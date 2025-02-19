台海有戰事| 看看烏克蘭的下場，台灣還在跪抱美國？

這個地球上現在最大的新聞，就是特朗普（Donald Trump)一腳踢開歐洲，犧牲烏克蘭，和俄羅斯普京(Vladimir Putin)在加速重置美俄關係。從「二普」長達90分鐘的通話，到萬斯(JD Vans)在慕安會像爹訓兒子一樣訓斥歐洲，到美俄外交團隊在沙特談判達成共識決定結束俄烏戰爭，到特朗普批評澤連斯基(Vladimir Zelensky)三年前不應該開始這一切，到他表示烏克蘭應該舉行大選換掉澤連斯基，短短幾天內，美俄關係、俄烏戰爭和歐洲大陸形勢大變。

伴隨這一變化，歐洲的震驚與不安，烏克蘭的焦慮與不甘，美國的霸道與自私，俄羅斯的老辣與滿足，盡數寫在幾個當事方臉上。

可憐烏克蘭，拼死拼活打了三年多仗，丟掉了近1/6領土，死傷了數百萬人，最後不僅連上談判桌的資格都沒有，還被美國斥責為好像是挑起戰場戰爭的元兇，要為這一切負責。領導烏克蘭抗戰三年多的澤連斯基，不僅沒有獲得美國認可，反而因為成為美俄停戰談判的阻力，要被美國人換掉。不僅如此，特朗普還盯上了烏克蘭價值5000億美元的礦產，威逼烏克蘭簽署協議，拜登政府時期美國援助烏克蘭的貸款和軍援，也都得全部償還。

而另一個戰爭的重要當事方歐洲，幾年來和美國一起協調軍事與外交行動，為烏克蘭提供了大量經濟和軍事援助，承受了戰爭帶來的絕大部分難民和經濟衝擊，成為俄羅斯多次威脅進行核打擊的主要對象，到最後卻被特朗普一腳踢開，被萬斯（JD Vance）和馬斯克(Elon Musk)公開羞辱，也失去了上談判桌的資格，成為美俄停戰談判和進行利益交換的悲劇性菜單。

美俄高官2025年2月18日在沙特首都會談，商討推動結束俄烏戰事，魯比奧、拉夫羅夫各率領美、俄代表團會談（Reuters）

當全世界都從這場驚天劇變中看到美國的翻臉無情和為了自身利益隨意犧牲、勒索烏克蘭，企圖更迭烏克蘭政權，甚至連核心盟友歐洲的尊嚴和利益都可以拿來肆意羞辱並和俄羅斯進行利益交換的時刻，台灣的民進黨賴清德政府還在執迷不悟，試圖以抱特朗普大腿的方式，從美國那裏討得一點實際上根本不存在的、僅僅是心理層面的自慰式的所謂「安全」。

據媒體報道，在美台關係上，民進黨政府正在做兩件很可笑的事。一是商討從美國購買價值數十億美元的武器，包括岸防魚叉巡航導彈（CDCM）和「海馬斯」火箭炮，金額可能在70億至100億美元之間，試圖以此獲得特朗普的好感，同時增強與中國大陸軍事對抗的能力。報道說，台軍方近日提出了一項特別「國防預算」，優先考慮精確彈藥、防空升級、指揮和控制系統、預備役部隊裝備和反無人機技術。白宮沒有評論這個消息，但是美國國家安全顧問邁克·華爾茲表示，他希望加快向台灣運送武器。 台軍方還表示，他們將依據賴清德政府的原則，每年加大防務預算在GDP的佔比。而台灣所以提高防務支出佔比，是因為特朗普在大選期間要求台灣把開支提高到佔GDP的10%，並且要拿其中一半買美國武器。

二是針對特朗普大選期間多次抱怨台灣偷了美國晶片，並且重新執掌白宮後表示將對電腦晶片、半導體進口課徵高關稅，且再度稱98%的晶片生意都跑到台灣，欲將晶片產業搶回來，並威脅台灣「如果晶片不回美國生產，我們會不高興「的情況，民進黨賴清德政府選擇了以妥協的方式向特朗普輸誠，在強化所謂「台美產業合作」的幌子下，以搬空台積電這座台灣的所謂「護國神山」的自殘方式，加大在美國的晶片產業投資。賴清德還大打感情牌，稱「會審慎應對特朗普先生最新言論，強化所謂『台美溝通』，增進彼此更多的理解，願意同美國等『民主夥伴』共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈……」

