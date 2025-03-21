中國製造2025・三︱面對特朗普捲土重來　中國需做好全面應對

十年前，中國推出「製造強國」戰略的首個十年綱領——《中國製造2025》，為2015-2025年中國製造業的發展謀劃五大工程、九項戰略與十大領域，旨在提升中國工業的製造能力，擺脱「世界工廠」的角色，從勞動密集型的「車間」發展成為技術密集型、附加值更高的製造業強國。十年後，該戰略綱領到了「驗收」成果的時間節點，各方也想知道，《中國製造2025》在走完了「三步走」的第一步後，接下來要怎麼走。



近日，中國人民大學重陽金融研究院（人大重陽）推出首份智庫報告——《十年躍遷：美國各界評估「中國製造2025」的文獻總結及「製造強國」的未來展望》，該報告採用美國視角，從美國政府、智庫、媒體及行業等各界對近十年「中國製造」的多份重要文件及評論文章來評估和梳理美方觀點，並圍繞戰略目標、進展與差距、大國競爭等層面對中國製造強國戰略的進程展開討論。經人大重陽授權，《香港01》分三部分對該份報告進行刊發，此為第三部分，在對美國文獻深入剖析的基礎之上，提出中國應在國際輿論領域、科技發展領域以及全球產業鏈等領域做好全面應對，堅定不移朝着製造強國目標邁進。



在輿論領域，適當扭轉輿論風向，對沖海外輿論，自信講述中國製造發展。積極構建中國製造的國際話語體系，圍繞敏感議題進行積極回應，並主動引領國際社會的討論，掌握全球製造業發展的議題主動權；在科技領域，以產業創新帶動科技自主創新體系建設，促進科技與製造業的融合發展，推動智能製造佔數字經濟比重的進一步提高，尤其是提高航空航天、生物技術、新材料、高端晶片等高端智能製造在數字經濟中的份額；在產業鏈領域，加強內循環支撐與製造產業鏈全球佈局，重新審視當前的製造業全球佈局與中國在全球製造業發展中的地位和互動關係，改變中國製造的國際發展格局，由「兩頭在外」轉為「兩頭向內」，變「被動參與」到「主動引領」，走出一條由內生髮展到國際拓展的製造業全球化新道路。



更加自信地推進中國製造強國進程

通過分析美國如何評估「中國製造2025」以及其評估心理，可以看出美國已經充分認識到了來自中國製造業發展的挑戰，並決心在製造業領域加大對華競爭力度。特朗普再次上台後，或許將出台更多打壓中國製造發展的措施，中國製造強國之路必將面臨嚴峻的國際環境和來自美西方社會的阻撓和打壓。對此，中國應在國際輿論領域、科技發展領域以及全球產業鏈等領域做好全面應對，堅定不移朝着製造強國目標邁進。

（一）輿論領域：適當扭轉輿論風向，對沖海外輿論，自信講述中國製造發展

目前，美國對於「中國製造2025」取得的成就評價相對客觀，但是仍然有諸多負面言論充斥其中。這會在國際輿論界影響中國製造的國際形象，引發一系列針對中國製造產品、企業等不必要的輿論事件和法律事件，不利於中國製造的長遠發展和國際品牌價值的提升。對此，中國應警惕歐美對中國製造的抹黑、造謠以及變相詆譭和「高級紅、低級黑」等言論，在國際國內營造有利於中國製造業發展的輿論環境。

更加自信地講述中國製造的發展成績和經驗。製造強國未來幾十年的建設離不開中國智能製造的高端發展與中國製造的「走出去」與全球佈局的深入。目前，中國製造已經初步完成了海外市場拓展，但是未來，與發達國家相比，中國製造亟需實現在更廣範圍、更深層次和更高水平實現更加全面的全球佈局。經過十年的發展，中國製造的實力已經獲得國際社會的普遍認可，相關的知識產權、反壟斷、外資准入等相關制度也逐步完善。中國應藉此機會，對中國製造取得發展成績加以適當地宣傳，提高中國在全球製造業發展中的話語權與影響力，為接下來中國智能製造「走出去」實現國際化發展提供國際輿論層面的支持。

2025年1月7日，美國內華達州拉斯維加斯（Las Vegas），中國製造的電動車極氪（Zeekr）在年度消費性電子展CES 2025上展出。（Reuters）

警惕海外對於中國製造2025的輿論打壓，對於負面言論進行及時回應和反駁。建立健全的海外輿情監測體系，及時了解和分析國際社會對「中國製造2025」的態度和觀點。圍繞「中國製造2025」，舉辦系列國際論壇、展覽會等活動，加強與外界社會在相關方面的探討，增進海外社會對該計劃的理解與認可。例如，在知識產權保護方面，積極講述中國加強知識產權立法，完善知識產權法律保護體系等措施。在公平競爭方面，積極講述中國近些年全面取消製造業領域外資准入限制，給予外資企業公平的市場準入待遇等措施。

