關稅戰｜最昂貴的DSE經濟科模擬卷　特朗普竟拿不到1分

4月2日至今，美國不斷加碼對中國商品徵收關稅，加上早前因「芬太尼問題」提出的20%，已對中國部分商品徵總稅率推至最高245%。此前，中國同步反擊，將對美國商品徵收的稅率由84%升高至125%，後又表示將不再理會美國的「關稅數字遊戲」。



美國對華貿易政策面臨的關稅已飆升部分產品徵收至245%，一切最終變成了國家之間的對抗，而非經濟科的理性理論，上演的是一場又一場的政治表演。



4月30日，是香港中學文憑試（DSE）經濟科的考試日。對不同學來說，這場現實的經濟衝突，比任何一份模擬試題都更加生動直接。從供需圖、課稅模型、淨損失，再到邊際成本（MC）與收益的平衡判斷，幾乎每個DSE經濟課本的概念都有對應。然而，當課本告訴我們「邊際成本大於邊際收益」時應該停下，但是現實卻不斷推高牌面。學生們恐怕會困惑但也更清楚：這場關稅戰早已超越經濟課本能夠解釋的界線。

獅子會中學5月3日復課，亦為DSE經濟科考場，中學採取分流措施分流考生及學生。（梁鵬威攝）

美國對中國關稅加至245%，然之後呢？

我們的經濟課本也有教過，政府徵收關稅是保護本地產業、調整貿易逆差、增加政府收入。那麼在理論上，加稅就會讓進口商品價格上升，消費者需求減少，本地供應上升，貿易依賴下降。隨之帶來社會總福利的減少和資源錯配，出現「淨損失」（效率損失，Deadweight Loss），這是每一位DSE經濟科考生都會背的基本概念。

大家都得不到好處：消費者花多了錢、部分人直接放棄消費，供應效率變低、國內生產成本則增加。在這時，理性決策者可能會在「邊際收益（MB）＝邊際成本（MC）」時便停止繼續加稅。然而當加徵稅率從20%、34%、84%，飆升至125%，甚至白宮公告部分物品徵收最高245%的關稅時，經濟理論意義在今天的中美關稅戰中變的蒼白無力。課本會教我們計算消費者、生產者盈餘，但在這場關稅戰中，數字變成了象徵的符號，誰讓步誰就會輸。

就如以下這條DSE經濟科的樣本試題，我們再出一條：「美國對中國商品加徵245%關稅，請用供需圖解釋其對社會福利的影響。」同學們畫出一個稅後價格高於均衡價格的圖像、標示出縮小的交易量和中央那塊令人痛心的DWL三角形，大家可能真的會問一句：「咁樣加到245%，畫圖仲有咩用？」而他們比決策者更清楚：那個三角形的面積，最後會由誰來買單。

DSE經濟科樣本試題（來源：樹人經濟學友仔）

歷史幽靈正讓美國再次淪為笑話

正如中國回應美國：「美國繼續加徵高關稅，已沒有經濟意義，而且還將淪為世界經濟史上的笑話」。但其實這次不是美國第一次走錯淪為「笑話」。

1930年，美國通過《Smoot-Hawley Tariff Act》（斯姆特-霍利關稅法案），由赫伯特·胡佛總統簽署成為法律，將20000多種的進口商品的關稅提升到歷史最高水平。當時的關稅措施，結果不僅沒有拯救美國本地產業，反而引發全球報復式關稅措施，致大蕭條時期美國進出口減少67%，將原本已十分低迷的經濟再次拉入漩渦。歷史學者與經濟學者們亦都早有共識，這是一場決策者的政策短視和經濟民族主義一同導致的「集體自殘」。

經過百年之後，人類有了完善的經濟理論、模型、圖表，但歷史的幽靈在這場關稅戰中又再次現身，唯一不同的是當年平均關稅為59%，而今天已突破245%。尤其當年的全球貿易還是以工業品為主，今日的供應鏈則複雜得多。

譬如一台iPhone可能跨境六次，零件來自5個以上國家，任何加稅都可能造成連鎖價格震盪。關稅影響不再只是宏觀概念，而是進入市場的每一個角落，像是考卷上畫供需圖中的DWL（淨損失、效率損失、Deadweight Loss），這次Loss將會落在積壓的庫存、生意人，與每個普通人身上。

