台灣困境：「美國再次偉大」與多極世界秩序的夾殺

美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在白宮爆發激烈言語衝突，成為近期國際新聞的焦點。這場風波不僅象徵美烏關係的驟變，更是美國單極霸權與世界多極體系碰撞的縮影。對台灣而言，這次外交災難無疑是一次警鐘，警示著長久依賴美國庇護的風險與不可預測性。



澤連斯基親赴華府，本意是鞏固烏克蘭的美國援助，卻在橢圓形辦公室內遭遇當眾羞辱，突出了烏克蘭在地緣政治棋局中的脆弱地位。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）直指，美國對烏克蘭的軍援處於關鍵階段，大部分軍備仍在交付過程中，而特朗普政府對未來援助的態度將直接決定烏克蘭的戰場生存能力。換言之，這場「見面會」非但未鞏固美烏同盟，反倒使烏克蘭更陷入被美國拋棄的恐懼。這是否預示著，美國利益至上原則將進一步吞噬盟友的信任？

細究特朗普的「美國再次偉大」口號，表面上是重建美國榮光，實則是對現存世界多極體系的直接挑戰。當美國試圖恢復一超的單極霸權，國際秩序如何能走向多極？回首過去二十年，美國霸權隨著反恐戰爭、中東戰爭與經濟危機逐步衰退，全球政治格局也遞進朝向權力分散發展。然而，當特朗普試圖重新以「再次偉大」的方式回歸霸權，其他崛起中的國家是否甘願退讓？要知道，世界多極體系穩定的狀態是權力平衡，在不允許霸權崛起來宰制其他強權的情況下，美國也會是被針對跟被平衡的對象。

這無疑引發另一個關鍵問題：當特朗普強勢推動美國霸權回歸，又既然美國自己都點名亞太和抗中是其核心利益，爾今如歐洲、加拿大、墨西哥等傳統盟友在被美國「修理」後，屆時以美國自言的核心利益來威脅，反過來利用台灣作為要價籌碼，向美國索取利益又有何不可？

台灣的地緣政治處境，使其先天性被捲入中美對抗的核心。試想，當特朗普治下的美國走向孤立與自利，一旦台海未來爆發軍事衝突，今時被美國「修理」的國家和所謂的歐洲「盟友」是否真會選擇協助台灣？這等同推助、成就美國在台海戰後持續保有「修理」自己的實力。是以，當美國自身的盟友都在懷疑華府的承諾，甚至可能趁機用台灣來制衡美國時，台灣自身的戰略選擇又在哪裡？

長期以來，民進黨政府將「抗中保台」的戰略建立在美國單極霸權之上，認為美國強盛即可確保台灣安全。然而，特朗普上任撕破了這層幻象，展現了「美國利益優先」的赤裸現實。以烏克蘭為鑑，台灣必須回歸現實思考：當美國霸權運行的核心並非台灣所期待的民主善治，而是其自身利益時，台灣有多少籌碼能確保自己不被當成交易的棋子？

對於如何保台，台灣政府不是沒有一套說法，但始終停留在以「矽盾」作為自保利器，認為台積電等半導體企業足以讓美國及其盟友在關鍵時刻出手相救，以圖不落入北京手中。然而，半導體終究是產業鏈，並不等於強權，也不具有軍事同盟意義，無法直接轉換為美軍保護台灣的動機。烏克蘭在過去三年內獲得了歐美大量財政與軍事援助，最終仍在戰場上苦苦掙扎，這說明了即使有盟友的支持輸出，戰爭的本質仍是無情的現實鬥爭。那麼，台灣能依靠的究竟是什麼？

2023年7月，特朗普在接受媒體專訪時，也曾對美國出兵助台灣表示有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

台灣眼下的戰略困境在於，既不願見到世界格局走向多極秩序，因為這代表北京的影響力可能進一步上升，以致台灣必須依賴美國的單極霸權來維繫安全，但特朗普的「美國再次偉大」並不等於「台灣安全穩固」，而是「美國利益至上」。當這層矛盾赤裸展現時，台灣的戰略選擇將進一步縮限。

美烏會談的破局，不僅是一場外交事故，更是一面殘酷的鏡子，反映出台灣長期以來的戰略盲點。當世界走向多極，當美國以自身利益為優先，當特朗普的「美國再次偉大」無視盟友需求時，台灣的未來是否依然能寄託於美國的庇護？這場政治現實的覺醒，或許才是台灣真正應該面對的問題。