中國低空經濟狂攬1200億　早已不止送外賣　這些行業也在用無人機

低空經濟，指的是高度範圍1000米以下，根據地區特徵和實際需要能延伸至3000米以內的飛行活動經濟。2023年，中國民用無人機市場規模已達1,239.87億元（人民幣，下同）。根據中國民航局數據，截至2024年6月，全國實名登記的無人機數量突破187萬架，取得執照的飛手22.5萬人。



編輯：于右 責編：魯雨涵（一条）

計算下來，低空經濟正面臨數百萬的人才缺口。新風口的出現，改變了不少年輕人的職業走向。有的外賣騎手變飛手，擺脫了到處打零工的狀態，有了穩定的事業和前程；有的回歸農田，用作物上空飛舞的機器，抵抗種植者的傳統觀點和「農業沒前途」的偏見；有的發揮「生意經」，在鮮少有人涉足的智慧清潔領域，組建了一支00後創業小團隊。

一条和以上3位低空經濟從業人員聊了聊，在他們的想法裡，無人機並不是什麼「高大上」的東西，相反，它出現在稀鬆平常的生活中，走上餐桌、爬上高樓，便捷人類。

無人機各消費場景市場規模（一条授權使用）

無人機外賣、耕種、清洗大廈外牆 點圖放大看看幾位低空經濟從業人的分享：

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從深圳的外賣騎手 到外派中東的無人機飛手

羅錫坤，93年，廣東梅州，外賣無人機測試飛手

我是外送騎手。直到美團內部招募前，我完全沒想過自己會從事無人機產業，甚至能外派來到中東，參與無人機配送服務的研發工作。美團第一次用無人機送真實外送訂單是21年初，當年就在深圳開了第一個航線，圍繞觀瀾湖商圈飛行。現在試辦的國內城市除了深圳，還有上海、北京、廣州、南京。上海設在復旦和黃興公園，北京主要是八達嶺長城，南京和廣州是醫療方面的應用，幫忙送一些緊急藥品或檢測樣本。

要說城市場景多一點的，還是深圳。我們已經在公園或商圈指定地點設置了40多個空投櫃，一般是人們都會經過的路口，或是景區、圖書館場所吃東西的休息區附近，遊客看到設施就能透過指引牌下單。我們在起飛點把商品打包放到專用的配送箱裡，掛在飛機上，飛機會依照系統自主規劃的路線，依照設定好的時間送商品。很多在其他城市生活的人，看到我們的外賣在飛，覺得好厲害，評價很有未來感、科技感，當場就問我們能不能現在點。也有的人經過我們的起飛點，就問我們在周邊哪些地方能配送，然後專門跑到那裡去體驗，非常熱情。

我以前一直是打零工的狀態。高中畢業後，我經家裡人介紹到深圳的茶樓，從最基礎的小弟開始，做了五、六年的早點。後來，我和兩個志同道合的同事創業，也是做早餐，賣的是包子油條那種。大多數時間我上班、下班，兩點一線，活動範圍就那麼點。從19年做到21年那陣子，當時是口罩期，開店沒那麼方便了，比較影響營收，我們就決定先把店關掉。沒了工作，我也沒想好具體做什麼，只覺得在此之前還是去賺點錢比較好，了解到跑外賣這個行業比較容易進入，就決定做一個騎手。

以eVTOL為代表的載人飛行器，是目前最被看好、前途無限的無人機領域（一条授權使用）

那時工作的重心全是放在計算幾個訂單合起來，怎麼走才最省時、最快，每個月能賺8000到10000塊左右，但沒有太多其他想法，只是為了生計。在2022年夏天，美團為我推送了一則招募訊息，上面寫著目前有無人機部門，想要招飛手，也設了一些要求，需要最低有大專學歷。

小時候我喜歡玩四輪傳動車和飛機模型，大了以後，也常常注意市面上有什麼新出的空拍機。有時候在商場經過無人機的店，也會走進去看看，但當時價格比較貴，就沒有想過自己買。我覺得這應該是我喜歡的職業，就報名了。一開始是網路面試，印象裡有30多個考官。到線下面試的時候，候選人也超過100個。最後通過選拔的有20多個人。