台灣也許認為通過這種方式可以入得了特朗普的法眼，讓特朗普在可能發生的台海衝突中幫助台灣，但台灣可能以自己的小家子氣忽視了特朗普是個見慣了大錢的億萬富翁，他對烏克蘭的勒索動輒就是5000億美元，對沙特想要他首訪的開價一開口就是6000億美元，焉能看得上台灣這區區一百億美元？

而且，台灣大概也忘了，對所謂「協防台灣」，特朗普根本就毫無興趣，他在競選期間就此事就說得很清楚，跨越太平洋去防衛一個島嶼很困難，「台灣遠在9500英里外，但距離中國大陸僅68英里」。言下之意，美國就無力「保護台灣」。

而至於晶片，如果特朗普真願意為台灣利益考慮，願意為台灣派兵打仗同時又有信心擋得住解放軍的進攻，他又怎麼可能幾次三番的指責台灣偷了美國晶片，逼台積電至少把大部分產能搬到美國，掏空台灣這項最重要的資產？

台積電遭美國脅迫交出營業機密，台灣經濟部長王美花對此回應明顯狀況外，國民黨立委江啟臣9月30日狠批，不只訊息未掌握，態度看來更是事不關己，更批政府無情無義。 （facebook @ 江啟臣）

說白了，特朗普早就知道台灣保不住了，就像馬斯克說的，他早就認識到台灣早晚要和中國大陸統一，不過是在利用統一前的時間，盡最大可能，榨乾台灣的最後一滴價值罷了。

台灣也許認為特朗普政府重置與俄羅斯關係的目的是回歸印太，就像國務卿魯比奧說的那樣是為了主要聚焦中國，台灣正好可以美國做在印太使用的打壓中國的籌碼。但是台灣大概忘了，就在幾個月前，俄羅斯還是美國的主要對手，烏克蘭還是美國全力支援的對象。選舉政治下，誰能保證四年後的美國是共和黨的美國還是民主黨的美國，能保證屆時新上台的美國政府不會在一夕之間，因為國內政治變動，從美國利益或更狹隘的政黨利益出發，突然放棄台灣？

而且籌碼畢竟是籌碼，籌碼是可以用來交換的，誰敢保證未來四年，特朗普不會在和中國的交易中交換掉這個籌碼？千萬不要認為台灣現在是美國的籌碼，對美國打壓中國有用，美國就不會扔掉。看看烏克蘭和歐洲吧，一個在幾個月前還是美國不可放棄的夥伴，一個是美國跨大西洋的最重要盟友，這麼兩個重要的國家和地區，說踢開就踢開了，說犧牲就犧牲，誰敢說如果萬一兩岸發生衝突，美國人會幫助台灣？誰敢說美國不會把台灣作為禮物，就像把烏克蘭的利益送給俄羅斯一樣，送給中國一個順水人情？

烏克蘭是一個獨立主權國家，美國放棄起來都毫無心理壓力，放棄本來和大陸就屬同一個國家的台灣，美國會有心理壓力？如果有心理壓力，1979年就不會和台灣斷交和中國建交了。

印太形勢的發展現在已經非常明顯，至少在台海這個地方，美國加上台灣，即便再加上日本，也不是解放軍的對手。台海現在所以在美國的一再介入和民進黨等台獨勢力的一再作妖下還能平安無事，主要是仰賴於大陸考慮到兩岸同胞感情，同時也考慮到自身的發展需要還不願意下手一擊。若重中國大陸真要下手，兩岸的統一隻在須臾之間。對台灣來說，當下最明智的做法是認清形勢，識點時務，和大陸相向而行，趁自己還有幾分價值做籌碼，趕緊和中國大陸談判。抱美國大腿謀求台獨，越折騰只能越加速統一，屆時美國放棄起台灣來，連眼都不會眨一下。