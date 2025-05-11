重慶高校花75萬購市價299元設備　校方回應：採購已終止

內媒《極目新聞》報道，重慶三峽學院被指採購的「出口防火牆」中標價為75萬（人民幣，下同）一台，但同型號產品在某電商平台售價僅為299元，引發網民質疑。該校5月11日回應稱，因發現中標產品與要求的技術標準嚴重不符，已重新開展採購活動。



近日有網民發現，據中國政府採購網2025年5月9日發佈的《重慶三峽學院防火牆及DNS設備採購(CQS25A00331)中標（成交）結果公告》，出口防火牆一欄顯示採購產品為1台「普聯TL-R473G」，其單價為75萬元。然而在網絡購物平台的普聯官方旗艦店內，顯示普聯TL-R473G型號產品售價為299元。

中標信息。（央廣網）

網絡購物平台顯示普聯TL-R473G型號產品售價為299元。（央廣網）

事件引發網民質疑：「我知道這裏面水分大，但是說實話沒有想到這麼大。」「要吃回扣也不能這麼吃吧，太狠了。」「肆無忌憚，這些人真是瘋了，演都不演了。」

5月11日，重慶三峽學院發佈情況說明稱：5月9日學校職員查詢相關資料，發現擬中標供應商的產品實際是普通的千兆有線路由器，與學校要求的網絡防火牆技術標準嚴重不符。學校立即向採購代理機構申請，按相關規定對本項目實施採購終止，重新開展採購活動。鑑於本項目出現影響採購公正的違法、違規行為，5月10日重慶市政府採購網已發佈採購終止公告。