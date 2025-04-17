01直擊｜順豐豐翼無人機創智慧物流新模式：送件到長洲最快24分鐘

作為新興產業，低空經濟正在重塑城市發展格局。2024年施政報告中，香港特區政府首次提出發展低空經濟的策略性規劃，計劃開拓1000米以下的空域經濟活動，為香港經濟注入新動力。作為香港首批低空經濟「監管沙盒」試點企業，順豐速運（香港）有限公司（下稱「順豐香港」）宣布，將聯手順豐集團旗下豐翼科技（深圳）有限公司（下稱「豐翼」）構建「離島—北部都會區—大灣區」三階段低空物流網絡，全面提升香港智慧物流效能。



周二（15日），《香港01》在深圳走訪順豐前海總部大廈、參觀無人機運營場地—豐翼寶安低空智慧物流運營中心，以及到寶安區中心血站參觀醫療運送案例。順豐方面表示，憑藉國家政策支持以及過去十年在內地的物流無人機營運經驗，順豐計劃在首階段試飛計劃中，以醫療緊急配送為切入點，實現「離島—市區24分鐘極速派送」。



成熟技術落地 3試行航線以離島便民服務作試點

2024年被認為是中國的「低空經濟元年」，香港亦跟隨並在今年3月公布低空經濟「監管沙盒」首批試點項目名單，目的是讓行業持份者能夠在指定航線內以可控和安全的方式就一些項目概念進行測試和試驗。

作為首批試點企業，順豐前海總部大廈向記者展示了過去十年間，在結合傳統快遞的成熟底盤與無人機低空物流的高效運送能力下，順豐在內地逐步發展出具規模的商業運作模式，包括智慧醫療、生鮮冷鏈、急救應援及環境監測等多元化應用，為香港的低空物流運營奠定了堅實的基礎。

順豐前海總部大廈。（黃浩謙攝）

現時，順豐向政府申請3條試行航線，包括數碼港—長洲醫院、數碼港—南丫島、長洲醫院—南丫島，將配送藥物及其它物品至離島地區。依托快遞中轉能力和高效龐大的地面派送網絡，順豐香港計劃將來於全港設置約10個起降點，並以位於青衣的順豐總部為始點，形成香港的低空主幹線。

根據順豐的願景，在離島地區藥物配送為試點後，再配合特區政府開發北部都會區的政策，逐步把無人機業務覆蓋至北部都會區以及不同地區，最終實踐大灣區跨境低空網絡。目的是把大灣區主要城市的連接，北線延伸至深圳、廣州和中山，南線延伸至珠海及澳門，東線則可延伸至惠州，將香港建設成為大灣區低空經濟的中心之一。

順豐前海總部大廈大堂。（黃浩謙攝）

「空地協同」創智慧物流新模式 或複製至長洲碼頭

要實現上述願景，離不開旗下豐翼的技術。2015年，豐翼開展研發載貨物流無人機，並在2018年獲國家民航局頒發全國首張無人機航空運作（試點）許可證，首創行業標準。2020，其突破城市應用，在武漢、深圳、珠海開展「跨海跨區」常態化運營。去年更獲中國民航局頒發全國首張《民用無人駕駛航空器運營合格證》，成為全國第一家具備醫療冷鏈、緊急救援等場景資質的企業。

目前，豐翼物流無人機在全國的累計飛行里程已達627萬公里，飛行架次超過119萬，運輸貨物超752萬件；在深圳市已開通超過400條航綫，進行市內及跨城市飛行派送，每日平均飛行超過1000架次，每日派送件量最高達2萬件。

豐翼位於深圳市寶安區的「低空智慧物流運營中心」於2025年正式啟用。（黃浩謙攝）

運營中心展出多款型號無人機。（黃浩謙攝）

豐翼科技政務總監陳孝輝、順豐香港首席技術官劉智宏及順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣（左至右）。（黃浩謙攝）

在各級政府的大力支持下，豐翼位於深圳市寶安區的「低空智慧物流運營中心」於2025年正式啟用，成為全國首個「空地協同」的智慧物流示範基地。

其佔地900平方米，建築面積974平方米，集無人機起降平台、物流交互設施、通訊網絡等自動化智能化設備於一體，結合物流無人機、無人車、接駁櫃及人工智能調度等技術，協助在深圳市內和大灣區城市之間進行物流配送。

