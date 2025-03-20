中國製造2025・二︱「美國贏，中國輸」是很難打破的真理？

十年前，中國推出「製造強國」戰略的首個十年綱領——《中國製造2025》，為2015-2025年中國製造業的發展謀劃五大工程、九項戰略與十大領域，旨在提升中國工業的製造能力，擺脱「世界工廠」的角色，從勞動密集型的「車間」發展成為技術密集型、附加值更高的製造業強國。十年後，該戰略綱領到了「驗收」成果的時間節點，各方也想知道，《中國製造2025》在走完了「三步走」的第一步後，接下來要怎麼走。



近日，中國人民大學重陽金融研究院（人大重陽）推出首份智庫報告——《十年躍遷：美國各界評估「中國製造2025」的文獻總結及「製造強國」的未來展望》，該報告採用美國視角，從美國政府、智庫、媒體及行業等各界對近十年「中國製造」的多份重要文件及評論文章來評估和梳理美方觀點，並圍繞戰略目標、進展與差距、大國競爭等層面對中國製造強國戰略的進程展開討論。經人大重陽授權，《香港01》分三部分對該份報告進行刊發，此為第二部分，在梳理美國文獻的基礎之上，透視美國各界評估「中國製造2025」的深層心理。



一方面，美國充分認可中國製造業近十年來取得的進步，但是也夾雜着自身製造業受到中國快速發展的威脅而產生的恐懼心理。另一方面，美國認為雖然中國製造業在短期內取得了較大的成就，但是中國製造業在長期內並不能超越美國，「美國贏，中國輸」是一條很難打破的真理。美國必須正視來自中國的挑戰，並迅速採取行動，以推動美國製造業的復甦，在尖端領域保持對華的製造業競爭優勢。



透視美國各界評估「中國製造2025」的深層心理

通過深入分析美國社會對於「中國製造2025」的進展評估，可以折射出美國對於「中國製造2025」發展戰略以及中國製造業快速發展的複雜心理。一方面，美國充分認可中國製造業近十年來取得的進步，但是這其中也夾雜着自身製造業受到中國快速發展的威脅而產生的恐懼心理。另一方面，美國認為雖然中國製造業在短期內取得了較大的成就，但是中國製造業在長期內並不能超越美國。美國必須正視來自中國的挑戰，並迅速採取行動，以推動美國製造業的復甦，在尖端領域保持對華的製造業競爭優勢。

（一）對於中國製造發展成績的認可

對技術領域的認可。魯比奧的報告指出，中國在44項關鍵技術中的37項中處於研究領先地位，並在智能製造領域表現尤為突出。此外，中國繼續鞏固其在基礎工業投入方面的主導地位，在全球收入最大的企業排名中也佔據重要位置，凸顯了「中國製造2025」在推動技術突破和產業升級方面的實際成效。

2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）與共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）出席在北卡羅來納州舉行的競選活動時握手。（Reuters）

對執行方式有效性的認可。美國國會研究服務部進一步肯定了中國政府在推動高科技領域的全價值鏈發展方面的規模和範圍，並指出政府通過一系列政策在關鍵的先進技術和新興技術領域（如半導體領域）「引領整個價值鏈，而非僅僅其中某些環節」。對未來可持續性的認可。國際社會還認可「中國製造2025」在推動創新和可持續發展方面的潛力。《自然指數》認為，中國政府通過吸引外國研究人員和鼓勵中國本土研究人員回國，加強了中國在技術創新領域的表現。同時，中國積極鼓勵大學和研究機構申請專利並建立行業合作，使其在全球專利申請數量上居於領先地位。2022年，中國獲得的人工智能相關專利數量是美國的四倍。這些舉措顯示出「中國製造2025」在創新能力建設上的長期戰略佈局。

（二）指責中國製造在某些方面的不合理行為

對所謂「不公平貿易行為」的指控。美國批評「中國製造2025」的核心觀點是該計劃將政治優先作為導向，「扭曲」全球市場競爭。布魯金斯學會研究指出，中國將技術與經濟政策視為增強國力和構建全球新秩序的關鍵，這一策略「深植於列寧主義、重商主義和民族主義傳統」。因此，「中國製造2025」被視為中國追求「富強」的延續，帶有明顯的國家屬性。

具體行為上，美國批評認為中國通過不公平貿易手段在高科技領域獲得競爭優勢。例如，美國訊息技術產業理事會控訴中國在政策上對本土企業進行所謂「傾斜」，同時對外國企業設置本地化要求。該行業協會還稱「地方保護主義行為和國有部門的產業政策進一步導致了市場扭曲，使中國企業在戰略性行業中佔據主導地位。」

