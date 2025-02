台海有戰事 | 台灣要從烏克蘭身上看到「倚美謀獨」的悲慘下場

烏克蘭戰爭快要結束了,美俄又勾結到一起了,歐洲被特朗普(Donald Trump)一腳踢開,烏克蘭成了戰爭的犧牲品,澤連斯基(Volodymyr Zelensky)成了美俄菜單上的第一道菜,這是所有人都看在眼裏正在發生的活生生的歷史。

歐洲人可能預想特朗普上任後會調整戰爭政策,也可能會對歐美關係帶來一些變化,但他們絕對沒料到這個變化是如此巨大,如此具有顛覆性。

一段時間以來,歐洲完全成了俄烏戰爭談判的局外人。從馬斯克(Elon Musk)到萬斯(J.D Vans)再到特朗普,本屆美國政府的核心成員,挨個對歐洲進行政治攻擊和語言羞辱。被歐洲各國政府視若大敵的極右翼政治勢力,得到了美國特朗普政府的大力支持。在被視為歐洲經濟發動機的德國,舒爾茨政府已經被得到美國支持的右翼顛覆。

2月24日,俄烏開戰三周年之際,美國甚至破天荒在聯合國和俄羅斯聯手,一同否決烏克蘭提出的決議提案。而由美國提出的議案在由歐洲提出修訂後,反而被美俄連續三次聯手否決。美俄歐在重大國際場合的角色逆轉,已經嚴重動搖了歐美的傳統外交戰略基礎。

可憐歐洲也曾經是這個世界的霸主,從工業革命以來在世界舞台中央稱雄稱霸了好幾百年,一百多年來一直被稱為「列強」,二戰後更是拜服美國為領袖,處處唯美國馬首是瞻,為美國奔走效勞。在過去三年的俄烏戰爭中,更是時時和美國協調軍事和外交立場,出錢出力出槍出炮,接納了幾乎全部戰爭難民,遭受了戰爭帶來的嚴重經濟衝擊。

到最後卻被美國一腳踢開,遭美國羞辱顛覆,連上談判桌的資格都沒有。另一方面,幾百年來歐洲一直最恐懼的敵人,被歐洲在戰爭中得罪苦了的俄羅斯,反而成了美國的座上賓。

在特朗普上任之前,澤連斯基可能也預想到美國會調整戰爭政策,比如可能會削減軍事援助,但他絕對想不到,特朗普一上任就在俄烏間來了個一百八十度大轉彎。

澤連斯基未必是這個世界上最悲慘的人,但他一定是在如此短時間內經歷了戲劇般處境轉換的最具悲劇性的政治人物。一個月前的澤連斯基,還是領導烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的戰時總統,還被媒體稱為「烏克蘭丘吉爾」,是美國總統的坐上賓,可以到美國議會演講並獲得全體成員起立鼓掌,是自由世界抵抗「邪惡的普京(Vladimir Putin)政權」的英雄。

一個月後,他成了特朗普嘴裏偷美國納稅人錢的「小偷」,騙美國3500億美元的「騙子」,成了未經選舉的「獨裁者」,連繼續執政的合法性都成了問題;成了馬斯克嘴裏殺害美國記者和成千上萬年輕人的兇手;成了美國副總統、國務卿、國防部長、財政部長的威脅對象。甚至連俄烏戰爭也因他而起,他才是倒置戰爭的罪魁禍首。

最近幾天,特朗普又威脅要讓他消失,讓他流亡法國。他的政治對手也表示,若執政要將他囚禁終身。在特朗普政府威逼之下,澤連斯基恐怕只能被迫同意簽署礦產協議,被迫同意舉行選舉。而在權力這個鬥獸場裏,一旦失去權力,澤連斯基的未來命運一定會比現在更慘百倍!

比澤連斯基命運更慘、更令人悲嘆的,是烏克蘭這個國家和烏克蘭人民!

烏克蘭國土面積60萬平方公里,是歐洲面積第二大國,有人口4100多萬,城市化率達近70%,工業基礎雄厚,是世界三大黑土地之一,土地肥沃農業發達,礦產資源豐富,地理位置又處於連結歐洲和俄羅斯的橋樑位置,這麼優越的資源稟賦,本來完全有機會成為溝通中西的紐帶,建成一個發達國家,讓人民過上美好生活。

然而,在美國和北約的挑逗勾引,在政治人物的鼓譟中,在國內那些通過製造政治分裂以獵取利益的投機分子的慫恿下,在政客與民粹的互相強化加持下,執迷於加入北約而和俄羅斯走上了敵對道路,最後自我實現了心理預期,真的和俄羅斯成了敵人,被俄羅斯入侵併吞併了克里米亞和最富饒的東部四個洲,硬是把天堂變成了人間地獄!

烏克蘭哈爾科夫,消防員在俄羅斯轟炸後的倉庫裏滅火。(美聯社照片/ Felipe Dana)Firefighters battle a fire at a warehouse after a Russian bombardment in Kharkiv, Ukraine, Thursday, April 21, 2022. (AP Photo/Felipe Dana)