無人機降落過程。（黃浩謙攝）

工作人員從機上取下貸物過程。（黃浩謙攝）

工作人員從機上取下貸物過程。（黃浩謙攝）

工作人員從機上取下貸物過程。（黃浩謙攝）

中心第一層為順豐速運智慧網點，配置分揀機、皮帶機、分揀台等智能設備。第二層為無人機運營展示區，設置了無人機指揮調度中心、智慧城市服務中心、多功能會務廳、展示廳等區域。樓頂為無人機起降場，包括無人機起降位、裝卸貨區等。園區還規劃了無人機起降區、無人車接駁區、車輛接駁區停放區等功能區域。

根據現場展示的流程，豐翼無人機從各地空運而來的快件交由無人車運送至順豐網點。順豐網點外發快件則交由無人車接駁到起降場由無人機進行空運，實現零距離空地協同運營。現場可見，無人車能平穩駕駛出入園區，並能應付突發的交通狀況。

另一方面，客戶也可以通過手機應用程式「豐翼飛送」下單，直接在園區投放的物流無人機接駁櫃收寄物流無人機快遞，結合傳統物流成熟的快遞處理能力和低空物流高效的運輸能力，實現零距離空地協同運營。

客戶也可以通過手機應用程式下單，直接在園區投放的物流無人機接駁櫃收寄物流無人機快遞，實現零距離空地協同運營。（黃浩謙攝）

客戶也可以通過手機應用程式下單，直接在園區投放的物流無人機接駁櫃收寄物流無人機快遞，實現零距離空地協同運營。（黃浩謙攝）

客戶也可以通過手機應用程式下單，直接在園區投放的物流無人機接駁櫃收寄物流無人機快遞，實現零距離空地協同運營。（黃浩謙攝）

客戶也可以通過手機應用程式下單，直接在園區投放的物流無人機接駁櫃收寄物流無人機快遞，實現零距離空地協同運營。（黃浩謙攝）

由豐翼物流無人機空運往返的快遞，不論是外發還是接收，均會透過無人車作為接駁運送。（黃浩謙攝）

無人車能平穩駕駛出入園區，並能應付突發的交通狀況。（黃浩謙攝）

無人車能平穩駕駛出入園區，並能應付突發的交通狀況。（黃浩謙攝）

無人車能平穩駕駛出入園區，並能應付突發的交通狀況。（黃浩謙攝）

目前，深圳已建立了無人機結合無人車的智能接駁系統，實現同城市2小時、跨城市3小時內配送的時效，比一般派送節省半天的時間。順豐香港首席技術官劉智宏表示，這套模式將來複製到香港後，預計離島或偏遠地區的運輸成本將減少達四成以上。

劉智宏認為，物流無人機派送最大的效益之一，在於突破地域限制、滿足緊急的時效需求，高時效服務的每次派送件量十分有限，要達致低成本高時效的商業模式，吸引客戶和商家投資使用，透過自動化接駁系統以控制人力成本和提升效率是較理想的方案，亦更有效達致物流無人機派送產業的可持續性。

目前，順豐香港正積極研究以長洲碼頭作為接駁點，提供物流無人機降落，再通過無人車接駁，減少人力裝卸及接駁環節。

劉智宏認為，物流無人機派送最大的效益之一，在於突破地域限制、滿足緊急的時效需求。（黃浩謙攝）

豐翼的科研團隊自行設計及研發的機隊多達十多款，其中「方舟 20」將投入到香港試點使用。

其載重航程為5kg/40km及8kg/30km，最大起飛重量25kg，是一款帶有升力機翼結構的多旋翼物流無人機，適用於中短距離作業，飛控，動力等核心系統均採用冗余設計，具備高安全性、高可靠性、可在城市、山地、高原、海島等地形安全作業。