與此同時，中國要積極構建中國製造的國際話語體系，圍繞產能過剩、補貼式發展等爭議性敏感問題進行積極回應，同時要敢於、擅於提出有關製造業發展的議題，通過加強中國製造發展的理論總結，宣傳中國製造發展的成功經驗，主動引領國際社會的討論，掌握全球製造業發展的議題主動權。

（二）科技領域：推進科技自主創新與高端製造升級發展

前沿科技競爭將是未來中美競爭的主旋律。特朗普上台後，大概率將會加大中美科技博弈的節奏，採取一系列措施遏制中國科技的發展，尤其是智能製造領域，限制中國從美國獲取前沿技術。

以產業創新帶動科技自主創新體系建設，促進科技與製造業的融合發展。一是不斷拓展數字經濟在智能製造方面的場景應用。繼續加大高技術產業投資，大力發展數字經濟，推動數字經濟佔GDP比重儘快超過50%，甚至達到60%。在這個過程中，促進新質生產力與製造業的雙向融合應用發展，充分發揮智能製造對數字經濟發展的引領作用。一方面，以高端製造為需求牽引，將龐大的製造業和產業的真實場景作為科技創新的「鍊金石」，在不斷的產業升級中加強技術升級。另一方面，不斷拓展數字經濟在智能製造領域的場景。2022年中國智能製造市場規模已超過5萬億元人民幣，佔數字經濟比重約為10%，佔製造業比重約為16.7%。未來，應推動智能製造佔數字經濟比重的進一步提高，尤其是提高航空航天、生物技術、新材料、高端晶片等高端智能製造在數字經濟中的份額。同時，推動傳統制造行業的智能化、數字化轉型，提升智能製造在製造業中的佔比超過20%，逐步達到30%的國際領先水平。

中國國內首條大型鋼結構「智能製造四線一系統」。（羊城晚報）

在這個過程中，深化科技轉化應用的體制機制改革，為新質生產力賦能製造業發展創造良好的制度條件。近幾年，中國的技術轉移率[ 技術轉移率衡量的是從研發（Research & Development, R&D）階段到實際應用或商業化階段的技術轉化效率。它涵蓋了廣泛的技術成果，包括但不限於專利、技術訣竅、軟件、工藝流程等。]在穩步提升。2022年，中國企業的研發成果轉化率約為 30%-35%，與發達國家水平相近。但是，專利轉化率[ 專利轉化率專門衡量申請專利後，最終實現商業化應用的比例。]仍有待提高。根據中國知識產權局的數據，2022年中國約 20%-25% 的專利實現了商業化應用。而德國的專利轉化率約為 30%-35%，特別是在機械製造和汽車工業領域。為此，從技術轉化的角度來看，應繼續加大製造業領域的專利轉化，尤其是發明專利的成果轉化，通過完善知識產權保護制度，營造創新生態等舉措，暢通技術與專利轉化的鏈條，提升製造業的技術含量。

加大研發投入和基礎研究，不斷釋放創新潛能、激發創新活力。習近平總書記指出，「基礎研究是整個科學體系的源頭」，因此基礎研究水平代表了新質生產力的潛力，也是突破「卡脖子」問題的關鍵。目前，「中國製造2025」在高科技領域仍然對歐美有所依賴，在半導體、工業軟件設計、精密儀器等重點領域的突破還存在不足。這與「中國製造2025」裏制定的「到2025年，70%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現自主保障」這一目標還有一定的差距。目前歐美依然掌握着最高端技術，中國在高端製造方面面臨「卡脖子」風險。因此，中國應繼續加大研發投入尤其是基礎研究的投入力度，抓住特朗普上台後大幅削減科研經費的機遇，縮小與歐美國家的差距。

2023年，中國研究與試驗發展經費支出（R&D）3.3萬億元，比上年增長8.1%，實現了十年翻三番的快速增長，研發投入強度提高至2.64%，按年上升0.09個百分點，已處於發展中國家前列，達到工業化國家的平均水平，未來應將研發投入強度提高至3%左右。2023年，基礎研究經費佔研發支出的比重為6.65%，按年提升0.33個百分點。未來要推動基礎研究經費佔研發投入的比重進一步提高到10%以上，整體接近歐美科技強國投入區間的下限。目前歐美日韓主要發達國家基礎研究上的投入佔比穩定在11%以上，其中美國、韓國在15%左右，法國高達20%以上。

中國基礎研究佔研發投入比重的變化趨勢。（數據來源：Wind數據庫，中國人民大學重陽金融研究院）

基礎研究佔研發投入比重的國際比較。（數據來源：Wind數據庫，中國人民大學重陽金融研究院）

預計中國智能製造將在未來5-10年內成為全球智能製造的應用中心。美國諮詢公司Grand View Research行研報告預測2030年中國智能製造市場規模將超過美國。該報告提到2023年，中國智能製造市場規模為490.47億美元，預計到2030年將達到1582.03億美元，2024年至2030年的複合年均增長率（CAGR）為18.2%。麥肯錫指出，預計到2030年，人工智能將為中國一些關鍵產業帶來巨大的增長機會，尤其是在製造業等領域。

