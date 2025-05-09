殲-10C擊落5印度戰機　印巴衝突成了中西武器對決？

印控克什米爾地區發生的一場致命恐襲，再度點燃印度與巴基斯坦之間70年未解的恩怨。在這對老冤家的新一輪交火中，中國軍備的身影格外引人注目。



軍事資訊網站Clash Report星期三（5月7日）在社交平台X上傳了一組疑似為中國霹靂-15（PL-15E）空對空導彈殘骸的照片。據稱，這些導彈殘骸墜落在印度旁遮普省東北部的霍希亞布爾（Hoshiarpur）地區。



其中一張照片顯示的是導彈本體後方的雷達罩，殘骸上清晰可見序列號與標有「導引頭測試口」的艙門，另一張照片則顯示導引頭部件的殘骸。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



社交媒體上流傳疑似中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈殘骸出現在印度的照片。（網絡圖片）

社交媒體上流傳疑似中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈殘骸出現在印度的照片。（網絡圖片）

網傳散落在霍希亞布爾地區、疑似為中國PL-15E空對空導彈的殘骸，殘骸上明顯可見序列號與標有「導引頭測試口」的艙門。（社交媒體X）

這些照片是在印度軍方星期三向巴控克什米爾地區發動致命空襲後流傳開來。這場空襲至少造成38人死亡，巴基斯坦還聲稱擊落了五架印度軍機。

巴基斯坦副總理兼外長達爾當天在議會上透露，該國出動中國製造的殲-10C戰鬥機擊落了五架印度戰機，其中包括三架法國製造的「陣風」戰鬥機，兩架蘇聯時期製造的米格-29和蘇-30。

香港《南華早報》推測，巴軍可能使用殲-10C或梟龍（JF-17）戰機發射PL-15E導彈。如果這番說法屬實，就意味著殲-10C戰機和PL-15E導彈有了首次實戰的成績單，法制「陣風」戰機則是服役以來首次在實戰中折損。

不過，達爾並沒有透露具體交戰細節，如是否使用了PL-15E導彈、五架印度軍機被何種導彈擊落等。面對CNN記者要求提供證據時，巴基斯坦防長阿西夫只淡淡回了一句：「證據都在社交媒體上。」

中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈。（網絡圖片）

另一方面，印度至今也未鬆口確認，是否真的有戰機在空戰中被擊落。

PL-15導彈是中國研制的遠程空對空導彈，最大射程可達300公里，飛行速度可達五馬赫，具備雙向數據鏈能力，能在飛行中接收並回傳制導信息。PL-15E則是該導彈的出口版本，射程145公里，性能略遜一籌。

殲-10戰機是由成都飛機工業集團研制的第四代戰鬥機，從2003年起在中國空軍服役。巴基斯坦至今是唯一一個引進這款戰機的國家，該國在2020年一口氣下單36架殲-10CE，還一並採購了250枚PL-15E導彈。首批六架在2022年交付，目前巴軍手頭上已有20架現役在崗。

由成都飛機工業集團研制的第四代戰鬥機殲-10，從2003年起開始服役。（網絡圖片）

印巴衝突多張照片瘋傳｜美媒：中國霹靂-15空對空導彈或首次實戰

中國網民發表勝利宣言

一款誕生於20年前的第四代戰鬥機，竟在實戰中擊落了更先進的法國第四代半戰鬥機。這讓不少中國網民和軍迷興奮不已，直呼這是「中國軍工硬剛歐美的高光時刻」，並認為這將為中國軍工企業帶來大量訂單。

更有人調侃道：「巴基斯坦幹成了中國一直想幹卻沒機會幹的事。」

網絡大V、《環球時報》前總編輯胡錫進也形容，這是巴基斯坦軍隊使用中國製造防空系統對印度俄法制戰機的一場「壓倒性實戰勝利」，更是「全球衡量中國軍事實力的一把可信尺子」。

這股勝利情緒很快就傳導到了資本市場。截至星期四（5月8日）收盤，反映軍工股走勢的中證軍工指數上漲2.1%，航天南湖、晶品特裝等逾10只軍工股漲幅超過10%，殲-10C戰機製造商中航成飛更是漲停20%。

熱鬧歸熱鬧，眼下各種說法、網絡的公開照片是真是假，還得打個問號。尤其在戰場局勢緊張、信息滿天飛的當下，各方帶有目的的信息戰和輿論操作，往往會讓真假消息糾纏在一起，難以釐清。

據BBC報道，社交媒體近日流傳兩張據稱是印度空軍戰機墜毀的照片，但經查證，其中一張實為2024年發生在拉賈斯坦的軍機墜毀事件，另一張則是2021年發生在旁遮普省的墜機事故。

目前已有部分媒體報道印度軍機在印控克什米爾地區墜毀，如《印度教徒報》引述政府消息人士稱，至少有三架印度戰機在該地區墜毀；一名匿名法國情報官員也向CNN證實，印度空軍一架「陣風」戰鬥機被巴基斯坦擊落。

但這些報道都沒有說明，印度軍機是被導彈擊中，還是意外或人為操作失誤導致墜毀。

有分析人士指出，現代空戰早已不是單靠戰機性能定勝負的比拼，飛行員訓練、武器系統效能、信息鏈整合、預警與戰術配合等諸多環節，都是決定勝負的關鍵。即便有戰機被擊落，也無法單憑這一點評判整個戰機的優劣。

可以肯定的是，巴基斯坦此次確實部署了中國製軍備。而巴基斯坦在這場衝突中取得的任何戰果，不僅對巴基斯坦具有象徵意義，對中國軍工而言也是一次難得的展示窗口。

彭博行業研究防務分析師朱懌（Eric Zhu）就指出，目前多數中國自主研發的現代化武器系統都沒有實戰檢驗，有了實戰經驗，更有利於中國向海外推廣國產裝備。

印巴衝突成了中西武器對決？

根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，2016至2020年間，巴基斯坦的武器採購中有高達81%來自中國，顯著高於2006至2010年的36%。相比之下，美國在巴基斯坦軍火供應中的佔比則大幅下滑，從36%降至零。

與此同時，印度對俄羅斯武器的依賴減少了一半以上。2006年至2010年間，印度約80%的武器是採購自俄羅斯，但過去四年，這一比例已降至約38%，取而代之的是來自美國、法國和以色列等盟友的軍備，佔比已超過一半。

美國《紐約時報》分析，上述武器流動模式的轉變，其實也折射出在中美兩大國的角力下，南亞這一動蕩地區原有軍事聯盟格局的重組。

一向奉行不結盟政策的印度，如今已逐步減少對俄羅斯的依賴，轉而向美國靠攏；而阿富汗戰爭結束後，美國對巴基斯坦的重視程度下降，使巴基斯坦轉而向中國採購軍備。

如今，隨著中美博弈日益加劇，美國愈發將印度視為抗衡中國的重要夥伴；在美印關係持續升溫的同時，與印度有領土爭端的中國，也在軍事與外交層面加大了對巴基斯坦的支持力度。

前美國國防部高官、現任美國觀察研究基金會高級研究員福特就指出，未來印度與巴基斯坦之間的衝突，將越來越像是印度出動美歐製造的武器，對上巴基斯坦所使用的中國軍備。

在這樣的背景下，中國網民將這一輪印巴衝突當作中西方軍備過招的一次「現場展示」，或許不難理解，但在宣揚本國武器甚至提前發佈「勝利宣言」之際，恐怕還是要記得，眼下瀕臨戰爭邊緣的是兩個擁核國，還是別顯得太興奮了。