對自主創新的否認。美國認為「中國製造2025」雖提升了中國的研發能力，但實則加劇了外界對中國技術低質和非法手段的刻板印象，導致許多美國媒體和消費者保護機構接機指責中國依賴技術「剽竊」和「竊取」。美國政界亦不乏強烈批評聲。國會研究服務部認為，中國的自主創新更多是通過隱性利用外國技術和知識產權實現技術躍升，掩蓋了中國企業的國家屬性與戰略目標。魯比奧則指責中國通過「盜竊、市場補貼和戰略規劃」已在21世紀關鍵行業佔據領先地位。

「中國製造2025」等產業政策是達致「兩個100年」中科技目標的必要之路。（資料圖片／視覺中國）

總的來說，美國視「中國製造2025」為技術追趕和市場主導的威脅，同時將其敘事化為「嫉妒」的情緒投射，這種情緒源自對中國崛起的焦慮與對自身地位的憂慮，導致輿論更多關注「技術剽竊」而非中國技術提升的方式和成效。

（三）對於中國製造發展的警惕和恐懼

威脅美國國家安全。美國將「中國製造2025」視為對國家安全的潛在威脅，擔憂中國技術崛起會削弱其在全球的戰略地位。美國卡內基國際和平基金會認為「中國製造 2025」 並非單純的經濟與技術戰略，而是和軍事目標緊密相連。該基金會稱，在 「軍民融合」 政策的推動下，民用技術領域的進步，即諸如人工智能、半導體以及通信技術等方面的成果，極有可能直接為中國軍方所用。此外，美國在中國高科技製造領域的資本投資也被認為可能間接支持中國獲得軍事相關技術，進而削弱美國的全球安全領導地位。

威脅美國供應鏈安全。「中國製造2025」引發了西方國家對全球供應鏈安全的警覺。美國批評稱，中國「通過技術投資、經濟脅迫和貿易規則操控，試圖將全球供應鏈的關鍵環節納入自己的掌控，」而這種行為被視為「對西方技術和經濟優勢的侵蝕」，可能帶來的供應鏈中斷，甚至地緣政治衝突。面對「中國製造2025」帶來的供應鏈風險，西方企業開始採取防禦性調整措施，包括生產多元化、減少對中國的依賴以及加強本土化策略；然而，由於中國在基礎設施、技術能力和規模化生產中的優勢，完全擺脱中國供應鏈在短期內幾乎不可能實現。

（四）對於遏制中國製造業發展的傲慢

歐美對於中國製造崛起感受到威脅的同時，也對自身製造業的發展在一定程度上持有比較充分的信心，甚至在某種程度上是一種傲慢。美國認為自身製造業的發展必然會超越中國，「美國贏，中國輸」是一條很難打破的真理，這在製造業發展上同樣適用。魯比奧在《中國製造的世界》報告中提到，「中國以出口和製造業為導向的發展模式在短期內取得了足夠的成功，推動中國來到了技術前沿，但從長遠來看，其成功程度還不足以幫助中國克服自身的結構性問題。」

中美在高科技領域的競爭備受關注。（Reuters）

美國能夠阻止中國製造業在美國後院的立足。美國認為，「一帶一路」發揮了中國對美製造業出口中轉站的作用。中國採取繞道「一帶一路」國家和全球南方國家，再「轉運」到美國的出口戰略，以擴大在海外的市場份額。對於這種做法，美國認為自身或許能夠阻止中國製造業市場份額在美國後院的擴大，阻撓中國製造「走出去」戰略的實施和阻止中國製造海外市場的擴張。

美國認為自身在發展製造業上具有制度、人才、資金等優勢。制度優勢方面，美國基於世界強國的慣性思維和冷戰時期對蘇聯的作戰經驗，認為美國的資本主義制度在冷戰時期戰勝了社會主義制度的蘇聯，如今美國在富有創新、充滿活力的資本主義制度下，類似的勝利還會延續。發展要素優勢方面，美國認為中國對國外的資金、技術、人才等需求較大，在航空航天的核心部件供應、生物技術製藥產業發展、光刻設備、電子設計自動化（EDA）軟件等領域對外國依賴較為嚴重，這將成為阻礙其發展的關鍵因素，也是歐美髮展製造業與中國相比的優勢和籌碼所在。

與中國開展製造業競爭的決心。美國認為中國製造的快速發展已經在某種程度上超越了自身，並對自身製造業的發展形成遏制，對其經濟發展、就業、社會福祉甚至國家安全產生了負面影響。並且，該戰略是中國挑戰其全球科技霸權的關鍵工具，尤其是在人工智能、半導體、智能製造等核心領域。為此，美國認為必須採取一系列措施，防止與中國製造整體差距的進一步拉大，通過採取加徵關稅、技術出口管制、加強知識產權執法、禁止高端晶片供應等措施，遏制中國製造發展，重振本國製造業以保持在全球製造業中的領先地位。魯比奧提到，美國亟需採取緊急行動，保護自身免受所謂「中國侵害」，並重振其處境不佳的產業，尤其在美國領先的半導體制造領域，美國應該採取更強有力的技術創新政策，以維持美國在半導體制造產業的優勢，防止中國的半導體產業超越美國。