新職位的第一件事，是接受培訓，考飛手執照。

對照考駕照來說，考無人機會更難一點。畢竟駕駛汽車，很多人都能事先了解大概的步驟、流程。但飛手需要掌握的技能，誰也不知道怎麼樣。

開車跟著車道劃的線路走就行，但我們考試的飛機會開姿態模式，飛機飛起來以後，不能自己定點定高，一鬆開手，機​​子就隨風飄揚了。不但隨處飄，還會往地上跑。如果要保持高度，飛一個指定的路線，就要跟風作對抗，操控起來難很多。

培訓下來花了一個月的時間。接著了解了一下內部系統和研發的無人機產品，我就開始做了緊急飛手的工作。像是一些突發狀況，如大雨或颱風天，這種不可控的自然天氣因素，在深圳的夏天幾乎隨時可能出現。遇到時，我們得把自主飛行的飛機接管回來，等後面天氣恢復穩定再飛。後來我去做了測試飛手，對空中航線進行考察。在了解周圍環境的基礎上，選擇一條盡量短的路徑。期間也要調整，例如繞開高樓、風口、樹比較多的地方，往更開闊、訊號更好的地方去。

無人機送外送確實解決了許多既往存在的痛點。騎士對路線的規劃和熟悉程度，決定了一天能跑多少單，也決定了進帳金額。騎士只有不看導航就能認識所有路，才能賺到更多的錢。即便滿足了這樣的要求也不夠。有時到了一個村莊裡面，幾百棟大樓上都沒標號碼，人也很難聯絡上，就比較頭痛。再例如去公園送餐，顧客只會跟你說從大門進來，他們也不知道是東南西北具體哪個門，但有的門可能正好就是限制人流不給進的。顧客描述位置時，會說自己「在一個很大的廣場中間」，最多還會說一下旁邊有什麼飲料店，但很多在地圖上搜不到，很多時候只能走一步看一步。另外在深圳這樣的大城市，特別是上下班時間，幾百米內就有五、六個路口和紅綠燈，人也特別多，配送時間都會受影響。無人機利用了另一個高度的空間，配上智慧導航，就能完美化解這些困難。

【延伸閱讀】深圳低空經濟：無人機穿梭城市中 外賣從天而降（點圖放大瀏覽）：

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當了飛手後，工作不是簡單地把東西拿到，再送到人家手上就好。需要考慮的東西變多了。無人機系統一直在迭代優化，有新功能，就要更好應用。有時不能了解地非常透徹，就稍微有點煩躁，擔心自己的不熟悉會影響工作完成。我也會想要多請教團隊同事，了解大家的想法，多次驗證結果是否準確。雖然中間波折了一點，但最後能做上自己喜歡、也很有未來前景的職業，也許是有巧合和運氣在上面的，我想要好好珍惜這個機會。

未來還想考更高等級的無人機執照，把飛手當成人生的事業。

因為美團拿到了在杜拜的無人機營運許可，我現在來了中東工作。到別的國家感受後，我才意識到深圳是個非常方便的城市，衣食住行各方面都有非常多高科技的企業。住在深圳，你發現隨時就出現一些新鮮東西，也不會感到特別奇怪。但是中東的市民平時接觸這種高科技少一些，我們在戶外測試無人機送外賣，他們看到後，會更露出驚訝的表情。科技的發展是必然的，像我們以前連汽車都沒有，有一輛自行車都已經是很富有的情況。

我所生長生存的環境教會了我，環境總是在變，沒有一成不變的東西。

大學畢業後 我回到從小生活的農田

黎穎鈞，97年，廣東肇慶，農業飛防從業者

黎穎鈞（一条授權使用）

大約三、四年前的某一天，我去封鎖鎮上的一塊田裡飛無人機。走在路上，有個做防火工作的大叔正好在村口值班，他把我叫住，問我年紀輕輕，不讀書來種地，是怎麼想的。其實我每到一片新地塊，都會聽到有人這樣問。我心底五味雜陳，很想反駁：種田是什麼很丟臉的事嗎？大家覺得農業很不起眼，只要手腳齊全、是個人就可以做，但種地不該被小看。二三十年前分田到戶，大家管好自己的一畝三分地就結束了，只是糊口用的，不是生財之道。現在有了承包地塊、擴大規模、靠面積和產量取勝的可能性，農業也能獲利，變成一番值得鑽研、奮鬥的事業。

