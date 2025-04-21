關稅戰衝擊下　中國外貿企業逆境求生

近期，隨着美國悍然加徵關稅，中國外貿企業不可避免地被捲入時代風口。他們之中，有人正在經歷訂單被迫暫停的茫然，也有人迅速調整經營方向以適應形勢變化，更有企業憑藉敏鋭的商業直覺提前佈局更廣闊的全球業務。無論如何，在逆境中謀生是他們必須面對的命運。



觀望、調整與適應

4月7日，位於義烏國際商貿城一區的公益外語晨練基地首次增設阿拉伯語課程。這個成立近20年、原以商貿英語培訓為主的外語晨練基地，還將在5月啟動西班牙語培訓。這些點滴之舉發生在外部環境急劇變化的時刻，釋出了某種清晰信號，即：面對美國接連祭出的關稅大棒，被譽為「世界超市」的浙江義烏仍在努力保持自身節奏。

經營萬聖節用品近20年的義烏老闆娘聶自勤，這些天經歷了過山車般的心態起伏。「在美國關稅上調前期，我不敢看新聞，晚上也睡不踏實。」她的產品約有50%銷往美國，往年這時是生意旺季，常常忙到顧不上吃飯。但是，美國挑起關稅戰後，不僅檔口客人減少，之前已下單的美國客戶也叫停發貨或取消訂單。

今年前兩個月，義烏對法國的出口額達到5.4億元人民幣。（央視）

不過，經營壓力很快抵消了聶自勤的焦慮。4月9日，美國所謂「對等關稅」正式生效，聶自勤在微信朋友圈發布預告，邁出應變第一步——「清現貨」。她寫道，「接下來自勤家換個賽道賽跑，部分庫存不記成本甩貨，先搶先得，錯過不在。」言辭中流露出這位義烏老闆娘不破不立的果敢。

隨後，她開始為新業務方向洽談準備。聶自勤計劃將部分訂單轉到歐盟市場，並加大對內地市場的開拓。自去年起，她有意嘗試中國新年飾品的生產，首次「試水」市場反響較好。此次美國加徵關稅，進一步堅定了她拓展內地市場的決心。

除了企業自身轉型，聶自勤亦表示，義烏市場方面很關心其近況，專門組建了溝通群，幫助出謀劃策。此外，小商品城日前發布公告稱，控股股東擬增持5億元—10億元（人民幣，下同）公司股份。這些都增強了她直面挑戰的信心。

提前轉向的商業直覺

海智在線是一家成立於2015年的全球非標零部件市場的數字化貿易平台，為內地中小製造企業對接海外業務。從4月2日美國宣佈「對等關稅」後的一周內，平台上發布的美國採購需求只有19單，不到此前的10%。

「幸好我們提前進行了多元化佈局。」海智在線副總裁劉海濤介紹，公司成立初期，美國訂單佔比超過40%，是平台最主要的海外訂單來源國。但是，從2023年開始，美國訂單佔比持續下滑。「當時我們研判，美國整體需求出問題了，必須要加大對其他區域的市場開拓。」

於是，海智在線開闢了多語言版本的應用建設，為拓展市場做準備。2023年，平台「一帶一路」國家訂單量按年增長170%以上，2024年再按年增長超50%。2025年一季度，平台美國訂單的佔比已降至25%，而「一帶一路」國家訂單佔比則增至65%。

中國浙江義烏中小企業靠世界盃回暖經濟，訂單增長超100%。（視覺中國)

不過，劉海濤認為，即便美國加徵關稅，非標工業品的對美出口也不會中斷。「我們之前問過歐洲採購商，他們表達的態度是，如果不從中國購買零件，轉從歐洲購買，成本能高出10倍。非標品是強技術交互領域，中短期內很難找到中國之外的替代性供應商。」

「即使是美國市場的中小企業，我們仍然有機會爭取交朋友、做生意。同樣，美國採購商也不會輕易放棄中國供應商，這對他們來說是生死存亡的問題。」劉海濤表示，美國客戶目前的觀望是階段性的。如果關稅穩定或後續有回暖跡象，他們肯定會重新思考中國供應商的價值。

談及中國外貿的未來，劉海濤用「不能不樂觀」回應。成立十年的海智在線，如今已擁有70多萬家註冊工廠、20多萬家來自全球107個國家的註冊採購商。此前，海智在線通過線上平台，以及在東南亞設立的呼叫中心進行全球推廣。接下來，公司計劃深入全球多個國家的本地業務，比如打造本地服務團隊進行大企業採購商的拓展，通過本地服務商獲取更高質量訂單等。劉海濤相信，懂得與人為善、和氣生財的中國人，能夠在全球貿易體系中紮根深耕。