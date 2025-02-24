改革進行時｜重要領域　重點突破

「改革」在當前世界範圍內發生着的劇烈變化當中是一大關鍵詞。美國總統特朗普上任剛滿一個月，已推行了一系列激進變革，對美國內政外交帶來顛覆性影響。在「特朗普變法」衝擊下，歐洲被迫開始探尋自己的改革之路。對香港來說，2025年更應該是全面推動改革的一年。



隨着中央的強力推動與香港政府的積極呼應，「香港要改革」自去年下半年以來迅速在香港社會形成廣泛共識，接下來需要解決的問題是「怎樣改革」。國家主席習近平在香港回歸25周年慶典上提出「四點希望」，示意香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，這既是對內地過去四十餘年改革的經驗之談，也是香港接下來推動結構性改革的大方向。



《香港01》從創刊伊始就喊出「香港要改革」的倡議，在香港的「改革元年」，我們以內地改革和美國改革作為參考，同時選編國家啟動改革開放以來有關改革的代表性文章，為香港的改革添薪加火。此為系列文章第六篇，來源《人民日報》2012年3月29日。



近日，今年經濟體制改革重點確定。加快財稅體制改革、深化金融體制改革等，將成工作重心。實際上，從推進行政體制改革，到加強社會管理創新；從調整收入分配差距，到破解各種民生難題……近年來，重要領域和關鍵環節的改革，一直就是解決矛盾的支撐點、克服困難的突破口，確保了經濟持續發展、社會和諧穩定。當改革從「摸着石頭過河」進入攻堅克難的深水區，重要領域的重點突破，必然能將改革不斷推向深入。

廈門經濟特區40周年。（新華社）

實際上，這又何嘗不是中國改革一以貫之的路徑選擇？改革初期，「聯產承包」推動農村發展，撬動整個中國的改革進程；上世紀90年代，「分灶吃飯」激發地方活力，賦予持續發展的深層動力；進入新世紀，「科學發展」更新治理思路，奠定轉型升級、又好又快發展的嶄新格局。

從改革全局來看，關鍵環節「一子落而滿盤活」，關係到改革成效，是改革的有力支點；重要領域「牽一髮而動全身」，關係到改革成敗，是改革的重中之重。突破重要領域、打通關鍵環節，將是下一步改革的關鍵，對推進改革大業至關重要。正是基於這樣的認識，黨的十七大報告強調，要「加快重要領域和關鍵環節改革步伐」；胡錦濤同志在慶祝建黨90周年紀念大會上再次要求，「不失時機地推進重要領域和關鍵環節改革」。

30多年來，中國的改革本身就是循着從易到難、從局部到全局、從增量到存量的順序展開。漸進式的改革之路上，中國經濟社會發展已進入全新階段。進一步深化改革，要解決的大多是涉及面廣、配套性強、利益關係複雜的問題。醫療、教育、社保，每一項舉措的推進，都關乎億萬人民的根本利益；財稅體制、戶籍制度、收入分配，每一個領域的改革，都涉及整體性、全局性的根本問題。

後金融危機時代，政府與市場如何各盡其責？分稅制改革走過近20年，中央與地方及地方各級政府間財政分配如何合理優化？城鎮化率超過50%，城市與農村如何協調發展？生產總值全球第二，經濟發展與社會發展如何齊頭並進？社會轉型不斷深化，政府與公民和社會組織如何互補短長？如果說改革是一盤大棋局，回答好這些問題，就是理順各個棋子之間的關係，確定戰略中的主戰場、找準進攻中的主方向。

在改革的重要領域、關鍵環節上不斷攻堅克難，是歷史賦予我們的重任，任何人也無法迴避。只有進一步轉變政府職能，完善宏觀調控體系，才能理順政府與市場的關係，更好地發揮市場配置資源的基礎性作用；只有推進財稅體制改革，才能理順中央與地方及地方各級政府間財政分配關係，更好地調動中央和地方兩個積極性；只有深化土地、戶籍、公共服務改革，才能理順城市與農村的關係，推動工業化、城鎮化和農業現代化協調發展；只有推進社會事業、收入分配等改革，才能理順經濟與社會發展的關係，有效保障社會公平正義；只有推進依法行政和社會管理創新，才能理順政府與公民和社會組織的關係，建設服務、責任、法治、廉潔政府。這些重要領域的關鍵問題，考驗着我們改革的智慧和技巧，更考驗着我們改革的決心和勇氣。

從這些重要領域與關鍵環節出發，《政府工作報告》劃定了今年改革的六項重點任務。無論是深化財稅金融體制改革，還是推動多種所有制經濟共同發展；無論是深化價格改革，還是深化收入分配改革；無論是積極穩妥推進事業單位分類改革，還是加快推進政府改革，這些領域都積累了一些深層次的矛盾，也面臨着不少新情況的挑戰。面對制約科學發展的體制機制，只有積極深化改革、妥善解決問題，才能推動「中國號」巨輪破浪前行。

重要領域，重點突破。堅決破除一切妨礙科學發展的思想觀念和體制機制弊端，把頂層設計與末端治理結合起來，把自上而下與自下而上結合起來，以人為本、統籌兼顧，明確主攻方向、突出戰略重點，就一定能讓改革健康穩妥向前，為推進中國特色社會主義事業注入強大動力。