2020年我大學畢業，學的是造紙，老師推薦我去本專業的企業，但我沒有選擇。我們家一直是做農業的，當時我爸需要人照顧農產品展會，我幫忙去做了介紹、銷售和推廣的工作。

農業有個必須面對的境地，就是年輕一代的從業人數很少。在我們那裡，40多歲都算年輕的。 70多歲還在種的也很少，他們的體力已經無法支撐繁瑣的農事工作了。不是永遠有人願意做這樣的工作，但人永遠需要解決這個問題的方式。使用機械能適應用工人數的稀缺，也只有這樣，中國這麼多的基本農地才有可能做到不丟荒。

在記憶裡，我爸爸是個很「不安分」的農民，也是我們村裡最早一批用新科技發展農業的人。

雖然是閉塞的小縣城，但他02年就買了一台電腦，用網路學習其他地區的先進技術，也喜歡在農田裡搗鼓新發明。那時我們家種柑橘，當地縣還沒有引進噴淋系統，他透過自己的想法買材料做了一套，甚至吸引來了果樹所的人到我們果園學習噴淋技術。

2008年，廣東有場大寒潮，砂糖橘被霜凍打了下來，周圍所有果農都沒有果收，是大家損失最慘重的一年。第二年開始，我爸就決定蓋一個簡易版的保溫大棚，在當時是全村第一個。但前面的損失太嚴重，加上行情不好，幫我們工作的阿姨勸說我爸不要弄，以免得不償失。但我爸堅持下來，兩三年後，砂糖橘的果價恢復了，以前賣個一塊多幾毛錢的，突然間漲到了四五塊，把我們過去虧損的都賺了回來，甚至還有不少利潤。我爸身上很多難能可貴的特質，都令我刮目相看。

畢業後，機緣巧合拿到一塊地是種植稻米的。當時有個新概念叫作農業託管，有些公司提供耙田耕地、飛防、病蟲害管理相關的器具、機械，服務給需要的農民，其中就包括無人機。我們買了服務，但當時，作業要從很遠的地方外派過來，成本很高。服務公司建議我去考一張飛手證，自己飛家裡的地。就是這樣的契機，我花了一個星期左右的時間，考下證成了飛手。農業無人機的主要功能是播種、施肥、打藥、消毒，其他像是漁業，餵飼料也行。只要跟播撒、噴灑場景適配，都能用無人機。

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水稻某些蟲害在某個階段是高發期，但現在越來越奇怪。秸稈禁燒，成蟲和蟲卵順利越冬後，第二年能就地繁衍。氣候、環境的變化讓見蟲打蟲少了許多時令上的規律，多了隨機性，更需要機械上的支持。

無人機應用前，最傳統的是背負式噴霧器，人們走在田間地頭一桶地打。再先進一點的是柴油機，拖著管道去噴。但兩者的效率都遠遠不及無人機。如果用人力，吃藥打個兩三天才覆蓋全田，水稻早就病入膏肓了。

無人機在藥液的利用程度也是最高的。以往的噴淋方式需要用到大量水去稀釋藥液，滴落在葉片後，大部分都掉到地上，葉片接觸的藥液其實沒有那麼多。但無人機霧化得很細膩、極致，液體能沾附在葉片表面，並且被充分吸收。農藥畢竟有毒性，如果在田間拿著手持的噴霧器噴灑，人體內多多少少會吸附一點，對於健康肯定有影響。使用無人機就能完全避免。

無人機效果、效率的展現，也替我說服了許多村民。去年有個種青棗的客戶，他當時找不到人手，剛好有我的微信，就問我能不能幫他吃藥。我帶著機器過去，一開始他也覺得我打下去的藥量不夠，很擔心做不到位。過兩天我給他回訪，他說很不錯，後面基本上都找我們來吃藥了。再算一筆賬，如果他不找我的話，無人機一個小時能夠做完的事情，他要叫三個阿姨做一整天，才能把他11畝的青棗打完，當地的工價是每人100-150元一天，至少花三四百。無人機收費要看畝用量，以12元每畝次的標準，100多元就打完了。

現在無人機有了自動作業模式，只要我設定好參數就能自己飛去作業。工作量上沒有那麼辛苦，但要注意當中有沒有其他事件發生。像東北大平原，完全沒有障礙物，無人機飛的效率就非常高。但南部很多地形，有竹林樹枝穿插田間，就要時不時進行手動操作。

