非常清楚了。中方堅決反對類似的會見。美方一直強調所謂的美台（交流）「非官方」性質，難道是想吿訴一些包括中國在內的國際社會，像美國國務院助卿這樣級別的官員不是官方人員嗎？美國衛生及公眾服務部長、副國務卿這樣的官方人員赴台活動，說成是「非官方」行為，這純屬自欺欺人。

除此之外，美駐荷蘭大使霍克斯特拉（Pete Hoekstra）日前在美國政府場所公開會見台灣駐荷蘭代表陳欣新。這是在美國宣布取消美台交往限制後，第一位在美國政府場所公開會見台灣官員的美國官員。

霍克斯特拉在他的Twitter上發表了當日與陳欣新代表會面的照片，發文說，「今天創造了歷史，接待了台灣陳代表到我們的大使館。很高興我們國務院在世界各地的同仁現在可以在我們大使館內接待來自這個充滿生機的民主社會的朋友。感謝台灣駐荷蘭代表處與我們的友誼。」

陳欣新也發表推文說，「在美國駐海牙大使館會見美國駐荷蘭大使讓我極度高興和榮幸。這是我外交生涯的第一次，我要感謝蓬佩奧國務卿1月9日的聲明。」