陳孝輝介紹豐翼系統。（黃浩謙攝）

無人機運控平台。（黃浩謙攝）

豐翼科技政務總監陳孝輝向《香港01》表示，由於受限於香港不允許中型及以上在香港做運營的法律法規，他們只能派出他們唯一一款小型無人機「方舟 20」執飛運輸航線，「我們很期待香港政府那邊會修改相應的法律法規，然後放開，至少要到中型無人機，這樣的話對物流空間的運輸想象會更大一點。而且不光是香港範圍內的運輸，我覺得更大的場景應該是在跨境，尤其是深港跨境這種運輸的需求」。

而在配套層面上，陳表示，香港的土地資源相對於深圳來說可能更緊張一些，因此在起降場地的尋址方面可能需要政府協助。

「方舟 20」將投入到香港試點使用。（黃浩謙攝）

為救人爭取更多時間 未來送血到長洲醫院只需24分鐘

除了用於接順豐在深圳不同的網點接駁外，豐翼的物流無人機更連線不同便利民生的業務場景，包括協助深圳寶安區中心血站共同推進物流無人機送血的項目，自2023年以來為8間醫院提供物流無人機急救送血航線。

截止2024年12月底，已累計飛行近萬架次，運輸重量超32噸，其中8%為緊急用血訂單。

寶安區中心血站內部。（黃浩謙攝）

血站的存貨。（黃浩謙攝）

血站工作人員會將相應的血液放入保溫箱內，交由豐翼物流無人機的工作人員送到起降場。（黃浩謙攝）

血站工作人員會將相應的血液放入保溫箱內，交由豐翼物流無人機的工作人員送到起降場。（黃浩謙攝）

血站工作人員會將相應的血液放入保溫箱內，交由豐翼物流無人機的工作人員送到起降場。（黃浩謙攝）

陳孝輝表示，當有醫院需要緊急調用血液時，血站工作人員會將相應的血液放入保溫箱內，交由豐翼物流無人機的工作人員送到起降場，待機長檢查飛行條件後便可起飛。

以寶安中心血站到沙井深圳市中西醫結合醫院為例，以往在缺少無人機下，需要醫院使用救護車來回取血，耗時約2小時；而採用豐翼物流無人機進行空中配送，僅30分鐘就可將血液送達，為病人搶救爭取更多時間。

工作人員將血送到起降場，待機長檢查飛行條件後便可起飛。（黃浩謙攝）

工作人員將血送到起降場，待機長檢查飛行條件後便可起飛。（黃浩謙攝）

採用豐翼物流無人機進行空中配送，僅30分鐘就可將血液送達，為病人搶救爭取更多時間。（黃浩謙攝）

採用豐翼物流無人機進行空中配送，僅30分鐘就可將血液送達，為病人搶救爭取更多時間。（黃浩謙攝）

此外，豐翼早於2021年與羅湖醫院集團合作推動無人機物流的智慧醫療綜合解决方案，可運送血檢、核酸、尿檢等多種樣本，以及醫藥、工具等多種物資，還具備無接觸配送的特點，滿足臨床各類檢驗樣本的安全運輸要求。

順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣表示，現時在香港無人機多應用在一些表演性質的項目，順豐的項目能讓市民了解到無人機其實能為生活帶來便利性。在首階段試飛計劃以醫療緊急配送為切入點，一方面將有效回應現時偏遠地區居民的醫療物流需求，從而提升市民生活質素，另一方面也是真正展示到無人機的高效運作，節省了許多不必要的時間。

廖家欣認為，順豐的項目能讓市民了解到無人機其實能為生活帶來便利性。（黃浩謙攝）

她以數碼港往來長洲醫院這航線為例，現有渡輪是30分鐘一班，每次航程為68分鐘，如使用物流無人機派送貨物，飛行時間只需24分鐘，時效提升達六成以上。同時，物流無人機能實現24小時無間斷運送，免受交通阻塞的困擾，除了藥物及醫療物品之外，亦適合日用品補給派送、甚至送餐等場景，順豐的物流無人機均可現實。

最後，廖家欣強調，隨著大灣區經濟交流愈來愈深入，跨境物流有助於深化大灣區的貿易連結並促進產業創新。順豐計劃以重量輕、清關流程簡易的商業文件為跨境配送的第一步，並逐步拓展至電子商務、醫療健康、高端製造業等，為大灣區經濟貿易帶來更高效的供應鏈流通，實現長遠的、具成本效益的經濟發展。