農用無人機也始終在更新，如今已經搭載了比較好的避障和繞行功能。操作更簡單，門檻也低，飛手就多了起來。有些職業飛手像候鳥，會遷徙，哪裡需要就跑哪裡。就像以前收割機剛普及時，從南到北收上去，一路工作一直走。也有拖拉機手、農資店店主，時代洪流讓他們必須為自己裝備新的技能，增加營收方式。

低空經濟聽起來是個新興詞彙，但其實已經深入到每個人的生活當中。

就像我們在田間飛防，最終走向的是每個人的餐桌。有些高山作物以前要人力去背，現在可以用無人機調運，讓農民更輕鬆。我也了解到其他行業，例如供電除障，讓冰雪天的電線上不要有那麼多積雪負壓，也跟大家的日常息息相關。低空經濟便利了平常人家，也便利了生產者和勞動者，人們對於科技的接受度越來越高。前段時間我聽說，一個72歲的果園農場主，也決定選擇無人機了。

站在低空經濟的風口 我挖出個冷門行業

溫博桐，98年，天津，智慧清潔領域創業

溫博桐的攝影社骨幹成員及導師合照（一条授權使用）

我從20年開始從事建築外牆高空設備租賃行業，23年接觸外牆清潔行業，幾個項目做下來發現傳統人工清洗效率低、危險大，後來就想著什麼能代替人工作業。其間研究了不少廠商，偶然發現國外有家公司在做清洗飛行器。我一看這好啊！就找到郵箱，寄去了郵件。結果得到的回應是報價200萬美元一台。我大受震驚，心想怎麼能這麼貴，200萬美元我都夠買私人飛機了。這麼說當然是開玩笑，但後來我沒再理他們。

既然外國人能做，是不是咱自己也能搞？

我的創業品牌就是這樣誕生的。在杭州，我創立了一家智慧清潔公司，研發、生產用於清洗基建（如樓宇、光電、風電、工廠、橋樑）外表的無人機設備，今年剛滿一年。到現在，設備陸續做出兩款，針對不同清潔場景和工況，分別是大型的「IS-130」（適用於光伏設備、風電設備的清潔）和小型的「Lumos-X1」（適用於樓宇和複雜結構場景下的建築清潔）。

建築外牆並不是完全規則的，為了造型美觀，往往存在一些突出結構，常見的如雨棚、露台，這些位置清潔起來都面臨很大困難，使用人工也達不到很好的效果。我們就要去攻克這些清洗過程中遇到的「疑難雜症」。

接著就是把市場推開。我們計劃推出一套成體系的課程，到時候舉辦培訓會，讓更多持證飛手了解無人機清潔並掌握其操作方法，幫助飛手創造收入。我們也在尋找優質合作夥伴。由我們提供技術支持，協助合作夥伴在當地進行清潔工作。我們的團隊成員是一群00後，最小的04年。他們私底下都叫我哥，我們像朋友一樣一起做事。

我從小跟著爺爺長大。家裡2010年開始做高空作業平台租賃，出租高空作業吊籃，一種用於外牆裝飾維修的機械設備。那會兒他們給我的感覺是做生意天天都很愁很累。雖然和爸媽相處的時間不多，但我好像遺傳到他們的「經商頭腦」了。小學我就在班上接抄寫的單子。中學有孩子在學校買東西吃壞肚子，小賣部責令停業，我就天天從外面往學校背飲料、礦泉水、泡麵、餅乾轉賣。剛開始我跟學校對面的超市老闆談進貨價格，感覺還是賺得少，就向家人打聽附近的批發市場。拉批發，一次數量又太多。我把貨存在學校門口報亭，每天給阿姨拿一塊錢當租賃費，我跟她說您要是樂意賣就賣，到時候賣出去結的錢我們再一人一半。

光想著賺錢，學習也耽誤了。大學期間沒什麼事做，平時就愛拍拍照片視頻，朋友圈的一位老師看到後，鼓勵我申請開辦個攝影社。或許是有些許行銷天賦，社團第一次納新就納了400多號人。我學著家裡的公司化運營，根據社員偏好設立4個部門。

