北京「九・三」大閲兵有深意

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，從各方訊息來看，今年北京將通過大閲兵的方式，來隆重慶祝。

早在2月27日，中國國防部新聞發言人吳謙在例行記者會上就表示，中國將隆重紀念抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利80周年，但關於具體安排，吳謙說「目前沒有可供發布的訊息」。

記者會次日，香港南華早報披露，北京將舉行閲兵儀式紀念二戰抗日戰爭勝利，且俄羅斯總統普京將出席。消息還說，普京可能會在中國逗留數天，同時會出席上海合作組織會議，並在中國其他城市訪問。至於美國政府高層是否獲邀出席閲兵儀式，報道表示「暫時未知」。

習近平與普京2024年10月23日在俄羅斯喀山出席金磚峰會（BRICS-RUSSIA2024.RU Host Photo Agency via REUTERS）

3月4日中國兩會政協會議開幕式舉行前，一名解放軍政協委員向香港衛視新聞證實，「九·三」大閲兵已在軍隊的日程中，披露該消息的解放軍政協委員系空軍中將張義瑚，曾出任1999年中國建國50周年國慶大典航空閲兵總指揮。對於屆時閲兵儀式上會有什麼尖端武器裝備亮相，該委員並沒有正面回應，僅表示「大家很期待」。

今早（7日）舉行的外長記者會上，王毅兩次提及中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，一次是在元首外交的部分，一次是在中日關係的部分，並重申「將隆重紀念」。

從各方消息來看，北京今年大概率將舉行「九·三」大閲兵，上一次「九·三」閲兵是在抗戰勝利70周年之際，在此之前，中國一共舉行過14次閲兵儀式，且都是在國慶期間舉行的，70周年的「九·三」閲兵是首次選擇在非國慶期間舉行閲兵儀式，也是歷年來規模最大的一次。今年「九·三」大閲兵如若落定，在國際風雲變幻的今天，信號意義更為重大。

直-20在慶祝國慶70年北京大閲兵上首次公開亮相。圖為直-20的雙機編隊在天津進行飛行訓練。

首先，中國有逢五逢十舉行慶祝活動的慣例，比如在逢五逢十的建國周年舉行閲兵儀式，但非國慶期間的閲兵儀式較為罕見，如前文提到的2015年「九·三」大閲兵，是習近平十八大上台後的首次閲兵，其後在2019年進行了慶祝建國70周年的閲兵。再加上今年的「九·三」大閲兵，傳達的訊號已然超出慣例本身。

其次，北京在2015年舉行「九·三」大閲兵時，還沒有俄烏戰爭，也沒有以巴衝突，更沒有特朗普，台海南海也沒有今天這樣劍拔弩張，習近平彼時在講話中反覆提到的是「和平」，比如習近平說，「今天，和平與發展已經成為時代主題，但世界仍很不太平，戰爭的達摩克里斯之劍依然懸在人類頭上。我們要以史為鑑，堅定維護和平的決心。」「為了和平，中國將始終堅持走和平發展道路。中華民族歷來愛好和平。無論發展到哪一步，中國都永遠不稱霸、永遠不搞擴張，永遠不會把自身曾經經歷過的悲慘遭遇強加給其他民族。」今年再舉行「九·三」大閲兵，面對波譎雲詭的國際局勢和四處起火的世界，和平料將依然是關鍵詞。

第三，去年開始，中國軍工科技經過多年積累開始厚積薄發，從六代戰機到076電磁彈射兩棲攻擊艦下水再到空警3000試飛，引發外界普遍關注。習近平亦頻頻前往火箭軍、空降兵、信心支援部隊等視察，強調打贏能力。今次「九·三」大閲兵亦是中國向外界展示中國武器裝備和技術發展的重要場合，以及向國際社會傳遞「中國不好戰也不怕戰」的決心和底氣。對於台灣來說，這一信號顯然更為直接且強烈。

疑中國「六代戰機試飛」影片曝光。（微博）

最後，隨着特朗普第二任期開啟，各方已經開始意識到二戰以來形成的國際秩序正在發生劇烈變化，習近平在上一次的「九·三」大閲兵講話中說，「世界各國應該共同維護以聯合國憲章憲章宗旨和原則為核心的國際秩序和國際體系，積極構建以合作共贏為核心的新型國際關係，共同推進世界和平與發展的崇高事業。」今次藉由抗戰勝利80周年的契機，中國或將向世界傳遞更鮮明的訊號，那就是美國「基於規則的國際秩序」已經不復存在，中國將成為新型國際秩序的倡導者、參與者、推動者，與國際社會一道，迎接一個美國世紀之後的21世紀。