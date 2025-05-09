印巴衝突 ｜巴基斯坦空戰打敗印度？中國軍事專家提致勝一關鍵

印巴衝突連日造成多日傷亡，兩國互控對方襲擊，據美媒引述巴基斯坦軍方指，5月7日有至少31名平民死亡。印度一方則指在克什米爾地區有至少16人死亡。



巴基斯坦副總理稱，巴國的空軍也在反擊中擊落5架印軍戰機。中國軍事專家邵永靈指出，這場空戰，雙方動用125架戰機激鬥1個多小時，而且戰機都約束在克什米爾各自控制的區域，並未越界。



社交媒體上流傳疑似中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈殘骸出現在印度的照片。（網絡圖片）

社交媒體上流傳疑似中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈殘骸出現在印度的照片。（網絡圖片）

《北京日報》報道，巴基斯坦空軍已不止一次「碾壓」印度空軍，在此前多次衝突中的表現都遠超印度空軍。邵永靈稱，巴基斯坦空軍在此次衝突中的出色表現，得益於在裝備和人員素質等方面的綜合優勢。

邵永靈提到，巴基斯坦空軍多款飛機具備較強的空戰能力，作戰體系完備，中遠程空空導彈、預警機等關鍵裝備一應俱全，「使其在作戰時能夠形成協同作戰的整體優勢，有效彌補規模上的相對不足，作戰能力得以充分發揮。」

2025年5月7日，巴基斯坦巴哈瓦爾布爾（Bahawalpur），人們聚集在一起，參加在印度空襲中遇難的伊斯蘭學校的葬禮祈禱。（Reuters）

邵永靈介紹，巴基斯坦空軍自1950年代起，就與北約保持著緊密的合作交流，飛行員在美國接受專業訓練，還與土耳其等國保持良好的軍事合作關係，「巴空軍訓練標準高，飛行員作戰水平也相應較高，為在實戰中取得優勢，奠定堅實的人才基礎。」

據內媒整理資料，巴基斯坦空軍擁有1434架軍用飛機和約7萬名現役軍人，至於印度空軍則擁有約2300架軍用飛機和13.5萬名現役軍人，規模居全球第四，戰鬥力被評為世界前五，同時，印度空軍還擁有蘇-30MKI、法國陣風（飆風）戰機、米格-29等多型四代機，以及國產的「光輝」戰鬥機。

掉在印控克什米爾地區的飛機碎片。（路透社）

邵永靈分析，印巴雙方雖在裝備上具有差距，但印軍卻因「來源複雜」而成為戰場上的「致命傷」，「印度獨立後，在軍事學習和訓練方面的發展相對有限，軍事總體戰鬥力處於一般水平，相較之下，巴基斯坦空軍以西方訓練為標準，飛行員訓練水平和作戰經驗都具有一定優勢，也在一定程度上導致雙方空戰表現的差異。」

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