後來學校拍證件照、畢業照的業務都被我攬了下來。

畢業後，我本來想著自己開個影樓。誰料趕上疫情，影樓是開不下去了，老媽說你也別在外面折騰了，趕快回家幫忙。我先跟著家裡做了幾年。那會兒給幕牆裝飾公司提供服務，客戶在裝飾完成後，需要進行一道清洗工序，保證交付開發商時，建築表面是乾淨的。他們當時都會找的第三方做清潔。我突然意識到，為什麼不能和我們的平台租賃一起做呢？乾脆直接做成安裝維護清潔一條龍服務！

我接的第一個項目，是給北航瓶窯校區洗牆，算下來總共35萬平米的面積，21個工人連續洗了一個月。師傅們年齡層在40歲左右，各自有家庭，是來自雲貴川的務工人員，肯下力、能吃苦。閒聊時他們給我講了一件事，多年前一塊幹「蜘蛛人」的工友，因下吊前吊板未檢查到位，綁繩的木板已經出現開裂且未懸掛保險繩，在空中作業時，木板突然斷裂，人掉下去當場就沒了。

我當時就覺得單靠人在半空中洗玻璃，危險性太大，至少我是不敢上去吊繩子的。而且建築業第一線工人已經很少有00後了，10後更是罕見。現在年輕人想法不同，就算條件不好，就算一個月兩三千去奶茶店打工，也不願來工地出大力賺錢。最主要的是，人工價格會跟著經濟狀況水漲船高，但市場需求量依然還在增加。我們不妨換個思路，讓無人機代替人完成高風險工作。

國內也有做相關產品的企業，我入手了他們的機器。不用不知道，一用發現跟理想中的狀態是有差距的。做這個產品的人也許沒有真正去洗過樓，不了解正確的作業工序，只覺得弄個無人機，綁個水管滋水就能乾了，至於飛機沖洗的精確度，噴頭與牆面的最佳清洗距離，水管的走水形式，清洗劑的成分和清潔原理，都沒有考慮充足。

既然這樣，倒不如自己設計研發，我有外牆清洗的經驗，知道用戶痛點在哪裡，最起碼要搞出一台我滿意的產品。

畢竟是新創公司，成本是第一位，我很欣賞行業大佬的能力，無奈「囊中羞澀」，就招募了六七個航空航天、機械結構、智能電氣相關專業的畢業生。我牽頭研發，構思方向後，分配任務給大家做。做完測試，有問題再糾偏。他們曾經提出方案，想在飛機上裝機械手臂。我問廠商能不能做，發現最輕的一款機械手臂是五點幾公斤，作業距離非常短，只有700毫米，掛上去都沒有扇葉長。如果做一米以上的機械手臂，整套重量絕對要超30公斤，很考驗飛機的掛載性能。飛機起不來，更別提還能在牆面上擦玻璃。 00後腦洞確實大，常常提出一些天馬行空的想法，但不太考慮落地性，我就得負責驗證和兜底。

去年10月，也就是距離拿到第一台樣機，又過去兩個月的空窗期後，我們終於接到第一筆訂單。杭州西湖大學僱我們清洗一個剛建造的石材門頭上的表面浮灰。我親自操作飛機，從上午11點開始，下午5點結束，1000塊就到手了。如果是人工，舉升車租一天是600，人力價格一天是300，洗的話需要兩天，成本高很多。

在我看來，低空經濟沒那麼玄乎，無人機也不是憑空產生的，我們不需要過度誇大時代的每場科技變革。

就像遠古的人第一次把種子播到土壤裡，看到發芽時也覺得「科幻」，但慢慢探索規律，發現如果人工幹預，澆水施肥，種子會長得更快。經過很多年，大家又發現大規模種植，一次性能收穫更多。把現存的各種條件總結、疊加，創造出新的東西，是一個具體可感的過程，曾經的「科幻」正在一點點變成我們的常識。

我做事的風格是「力大飛磚」，事兒能一下搞定的，就不要整麻煩。例如現在有個「超級無敵空間懸浮器」，能解決當下的清洗難點，我可以不要無人機。或是有款產品往玻璃上一丟，表面立刻就乾淨，我可以連設備都不要。我的理想是做到清潔完全無人化，但是距離目標的實現，還需要一些時間。無人機是現在基於成本、技術等因素下的最優解。

低空經濟變成了產業賺錢的風口，國家既然想做，也是想知道人們怎麼看待這個東西，希望往哪個方向發展。我們也算在清洗領域當培養皿。

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