在重點領域，包括新能源汽車、機器人、無人機、通信技術、航空航天、工業網路等均展示出了較大的發展潛力。例如，美國智庫詹姆斯敦基金會指出：中國已迅速崛起為全球無人機出口市場的主導者，其無人機系統憑藉高性能和高性價比佔據競爭優勢。國際機器人聯合會2024年的報告提到，到2023年，中國機器人密度已提升至每萬名工人470台，超過德國和日本躍居全球第三，而美國為295台，排名第10位；中國直至2019年才躋身前十，但在短短四年內將其機器人密度翻倍，幾乎達到全球平均水平（162台機器人/萬名工人）的三倍。 相比之下，美國的自動化推進速度較慢，在這一關鍵指標上已落後於中國。

在北京市機器人產業園（亦莊），國家地方共建具身智能機器人創新中心研發的人形機器人「天工」在進行奔跑展示。（新華社）

（三）產業鏈領域：內循環支撐與製造產業鏈全球佈局

特朗普上台後，通過加徵關稅、加強投資審查等貿易、投資限制措施減少對中國供應鏈的依賴，打壓中國製造發展，進而改變中國製造的供應鏈全球化佈局進程。基於國際國內形勢，中國應重新審視當前的製造業全球佈局與中國在全球製造業發展中的地位和互動關係，變「被動參與」到「主動引領」，走出一條由內生髮展到國際拓展的製造業全球化新道路。在新的內循環發展水平上，推動形成中國製造海外新格局，以更好地應對不斷變化的國際局勢與全球風險形勢。

改變中國製造的國際發展格局，由「兩頭在外」轉為「兩頭向內」。多項研究表明，國內市場已經逐漸成為促進中國製造產業升級的主要力量。2008年後，中國製造業升級動能轉向以國內大循環為主，並在2013年左右，驅動製造業進入更高階的循環增值過程。為此，應提升國內市場對中國製造的吸納能力和牽引能力。「雙循環」新發展格局下，應充分發揮中國國內市場在推動中國製造發展中的關鍵作用，使得中國國內市場成為中國製造的「主陣地」，提升中國製造發展的內生性、自主性和可持續性，減少對外部市場和外部資源的依賴。一方面，制定國家級和行業級中國製造品牌戰略，提高中國製造品牌的國際和國內影響力，提升中國製造產品的國際競爭力與美譽度。

目前，新能源汽車已經成為享譽海內外的中國製造產品，接下來，應加大力度培育以C919為代表的中國飛機、機器人、生物醫藥等中國製造產品，更好地滿足中國消費者的消費需求。另一方面，整治智能製造行業的「內卷式」競爭，暢通中國製造的國內循環鏈條。應將智能製造行業的供給側結構性改革和需求側改革進行有效協同，通過釋放國內需求來帶動產業的有序創新和健康生產。

中國新能源汽車：2024年6月14日，在位於運城經濟技術開發區的大運新能源汽車生產基地，工人對新能源汽車進行下線前的檢測。（新華社）

與此同時，加大對外開放，吸引更多的外部資源，賦能中國製造的發展。在夯實國內製造業市場的基礎之上，通過不斷地技術創新和製造業產業升級，提升中國製造在世界產業鏈中的地位。同時，不斷加大製造業的對外開放力度，以虹吸效應吸引更多的外資、人才、技術湧入中國製造市場，更好地為中國製造業的發展賦能。總之，中國製造業發展的全球格局將發生扭轉，不穩定、外部依賴式的發展道路將轉變為自主、內生的發展道路。

推動中國製造「走出去」，開展全球化佈局。近年來，中國製造業海外佈局呈現快速增長態勢，尤其是在東南亞、非洲、拉美等新興市場和資源豐富地區。根據中國商務部數據，中國的對外直接投資（FDI）持續增長，製造業是主要的投資領域之一。但是，與歐美相對成熟的全球佈局相比，中國製造海外佈局在廣泛性、多樣性、滲透力等方面還存在着一定的差距。中國應在形成上述中國製造「雙循環」格局之後，以新的姿態推動中國製造「走出去」，主動構建全球製造業產業鏈格局，引領全球製造業產業鏈重塑。

為此，一方面，中國應推動中國製造海外的多元化佈局，將「一帶一路」沿線國家作為重點地區。研究表明，「一帶一路」沿線國家是我國製造業外循環增加值結構優化的主要參與者和推動者。應以東南亞地區為基點，持續挖掘東歐、中亞地區的投資潛力，實現中國製造在「一帶一路」地區的多元化佈局。同時，要加大布局力度，持續深耕新興市場，發揮中國製造企業的作用，推動中國製造企業依據海外市場需求加大市場化的投資佈局。另一方面，積極爭取歐美市場，加大對相關企業的政策支持。儘管歐美市場面臨的投資限制會比較多，但是歐美擁有較為成熟的市場和較多的發展機遇。中國應為相關企業提供稅收優惠、融資支持和風險保障。同時，推動相關上下游企業出海，在海外形成發展合力，共享資源、共擔風險，實現海外製造業的協同發展。