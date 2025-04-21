關稅戰｜西班牙媒體：中國「民族自尊」是抗衡特朗普的韌性之源

《參考消息》4月21日轉載西班牙《郵報》（El Correo）的評論文章指出，中國近幾十年來重建的「民族自尊」，正成為其應對美國特朗普政府貿易壓力的重要原因。這篇由西班牙中國問題專家胡利奧·里奧斯撰寫的《特朗普與中國人的自尊》分析認為，中國寧願承受經濟損失也不在原則問題讓步的立場，反映其將民族尊嚴置於短期利益之上的戰略選擇。



西班牙中國問題專家胡利奧·里奧斯撰文《特朗普與中國人的自尊》指，中國近幾十年來重建的「民族自尊」，正成為其應對美國特朗普政府貿易壓力的重要原因。（西班牙《郵報》El Correo）

文章開篇即強調：「最能概括中國變革的詞語是『自尊』，即那個被長達一個多世紀的屈辱感所壓抑的民族自豪感復蘇。」作者指出，這種心理資源賦予中國政府「當今鮮有國家擁有的回旋餘地和抗壓韌性」。

文章認為，3月初中國「奉陪到底」的貿易戰表態，不僅展現經濟實力，更暗示中國已準備應對「任何其他類型衝突」，包括可能的戰略與軍事施壓。作者分析，中國判斷自身損失「在可承受範圍內」，且「無意在任何根本問題上讓步」，這種底氣源於「維護政治社會穩定的能力」和「經濟增長受損不會導致系統性倒退」的兩大信心。

文章進一步指，中美衝突反而加速中國經濟結構調整。以科技戰為例，美國制裁「增強了中國自給自足和市場替代能力」。儘管推進國產化，中國仍保持國際融合意願，這與其「雙循環」戰略降低對美依賴的目標一致。

中國「民族自尊」是抗衡特朗普關稅戰韌性之源。（視覺中國）

作者對比中美稱，美國消費品高度依賴中國供應鏈且「缺乏替代選項」，而中國則通過金磚國家與全球南方合作，正在捍衛「美國不再相信的多邊貿易體系」。文章還認為，若特朗普持續強硬政策，歐盟、日韓可能「向中國靠攏來治愈『心碎』」。

當前中美關稅戰已演變為政治意志的較量。除西班牙媒體外，4月18日《紐約時報》一文《特朗普已經搞砸了關稅戰》亦提出類似觀點。文章寫道：「中國領導人顯然不像特朗普那樣容易受到國內壓力的影響。這有很深的歷史、文化和社會根源。中國歷史上反覆出現的艱難時期，在這個民族的心靈中嵌入了一種忍耐和堅韌的能力。有個詞叫做『吃苦』。」