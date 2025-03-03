目睹烏克蘭外交失事　賴清德只剩這一點比澤連斯基「幸運」

美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在白宮的會談破裂，這戲碼猶如一場國際政治的真人秀，讓世人得見「特式談判」的殘酷現實。橢圓形辦公室內，澤連斯基本想爭取更多安全保障，卻因應對失據、缺乏談判籌碼，被特朗普與美國副總統萬斯（JD Vance）當場羞辱，最終狼狽離場。對烏克蘭而言，這場會談無疑是一場災難，而對台灣來說，這場「外交失事」更是血淋淋的警示。



細究澤連斯基的外交挫敗，源於他對美國仍抱有過去那種「道義聯盟」的幻想。過去三年來，烏克蘭仰賴西方國家提供軍援與財政支援，誤以為美國對烏克蘭的支持是出於「民主價值」的堅持。然而，當特朗普再度登上權力舞台，他的「美國優先」政策讓這種虛幻的道義支撐瞬間崩塌。特朗普清楚表明，他不願再為烏克蘭提供無條件的資源，而是希望將美國利益與烏克蘭資源綁定，透過共同開發烏克蘭的礦產，作為交換。然而，澤倫斯基卻認為這還不夠，最終導致雙方破局。

2025年2月28日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在華盛頓特區白宮，參與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的會談時發表講話。（Reuters）

事實上，特朗普從來不是一個願意無條件給予援助的政治人物。他的談判規則清晰明確：「美國利益第一」、「別想佔美國便宜」、「拿東西來交換」、「欠美國的錢趕快還」。在這場會談中，特朗普展示了他的經典談判風格，先由副總統萬斯擺出強硬態度，施加壓力，然後自己再扮演「交易完成者」的角色。然而，澤連斯基顯然沒有洞察這一套，他試圖用「美國背叛烏克蘭」這種情緒攻勢來「感動」特朗普，殊不知，特朗普對這一套毫無興趣。當澤連斯基露出雙手抱胸的防禦性姿勢，這已經不是談判，而是洩露了他的無助與徹底敗北。

烏克蘭今天的困境，無疑讓台灣看得膽戰心驚，領會什麼叫做唇亡齒寒。台灣長年依賴美國的軍事與外交支持，然而，當烏克蘭這個「歐洲前線盟友」都被特朗普視為毫無籌碼的棄子，那麼台灣又憑什麼相信，美國會無條件力挺台灣到底？畢竟，烏克蘭身後至少還有一眾歐洲國家願意發聲支持，但台灣呢？美國若抽身，台灣能依靠的盟友在哪裡？

更值得玩味的是，澤連斯基至少還有資格踏進白宮，試圖與美國談判，但台灣的賴清德連這個機會都沒有。過去台灣政客總以為，美國是「民主盟友」，只要高喊「民主、人權、自由」，就能換取支持。然而，從特朗普對待澤連斯基的態度來看，這種「情緒勒索」根本行不通。特朗普是一名「愛國商人」，交易可以談，但前提是必須有籌碼，而不是只會靠嘴上喊喊價值觀。

綜觀特朗普的盤算其實很明確，他要的不是讓烏克蘭贏，而是讓俄烏戰爭停火，進而促成戰後經濟重建，讓美國能在其中扮演主導性的關鍵角色。對他而言，先與普京談，比與歐洲各國或澤連斯基談來得有效率，畢竟俄羅斯的決策權集中在普京一人身上，而烏克蘭則受限於歐洲各國的不同立場，難以快速協商。特朗普這招「激將法」，逼得烏克蘭與歐洲各國加快整合談判，若澤連斯基能夠適時拿出條件，或許還能換取部分利益，但他選擇了硬碰硬，結果不僅失去了美國的支持，還落得外交孤立。

與此同時，特朗普也為美國尋得一個迅速下莊的機會，如見歐洲各國在特朗普介入停火談判之後，又開始爭相表態想要主導，那麼烏克蘭想要的安全保障，相關責任等同轉嫁回給歐洲各國，特朗普毫無損失。

這場美烏會談破裂，讓「今日烏克蘭，明日台灣」不再只是聳動的口號，而是血淋淋的現實警示錄。特朗普在白宮的這場談判，彷彿是一部國際政治的真人秀，第一季的主角是烏克蘭，下一季或許就輪到台灣。對台灣來說，眼見「狡兔死，走狗烹」萬面俱灰的同時，唯一值得慶幸的，或許就是賴清德根本沒有機會踏進白宮，否則，他只會比澤連斯基更為狼狽，被特朗普當場訓斥得啞口無言。這場外交羞辱，台灣免於現場見證，但卻無法逃避未來可能面臨的命運。當澤連斯基被趕出白宮的那一刻，台灣應該意識到，真正的國際政治沒有童話，只有赤裸裸的交易與現實。