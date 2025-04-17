誰是鄉巴佬｜特朗普撕掉美國遮羞布

在特朗普關稅戰和巴拿馬港口交易風波未息的背景下，4月15日，中央港澳辦主任夏寶龍在香港「全民國家安全教育日」開幕典禮上的視頻講話，一改去年的口吻，變得嚴肅、強硬。他痛批美國所謂「制裁」和「對等關稅」，表明「中國人民從來不吃霸道霸凌那一套」，「朋友來了有好酒，敵人來了有獵槍」，號召香港社會「特別是面對美國等外部勢力的遏制打壓、威逼利誘，不屈不撓、堅決鬥爭」，「在大義大節面前，要特別清醒」。



這既是一段時間以來中國針對特朗普關稅戰所發出的最強音，又是在提醒香港社會思考怎麼在中美博弈形勢下自處。



夏寶龍回擊萬斯傲慢言論

一個值得港人注意的細節是夏寶龍講話回擊了美國副總統萬斯的傲慢言論：「讓美國那些『鄉巴佬們』在中華民族五千年文明面前去哀鳴吧！」最近萬斯在為特朗普關稅戰辯護時竟然用「中國鄉巴佬」（Chinese peasants）來貶低中國人。peasant一詞帶有貶低意味，指那些文化程度低、社會地位低、沒教養、粗魯的農民。

萬斯作為出身於美國「鐵鏽地帶」底層家庭的副總統，曾寫過《鄉下人的悲歌》（Hillbilly Elegy）的成長經歷，論理應當對底層民眾有同理心和惻隱心，不料竟然在飛黃騰達之後背棄出身，傲慢地將中國人貶低為鄉巴佬，恰恰證明他缺乏禮節、教養和文化。如果再聯繫萬斯對特朗普的阿諛奉承與他在特朗普、澤連斯基的白宮會談中激化矛盾、製造爭吵，讓人不能不懷疑他才是那個不體面的鄉巴佬。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

長期以來，許多人都被美國的強大、發達所迷惑，將美國視作世界民主燈塔，過度放大美國的文明、發展和現代化面向，卻容易忽略、遮蔽美國建國以來所充斥的野蠻和種族壓迫的面向，對大量印第安人被殺戮、大量黑人被奴役的歷史缺乏了解。

美國變成「流氓超級大國」

特朗普現象嚴重衝擊美國長期塑造的文明、發展和現代化面向，將美國的嚴重貧富分化、嚴重階層固化問題和民粹民族主義、反智、自私自利、粗魯的面向暴露無遺。《紐約時報》說「美國的聲譽已喪盡丟絕」，特朗普讓美國變成「流氓超級大國」，但這原本是美國一個易被忽略的面向，直到被特朗普無情撕開面紗，許多人才猛然認識到一個被種族歧視、傲慢與偏見、美國優先、實力政治所裹挾的美國。

01社論｜誰是「鄉下佬」？

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣佈「對等關稅」措施。（Reuters）

鄉巴佬一詞可以視作精英群體、上層社會對底層、農民的傲慢與偏見。不可否認，底層和農民中存在帶有鄉巴佬特徵的人，但底層和農民出身並不必然是鄉巴佬，底層和農民與精英、上層一樣有着人性的多重面向，用鄉巴佬來概括或定義底層、農民是以偏概全的刻意貶低，背離人人平等的現代價值。

特朗普、萬斯的基本盤中本就有大量的藍領工人和鄉下人，其中包括「紅脖子」群體，他們的文化程度和社會地位偏低，容易受謠言和情緒影響。特朗普、萬斯通過迎合「紅脖子」群體的不滿情緒登上大位，但萬斯竟展現出精英的傲慢與偏見，無疑是一種諷刺和背叛。

華盛頓新貴背離底層支持者

進一步說，人類社會都是從遊牧業或種植農業發展至今，無論看似多麼繁華、現代的社會，曾經都是以遊牧業或種植農業為主。今天的人無論身處哪個社會，都是底層、農民的後代。從歷史長河來看，哪怕身處一個發達、現代的經濟體，多數人脱離底層、農民的歷史都十分短暫。一個不容忽視的真相是，今天依舊有相當高比例的人活在貧困之中。當底層出身的美國副總統將成功讓國家崛起為全球第二大經濟體和第一大工業國的中國人公然貶低為鄉巴佬，恰恰暴露他的無知和傲慢。

夏寶龍在2025年香港「全民國家安全教育日」開幕典禮上表示：「中國人不惹事也不怕事，施壓、威脅和訛詐不是同中國打交道的正確方式。（盧翊銘攝）

面對此情此景，香港社會不能不保持清醒和理性。作為中西方交流通道和世界金融中心的香港，總是有不少人容易把自己過度放置在美西方的意識形態認同語境中，卻對香港的現實處境和國際秩序的複雜視而不見，以至於香港在扮演「超級聯繫人」角色時容易產生認知錯亂和精神困境。過去一些年以來，香港深陷發展困境，固然有多重複雜的原因，但其中離不開香港社會對美西方意識形態的認知迷思。

香港需要找到思想文化本位

如今，隨着特朗普將美國嚴重貧富分化、嚴重階層固化、民粹民族主義、自私反智、美國優先、實力政治的面向暴露在全世界面前，令民主燈塔破裂，香港社會不能不有所反思。香港當然應該保持國際化，當然應該扮演「超級聯繫人」角色，但要清醒認識到中美日益凸顯的博弈面向和國際政治仍被叢林法則所影響的現實，要明白「一國兩制」才是香港最大實情。

一個沒有思想和文化本位的「超級聯繫人」是沒有任何價值，一個不懂得自己在「聯繫」什麼的「超級中介」拿不到多少「佣金」的。香港只有清醒認識到自身的現實處境，只有在波譎雲詭、博弈升級的國際秩序中形成思想和文化本位，才能在新形勢下達成香港和國家的共贏。