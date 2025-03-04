特朗普衝擊波下　中國輿論場悄然轉向

過去一段時間，中國內地輿論場有一個微妙的變化，那就是之前人們對中國自身的不滿和抱怨似乎正在減弱，而催生這一變化發生的因素，一是中國硬核科技的大爆發，二是特朗普的衝擊波。

先看中國硬核科技的大爆發。在DeepSeek一鳴驚人之前，中國先進科技成果和軍事裝備已經有過一次集中爆發，比如從超導量子計算領域「祖沖之三號」的重大突破到氫氧旋轉爆震火箭發動機，從領先於美國的「六代機」到空警-3000預警機，再到自主研製建造的076型兩棲攻擊艦首艦下水，一系列先進科技成果和軍事裝備的公布，讓西方主流媒體都有點反應不過來。待到DeepSeek橫空出世，科技界、政界、媒體界則再也按捺不住，紛紛開始尋根溯源，這一切究竟是怎麼發生的？

疑中國「六代戰機試飛」影片曝光。（微博）

DeepSeek在外部引發的連鎖反應——戳破美國高科技行業的泡沫，股價應聲大幅下挫，特朗普第一時間站出來喊話，反射到中國內部，則是對於中國經濟態度的轉變，包括投資界以及普羅大眾層面。德意志銀行研報《中國吃掉全球：中國的「斯普特尼克時刻」》認為，2025年是中國超越其他國家的一年，代表事件是全球首款第六代戰鬥機的試飛和低成本人工智能系統DeepSeek；高盛研報《啟航2025：在中國股市中斬獲超額收益》提出2025年要超配A股和港股，預計MSCI中國和滬深300指數全年上漲20%；摩根士丹利的研報《DeepSeek點燃市場，全球投資者重估中國科技股價值》稱，DeepSeek橫空出世讓投資者意識到，AI的應用可能並不需要大規模投資……

值此之際，時隔七年習近平再次主持召開民企座談會，尤其是阿里巴巴創始人馬雲的重新復出，不僅意味着中國經濟上一輪大調整的結束，也預示着中國接下來的經濟發展將如何以創新科技為引擎來驅動。

再看特朗普的衝擊波。特朗普開啟第二任期以來，雖然只有一個多月時間，但其所言所行在美國內部和國際社會造成的衝擊不可低估。從退群到覬覦他國領土，再到美東時間2月28日在白宮對澤連斯基的公開羞辱，特朗普正在憑一己之力攪動歐洲和世界，也讓人們熟悉的那個美國漸行漸遠。這一「外交災難」發生後，很多人回看歷史併發出感慨，「歷史總是驚人的相似」、「弱國無外交」，但以往的案例卻並沒有機會藉助網路將這一幕送達每一個人手中，今天人們則藉助手中的手機，目睹了特朗普和副總統萬斯如何公開圍攻、羞辱一個身處戰爭旋渦中的小國領導人。

《衛報》刊文寫道：「在一場電視直播中，特朗普和萬斯聯手欺負烏克蘭領導人，外交已死。」

《紐約時報》一篇評論文章說，「這是一個令人作嘔的景象：一個試圖顛覆民主的人，霸凌一個為民主而戰的人。」「一個曾經逃避兵役的人，教訓一個已經成為應勇應戰的代名詞的人，這真是太荒唐了。」

特朗普的衝擊波反射到中國內部，則讓越來越多人丟掉幻想，認清現實，最大的現實就是，二戰以來形成的國際秩序正在發生劇烈變化，美國不再願意當世界警察，美國也並不是很多人眼中的「燈塔國」，而是毫不遮掩地恃強凌弱，信奉實力政治，誰的拳頭大誰說了算。真真應驗了中國網民對特朗普的調侃——川建國，也就是說，特朗普治下的美國，並不會讓美國再次偉大，反倒會讓中國再次偉大。至少目前來看，由於特朗普的衝擊波，中國內部和外部關於中國的敘事正在悄然發生變化。

2019年，特朗普跟習近平在大阪G20峰會上會面。（Reuters）

人們常說，內政決定外交，外交是內政的延續，現如今，在此基礎上或許還應該補充一句，那就是外交正在成為內政破局的關鍵。DeepSeek如果沒有讓美國股市震盪，沒有戳破美國高科技行業的泡沫，恐怕也很難以迅雷不及掩耳之勢一鳴驚人，中國內部對於中國經濟的信心和預期恐怕也不會這麼快翻轉過來。同樣的道理，未來台灣問題的解決，關鍵不在於中國內部怎麼做，而在於對外關係怎麼處理，尤其是對美關係，今天美國可以交易烏克蘭，日後也可以交易台灣。從這個層面來看，特朗普第二任期帶來的，既有衝擊波，也有中國不可錯過的戰略機遇期。接下來，就看中國怎麼把握了。