2021年11月1日，美國麻省波士頓唐人街附近的燈柱上飄揚中國和美國國旗。（Reuters）

特朗普的政治焦慮帶來經濟暴走

香港大學中國商業學院教授劉寧榮在一次公開的論壇中指出，這場關稅戰之所以不斷升溫，是因為美國正同時面對「製造業空心化、債務失控、貿易赤字惡化」的三重極限壓力。這令美國政府難以在其國內推行改革，只能將矛頭指向中國這個「外部敵人」。用「關稅」作為向選民展示「我夠硬」的政治語言，完全背離經濟科中的「有效市場干預」軌跡。

然而試圖用天文數字的關稅解決一切問題的特朗普（川普，Donald Trump），真的能為美國民眾帶來得益嗎？根據非營利研究機構稅務基金會（Tax Foundation）估算，美國新一輪關稅未來10年將讓國民損失3.1萬億美元。單在2025年，每個家庭平均要多付2100美元。部分民眾已開始湧入超市搶購日用品、囤積貨物，擔心物價進一步飆升。有美國華商表示，一瓶中國產的洗髮水價格漲了12美元。

以出口為主的美國大豆，也正在失去中國大市場。近期，中國進口商大舉向巴西採購240萬噸大豆，相當於中國每月所需大豆壓榨量的三分之一。若美國將關稅戰持續下去，到2027年將造成大量美國農民破產。

2024年5月15日，阿根廷布宜諾斯艾利斯，圖為當地農民用農具收穫大豆。（Reuters）

美國《新聞周刊》4月10日報導亦指出，自4月2日特朗普宣布「解放日關稅」以來，有四項新調查都顯示他的支持率下降。報導稱，美國昆尼皮亞克大學最新民調於4月3日至7日進行，結果顯示特朗普在1,407名登記選民中的支持率為41%，有53%的人不認可他履行總統職責的方式。選民的不滿，正是來自經濟壓力與物價上升的現實。

坐擁農產品市場 中國無懼與美國拗手瓜？大豆或成關鍵｜新聞背後

「苟利國家生死以」中國有底氣不再奉陪

此前，中國同步反擊將對美國貨品的關稅增加至125%，中國非常清楚，這場數字遊戲早已沒有經濟意義，回擊只是一場「勢必要回應」的政治儀式，因為不回應，就等於示弱。而中國反制美國，與其說是讓對方改變態度，不如說是在用反擊來穩定內部的姿態與動員。就像《出師表》中的：「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之。」不正正說明中國不輕易退讓的邏輯。

而一系列數據也表明，中國有底氣對美國說出「不再奉陪」，中國的天也塌不下來。有分析指，中國對美出口佔總體出口比總重僅約15%，對美出口如今僅佔中國GDP的3％。中國的進出口貿易大部分已轉向東南亞與一帶一路沿線國家，尤其2025年首季度，中國與「一帶一路」共建國家之間的貿易亦創歷史新高，達5.26萬億元，佔中國外貿總額的比重提升至51.1%；與東盟貿易額達1.71萬億元，增長7.1%，是中國最大對貿易夥伴。

新興經濟體佔中國出口比例提升。（Wind，中泰證券研究所）

在這場關稅戰中，中國可以將貿易轉向東盟、歐盟，以對衝美國單邊主義。那麼對於美國來說，當關稅來到245%，還有可迴旋餘地嗎？4月11日，特朗普政府悄悄修改了稅則，豁免了智能手機、電腦等電子產品的進口稅率，但未說明來源國，也沒有公布具體名單。BBC評論認為，這是「貿易戰中的重大退讓」，或許當iPhone也要徵稅時，特朗普就得暫時收手了。

我們中四開始選修的經濟科，就教會大家供需模型、淨損失、邊際分析；學會政府政策應該在合理邊界內運作，避免過度干預、扭曲市場。這些在書本也許時抽象的知識，但現在則是能夠用來解釋現實的工具。也許這場飆破200%的天文數字關稅戰的答案早已寫在課本裡，當「淨損失DWL」覆蓋整個棋盤時沒有人能贏。而正在準備DSE的同學們，都比那位高呼「讓美國再次偉大」的特朗普總統更懂什麼叫成本、什麼叫代價。